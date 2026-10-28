पुरानी इमारतों की मरम्मत से लेकर NEP तक, RU के कुलगुरु ने गिनाई 5 बड़ी चुनौतियां
राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर के सभी रास्तों और हॉस्टलों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जाएगी. अंकुर जाकड़ की रिपोर्ट...
Published : October 28, 2026 at 5:17 PM IST
जयपुर: राजस्थान विश्वविद्यालय में लंबे समय से लंबित पड़े कई अहम मुद्दों पर अब बदलाव की बयार बहने लगी है. नए कुलगुरु प्रो. बीपी सारस्वत ने राजस्थानी भाषा विभाग की शुरुआत से लेकर कैंपस की मरम्मत और सुरक्षा तक की प्राथमिकताएं गिनाईं हैं. महिला प्राचार्यों के नेतृत्व में कॉलेजों की कमान, हॉस्टलों में कैमरे, शिक्षकों के लंबित प्रमोशन और नई शिक्षा नीति लागू करने पर काम शुरू हुआ है. हालांकि, जर्जर इमारतें, संसाधनों की कमी और NAAC A+ ग्रेड बरकरार रखना बड़ी चुनौतियां हैं. कुलगुरु ने ईटीवी भारत से बातचीत में भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की.
कुलगुरु प्रो. सारस्वत ने बताया कि कई विश्वविद्यालयों में राजस्थानी भाषा के विभाग पहले से संचालित हैं. राजस्थान विश्वविद्यालय प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, ऐसे में यहां भी राजस्थानी भाषा का विभाग होना चाहिए. उन्होंने कहा कि जब वे राजस्थानी अध्ययन केंद्र की एक कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए, तो उन्हें केंद्र की समृद्ध शैक्षणिक गतिविधियों को देखकर लगा कि जब यहां राजस्थानी अध्ययन केंद्र संचालित हो सकता है, तो भाषा का स्वतंत्र विभाग भी शुरू किया जा सकता है.
उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय में उनके आने से पहले भी विद्यार्थियों की ओर से इस मांग को लेकर धरने-प्रदर्शन किए जाने की जानकारी उन्हें मिली थी. कुलगुरु ने अगले शैक्षणिक सत्र से राजस्थानी भाषा विभाग शुरू करने की घोषणा की है. इसके लिए पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा.
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चारों प्रमुख कॉलेजों की कमान महिला प्राचार्यों के हाथ: विश्वविद्यालय के संघटक कॉलेजों में भी एक खास बदलाव देखने को मिल रहा है. महारानी, महाराजा, कॉमर्स और राजस्थान कॉलेज चारों प्रमुख कॉलेजों में इस समय महिला प्राचार्य जिम्मेदारी संभाल रही हैं. प्रो. सारस्वत ने कहा कि भारतीय परंपरा में महिला शक्ति का सम्मान किया जाता है. उन्हें उम्मीद है कि सभी प्राचार्य अपनी जिम्मेदारियों का बेहतर तरीके से निर्वहन करेंगी और कॉलेजों के शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कामकाज को मजबूती देंगी.
संगठन कॉलेजों की महिला प्राचार्य:
- महारानी कॉलेज - प्रो. नूपुर माथुर
- महाराजा कॉलेज - प्रो. सरीना कालिया
- कॉमर्स कॉलेज - प्रो. प्रवीण शर्मा
- राजस्थान कॉलेज - प्रो. सुनीता शर्मा
हॉस्टलों की सुरक्षा पर सख्ती, दीपावली के बाद लगेंगे कैमरे: कुलगुरु ने स्वीकार किया कि विश्वविद्यालय में स्ट्रीट लाइटों की स्थिति ठीक नहीं है और कई कैमरे भी सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं. उन्होंने कहा- चीफ प्रॉक्टर और चीफ वार्डन को निर्देश दिए गए हैं कि विश्वविद्यालय परिसर के सभी रास्तों और हॉस्टलों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था का आकलन किया जाए. जहां कैमरों की जरूरत है, वहां नए कैमरे लगाए जाएं और स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था भी सुधारी जाए. संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है. कुलगुरु के मुताबिक, दीपावली के बाद इन कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.
यूनिवर्सिटी में बदलाव की शुरुआत:
- राजस्थानी भाषा विभाग अगले सत्र से शुरू करने की तैयारी.
- सभी संघटक कॉलेजों में सीनियरिटी के आधार पर बनी महिला प्राचार्य.
- 2027 से पहले शिक्षकों के लंबित प्रमोशन के लिए बनी कमेटी.
- पुरानी इमारतों की मरम्मत के लिए जीएडी तक एप्रोच.
- कॉपी जांचने वाले एग्जामिनर्स को लिखे जाएंगे पत्र.
- जर्जर इमारतें सबसे बड़ी चिंता, दो-तीन महीने में सुधार का लक्ष्य.
पुरानी इमारतों की मरम्मत : विभिन्न विभागों और संघटक कॉलेजों की इमारतों से प्लास्टर और चूना गिरने की घटनाएं विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाती रही हैं. कुलगुरु प्रो. सारस्वत ने माना कि विश्वविद्यालय की कई इमारतें काफी पुरानी हैं और उनकी समय-समय पर मरम्मत जरूरी है. इस समस्या के समाधान के लिए विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग विभाग और जीएडी विभाग को साथ बैठाकर काम करने के निर्देश दिए गए हैं. सभी कॉलेजों के प्राचार्यों को भी बुलाकर इमारतों में मौजूद कमियों का विस्तृत विवरण लिया गया है.
मुख्यमंत्री से भी मुलाकात कर विश्वविद्यालय की आर्थिक स्थिति से अवगत कराया गया है. विश्वविद्यालय पर पेंशन का बड़ा भार है और उपलब्ध संसाधनों से सभी इमारतों की मरम्मत कराना आसान नहीं है. इमारतों के साथ फर्नीचर की कमी भी दूर करने की तैयारी है. कुलगुरु ने उम्मीद जताई कि आगामी दो से तीन महीनों में इन समस्याओं के समाधान की दिशा में उल्लेखनीय काम होगा.
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शिक्षकों के लंबित प्रमोशन का लक्ष्य: विश्वविद्यालय के शिक्षकों की पदोन्नति का मुद्दा भी कुलगुरु की प्राथमिकताओं में शामिल है. लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे शिक्षकों को लेकर उन्होंने कहा कि पदोन्नति उनका अधिकार है और समय पर प्रमोशन नहीं मिलने से शिक्षक का मनोबल प्रभावित होता है. उन्होंने अपने अनुभव का उदाहरण देते हुए कहा कि यदि उनका अपना प्रमोशन समय पर नहीं हुआ होता और प्रोफेसर के रूप में दस साल पूरे नहीं हुए होते, तो वे कुलगुरु कैसे बनते?. उन्होंने बताया कि लंबित प्रमोशन के मामलों के लिए एक कमेटी बनाई गई है. उनका प्रयास है कि 2027 से पहले शिक्षकों की पदोन्नति से जुड़े लंबित मामलों का निस्तारण कर दिया जाए.
NAAC की A+ ग्रेड बरकरार रखना भी बड़ी जिम्मेदारी: राजस्थान विश्वविद्यालय को मिली NAAC की A+ ग्रेड को बरकरार रखना प्रशासन के सामने अहम चुनौती है. कुलगुरु ने इसका श्रेय पूर्व कुलगुरु, शिक्षकों और अधिकारियों की मेहनत को दिया. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय को मिली इस उपलब्धि को बनाए रखना सभी की साझा जिम्मेदारी है. इसी दिशा में विभागों में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही हैं. शोध गतिविधियों को बढ़ावा देने और विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जा रहा है. पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया को लेकर हुए विवाद के बाद दूसरे चरण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है.
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कॉपी जांच के लिए परीक्षकों को भेजेंगे पत्र: परीक्षाओं की कॉपियों के मूल्यांकन में गड़बड़ी और री-वैल्यूएशन के दौरान अंक बढ़ने के मामलों पर भी कुलगुरु ने गंभीरता जताई. उन्होंने बताया कि उनके संज्ञान में ऐसा मामला आया था, जिसमें एक शिक्षक को कॉपी जांचने के काम से आजीवन डिबार कर दिया गया. उन्होंने इसे बड़ी चूक बताते हुए कहा कि इस मामले में संबंधित शिक्षक को सजा दी गई है. कुलगुरु ने स्पष्ट किया कि आगामी सेमेस्टर परीक्षा से पहले वे सभी परीक्षकों को पत्र लिखकर कॉपियों का मूल्यांकन गंभीरता, एकाग्रता और जिम्मेदारी के साथ करने की अपील करेंगे.
नई शिक्षा नीति के लिए दीपावली बाद बनेगी कार्ययोजना: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) को विश्वविद्यालय में पूरी तरह लागू करना भी प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है. कुलगुरु प्रो. बीपी सारस्वत ने कहा कि नई व्यवस्था को जमीन पर उतारने के लिए विश्वविद्यालय की एनईपी कन्वीनर को सभी विभागाध्यक्षों के साथ बैठक करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा उन विश्वविद्यालयों के मॉडल का अध्ययन करने और बाहरी विशेषज्ञों से चर्चा करने की तैयारी है, जहां नई शिक्षा नीति को पूरी तरह लागू किया जा चुका है. प्रो. सारस्वत ने कहा कि किसी भी नई व्यवस्था को लागू करने में समय लगता है.
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कुलगुरु के सामने 5 बड़ी चुनौतियां:
- पुरानी इमारतों की मरम्मत
- विद्यार्थियों की सुरक्षा
- शिक्षकों के लंबित प्रमोशन
- NEP का प्रभावी क्रियान्वयन
- NAAC की A+ ग्रेड बरकरार रखना
बजट का नहीं हो रहा पूरा उपयोग: विश्वविद्यालय में उपलब्ध राशि का पूरा उपयोग नहीं हो पाना भी चिंता का विषय है. कुलगुरु ने बताया कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के तहत विश्वविद्यालय को काफी धनराशि मिली है, लेकिन उसका पूरा उपयोग नहीं हो पाया है. इस संबंध में 30 अक्टूबर को राज्यपाल एवं कुलाधिपति की ओर से बैठक बुलाई गई है. इसकी तैयारी में अब तक मिली राशि, खर्च की गई धनराशि, पाइपलाइन में चल रहे कार्यों और शेष राशि खर्च नहीं हो पाने के कारणों की रिपोर्ट तैयार की जा रही है.
कुलगुरु प्रो. बीपी सारस्वत ने कहा कि जब विश्वविद्यालय आर्थिक संसाधनों की कमी से जूझ रहा है, तब सरकार की ओर से मिली राशि का समय पर और उपयोगी कार्यों में खर्च होना जरूरी है. मार्च तक उपलब्ध समय में इस फंड का अधिकतम उपयोग करने की योजना है. मरम्मत और फर्नीचर की कमी दूर करने जैसे कामों को प्राथमिकता देने पर विचार किया जा रहा है, ताकि विद्यार्थियों को सुविधाएं मिलें और विश्वविद्यालय के अपने सीमित संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव भी कम हो.
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