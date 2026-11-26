उप जिला प्रमुख चुनाव में कांग्रेस का दबदबा कायम, 37 में से 25 सीटों पर कब्जा, भाजपा को 8 सीटें
राजस्थान की 37 जिला परिषदों में हुए उप जिला प्रमुख चुनाव में कांग्रेस ने 25 सीटों पर जीत दर्ज की.
Published : November 26, 2026 at 7:57 PM IST
जयपुर: पंचायत चुनाव के बाद जिला परिषदों में उप जिला प्रमुख पद के लिए गुरुवार को हुए चुनाव में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना दबदबा कायम रखा. प्रदेश की 37 जिला परिषदों में से कांग्रेस 25 में उप जिला प्रमुख बनाने में सफल रही, जबकि भाजपा को आठ, भारत आदिवासी पार्टी (BAP) को तीन और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) को एक जिला परिषद में जीत मिली.
एक दिन पहले हुए जिला प्रमुख पद के चुनाव में कांग्रेस ने 24, भाजपा ने 10, बीएपी ने दो और आरएलपी ने एक जिला परिषद में जीत दर्ज की थी. जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख के चुनाव परिणामों की तुलना करें, तो कांग्रेस ने उप जिला प्रमुख पदों पर अपनी स्थिति और मजबूत की है. हालांकि, कई जिलों में क्रॉस वोटिंग और राजनीतिक समीकरणों के चलते दोनों प्रमुख पद अलग-अलग दलों के खाते में गए.
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चूरू में जिला प्रमुख की हार का कांग्रेस ने लिया बदला: चूरू जिला परिषद में जिला प्रमुख पद के चुनाव में बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग के कारण हार का सामना करना पड़ा था और भाजपा ने जिला प्रमुख पद पर कब्जा जमा लिया था. इसके बाद गुरुवार को हुए उप जिला प्रमुख पद के चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज कर राजनीतिक समीकरण बदल दिए. कांग्रेस के छोटूलाल मेघवाल उप जिला प्रमुख निर्वाचित हुए. चूरू में जिला प्रमुख पद गंवाने के बाद उप जिला प्रमुख पद पर मिली जीत कांग्रेस के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है. वहीं, ब्यावर में जिला प्रमुख पद के चुनाव में क्रॉस वोटिंग के चलते कांग्रेस को जीत मिली थी, लेकिन उप जिला प्रमुख पद के चुनाव में भाजपा ने वापसी कर ली. यहां भाजपा के टीकम सिंह उप जिला प्रमुख निर्वाचित हुए.
जयपुर में सुनील कुमावत बने उप जिला प्रमुख: राजधानी जयपुर में कांग्रेस के सुनील कुमावत उप जिला प्रमुख निर्वाचित हुए. वहीं, जोधपुर में ओमप्रकाश बिश्नोई, सीकर में रमेश बेरवाल, बीकानेर में मदन चौहान और भरतपुर में राजेश सिंह ने उप जिला प्रमुख पद पर जीत दर्ज की. दौसा में छोटूराम मीणा, जैसलमेर में हरीश धनदेव और धौलपुर में वीर सिंह मीणा निर्विरोध उप जिला प्रमुख निर्वाचित हुए. कांग्रेस ने इन जिलों में चुनावी समीकरणों को अपने पक्ष में रखते हुए उप जिला प्रमुख पद हासिल किए.
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उप जिला प्रमुख के चुनाव में बदले समीकरण: जिला परिषदों में जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख पदों के चुनाव में कई जिलों में अलग-अलग दलों को जीत मिली. चूरू में भाजपा जिला प्रमुख बनाने में सफल रही, लेकिन उप जिला प्रमुख पद कांग्रेस के खाते में गया. इसके उलट, ब्यावर में कांग्रेस जिला प्रमुख पद जीतने के बाद उप जिला प्रमुख पद भाजपा को गंवा बैठी. इन नतीजों से साफ है कि जिला परिषदों में केवल बहुमत ही निर्णायक नहीं रहा, बल्कि क्रॉस वोटिंग और अंतिम समय के राजनीतिक समीकरणों ने भी परिणामों को प्रभावित किया. कांग्रेस ने उप जिला प्रमुख पदों पर बढ़त बनाकर पंचायत चुनाव के बाद अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने का प्रयास किया है.
इन जिलों में बने कांग्रेस के उप जिला प्रमुख:
- सुनील कुमावत - जयपुर
- ओमप्रकाश बिश्नोई - जोधपुर
- अनीता मीणा - अलवर
- रमेश बेरवाल - सीकर
- मदन चौहान - बीकानेर
- राजेश सिंह - भरतपुर
- वीर सिंह मीणा - धौलपुर
- छोटूराम मीणा - दौसा
- राम गुर्जर - कोटपूतली-बहरोड़
- रामेश्वर धाकड़ - चित्तौड़गढ़
- सुनीता कौशिक - भीलवाड़ा
- हरीश धनदेव - जैसलमेर
- मुकेश शर्मा - सवाई माधोपुर
- ममता बिश्नोई - जालौर
- आसाराम धाकड़ - टोंक
- छोटूलाल मेघवाल - चूरू
- उत्सव लाल धाकड़ - बूंदी
- हितेश्वर कुमार - डीडवाना-कुचामन
- नीलम रावत - डीग
- उदय सिंह - राजसमंद
- प्रेम कंवर - बाड़मेर
- रामकुमार - हनुमानगढ़
- आशुतोष मीणा - झुंझुनू
- लखमा राम - सिरोही
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इन जिलों में कांग्रेस के निर्विरोध उप जिला प्रमुख:
- अर्जुन सिंह - अलवर
- वीर सिंह मीणा - धौलपुर
- छोटूराम मीणा - दौसा
- हरीश धनदेव - जैसलमेर
भाजपा के इन जिलों में बने उप जिला प्रमुख:
- दलीचंद डांगी - उदयपुर
- सुनीता लांबा - अजमेर
- टीकम सिंह - ब्यावर
- अंजू - खैरथल-तिजारा
- हेमंत गादाना - पाली
- खुशवंत नागर - झालावाड़
- प्रियंका कुंवर - बांसवाड़ा
- जसाराम - बालोतरा
इन जिलों में बीएपी के उप जिला प्रमुख:
- रमेश चंद्र मीणा - प्रतापगढ़
- सुरेश कुमार - सलूंबर
- मंजुला रोत - डूंगरपुर
इस जिले में आरएलपी का उप जिला प्रमुख:
- अंजू चौधरी - नागौर
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