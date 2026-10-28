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पुरानी इमारतों की मरम्मत से लेकर NEP तक, RU के कुलगुरु ने गिनाई 5 बड़ी चुनौतियां

राजस्थान विश्वविद्यालय कुलगुरु से खास बातचीत ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान विश्वविद्यालय में लंबे समय से लंबित पड़े कई अहम मुद्दों पर अब बदलाव की बयार बहने लगी है. नए कुलगुरु प्रो. बीपी सारस्वत ने राजस्थानी भाषा विभाग की शुरुआत से लेकर कैंपस की मरम्मत और सुरक्षा तक की प्राथमिकताएं गिनाईं हैं. महिला प्राचार्यों के नेतृत्व में कॉलेजों की कमान, हॉस्टलों में कैमरे, शिक्षकों के लंबित प्रमोशन और नई शिक्षा नीति लागू करने पर काम शुरू हुआ है. हालांकि, जर्जर इमारतें, संसाधनों की कमी और NAAC A+ ग्रेड बरकरार रखना बड़ी चुनौतियां हैं. कुलगुरु ने ईटीवी भारत से बातचीत में भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की.