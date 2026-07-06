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RU Admission : यूजी एडमिशन की दूसरी मेरिट लिस्ट जारी, 30% सीटें खाली रहने पर निकाली सूची

राजस्थान विश्वविद्यालय ने जारी की यूजी एडमिशन की दूसरी मेरिट लिस्ट. 10 जुलाई तक जमा करानी होगी फीस.

Rajasthan University
राजस्थान विश्वविद्यालय (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 6, 2026 at 10:11 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: राजस्थान विश्वविद्यालय के संघटक कॉलेजों में यूजी फर्स्ट सेमेस्टर की करीब 30 प्रतिशत सीटें खाली रहने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने सोमवार को सत्र 2026-27 के लिए दूसरी मेरिट (कटऑफ) सूची जारी कर दी. पहली मेरिट सूची में चयनित बड़ी संख्या में छात्रों की ओर से एडमिशन नहीं लिए जाने के कारण खाली पड़ी करीब 30% सीटों को भरने के लिए ये सूची जारी की गई है.

राजस्थान विश्वविद्यालय के मेरिट आधारित एडमिशन प्रक्रिया के तहत चारों संघटक कॉलेजों महारानी कॉलेज, महाराजा कॉलेज, राजस्थान कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज और विभिन्न कोर्सेस के लिए दूसरी मेरिट सूची जारी की गई है. इसमें बीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए और बीबीए के तीन एवं चार वर्षीय पाठ्यक्रम शामिल हैं. केंद्रीय प्रवेश समिति के संयोजक प्रोफेसर राम अवतार शर्मा ने बताया कि दूसरी सूची में चयनित छात्रों को 7 जुलाई से 9 जुलाई 2026 तक संबंधित कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा. इसके बाद अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन निर्धारित प्रवेश शुल्क जमा कर सकेंगे. फीस जमा कराने की आखिरी तिथि 10 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है.

RU 2nd Merit List 2026
राजस्थान विश्वविद्यालय के संघटक कॉलेज (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें : Admission In RU : 6700 सीटों के लिए 22 हजार से ज्यादा आवेदन, पहली प्रवेश सूची 29 जून को

फीस नहीं भरी तो प्रवेश खुद ब खुद निरस्त : विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि दूसरी मेरिट सूची में चयनित छात्रों को निर्धारित समय सीमा में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फीस जमा कराना अनिवार्य होगा. यदि कोई अभ्यर्थी समय पर सत्यापन नहीं कराता या निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा नहीं करता है तो उसका प्रवेश खुद ब खुद निरस्त माना जाएगा और उसे आगे प्रवेश का कोई अतिरिक्त अवसर नहीं दिया जाएगा. विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार दूसरी मेरिट सूची को अंतिम सूची माना जा रहा है. ऐसे में जिन अभ्यर्थियों का नाम इस सूची में आया है, उन्हें तय समय सीमा के अंदर सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी, ताकि रिक्त सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके.

कॉलेजवार सामान्य श्रेणी की दूसरी मेरिट कटऑफ :

कॉमर्स कॉलेज :

  • बीकॉम - 91.40%
  • कॉमर्स ABST - 90.00%
  • कॉमर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन - 71.00%
  • कॉमर्स EAFM - 67.00%
  • बीबीए - 88.00%
  • बीसीए - 82.00%
  • बीकॉम SFS - 64.00%

महारानी कॉलेज (बीए विषयवार) :

  • इकोनॉमिक्स - 95.40%
  • इंग्लिश लिटरेचर - 95.40%
  • हिंदी लिटरेचर - 90.00%
  • हिस्ट्री - 97.00%
  • पॉलिटिकल साइंस - 97.80%
  • फिलॉसफी - 79.20%
  • साइकोलॉजी - 94.60%
  • पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन - 93.20%
  • सोशियोलॉजी - 90.80%
  • उर्दू - 74.80%

बीकॉम और अन्य :

  • बीकॉम पास कोर्स - 96.40%
  • बीबीए (SFS) - 90.00%
  • बीकॉम ABST - 95.20%
  • बीकॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन - 94.00%
  • बीकॉम EAFM - 94.40%
  • बीकॉम SFS - 85.60%

बीएससी :

  • मैथ्स ग्रुप - 97.20%
  • फिजिक्स - 94.80%
  • मैथमेटिक्स - 95.00%
  • होम साइंस - 72.80%

राजस्थान कॉलेज :

  • बीए पास कोर्स - 93.20%
  • इकोनॉमिक्स - 92.00%
  • इंग्लिश लिटरेचर - 89.20%
  • हिंदी - 90.20%
  • हिस्ट्री - 95.40%
  • जियोग्राफी - 94.80%
  • पॉलिटिकल साइंस - 96.40%
  • साइकोलॉजी - 86.20%
  • पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन - 87.20
  • सोशियोलॉजी - 87.00%

महाराजा कॉलेज :

  • बीएससी बायो ग्रुप - 88.00%
  • बीएससी मैथ्स ग्रुप - 95.00%
  • बॉटनी - 86.80%
  • केमिस्ट्री - 90.00%
  • मैथ्स - 94.00%
  • फिजिक्स - 92.00%
  • जूलॉजी - 87.80%
  • बीसीए - 89.20%

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