ETV Bharat / state

राजस्थान विश्वविद्यालय कुलपति की नियुक्ति को चुनौती, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

राजस्थान विश्ववद्यिालय की कुलपति अल्पना कटेजा की नियुक्ति से जुड़े मामले में कोर्ट ने कुलपति, राज्य सरकार और विवि प्रशासन से जवाब तलब किया है.

Rajasthan High court
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 19, 2025 at 5:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति पद पर प्रोफेसर अल्पना कटेजा को नियुक्ति देने से जुड़े मामले में राज्य सरकार, विश्वविद्यालय प्रशासन और प्रोफेसर अल्पना कटेजा को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश प्रोफेसर महिपाल सिहाग की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने कहा कि मामले में दायर स्टे एप्लिकेशन पर आदेश जारी करने से पहले प्रोफेसर अल्पना को सुनवाई का मौका दिया जाना उचित रहेगा. इसके साथ ही अदालत में मामले की सुनवाई 21 नवंबर को तय की है.

याचिका में अधिवक्ता सविता सिहाग ने कहा कि राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर नियुक्ति के लिए 1 अगस्त, 2023 को विज्ञापन जारी किया गया था. जिसमें प्रोफेसर अल्पना कटेजा ने आवेदन किया था. याचिका में आरोप लगाया गया कि आवेदन करते समय प्रोफेसर अल्पना ने अपने ऊपर लंबित आपराधिक प्रकरण की जानकारी नहीं दी. जबकि नियम अनुसार उन्हें इस संबंध में जानकारी देनी थी.

पढ़ें: डॉ. दीपक माहेश्वरी की नियुक्ति को हाईकोर्ट से राहत, याचिका खारिज

याचिका में अधिवक्ता सविता सिहाग ने कहा कि ऐसे में उन्होंने तथ्य छुपा कर नियमों की अवहेलना की है. ऐसे में उनके चयन को निरस्त किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ में राज्य सरकार सहित अन्य संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब तलब करते हुए स्टे एप्लीकेशन पर प्रोफेसर अल्पना से अलग से जवाब देने को कहा है.

TAGGED:

राजस्थान विश्ववद्यिालय कुलपति
राजस्थान हाईकोर्ट
APPOINTMENT OF VC CHALLENGED
HC SOUGHT REPLY IN VC APPOINTMENT
RAJASTHAN HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मार्गशीर्ष अमावस्या कल, पितृ प्रसन्नता के लिए करें ये काम

झालाना लेपर्ड सफारी से खुशखबरी, 'फ्लोरा' ने 9वीं बार दिया शावकों को जन्म, पर्यटकों को हुई साइटिंग

अक्टूबर 2025 में EV की बिक्री 57 प्रतिशत बढ़ी, MG और Mahindra ने मारी बड़ी छलांग

शेख हसीना की मौत की सजा पर बोले इस्कॉन पुजारी चिन्मय के वकील, कहा- 'फैसला राजनीतिक'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.