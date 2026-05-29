RU Protest : आरएलपी-छात्र नेताओं का प्रदर्शन, पुलिस ने हाथ-पैर और बाल पकड़ कर लिया हिरासत में
राजस्थान विश्वविद्यालय में आरएलपी-छात्र नेताओं का उग्र प्रदर्शन. पुलिस ने किया बल प्रयोग. 'मूर्खों की मंडली' पर बरपा हंगामा...
Published : May 29, 2026 at 3:51 PM IST
जयपुर: राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर शुक्रवार को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) और छात्र नेताओं ने सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों के यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर निकलने की कोशिश के दौरान पुलिस और छात्र आमने-सामने हो गए. इस दौरान पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए करीब दो दर्जन प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया, जबकि अन्य छात्रों को लाठी भांजते हुए मौके से खदेड़ा.
भैराणा में प्रस्तावित इंडस्ट्रियल एरिया के विरोध में आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के हालिया मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल पर की गई विवादित टिप्पणी के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है. इस पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष समेत कई नेताओं ने बेनीवाल के बयान की कड़ी निंदा की है. इस तरह की भाषा को लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ बताया. बेनीवाल पर भाजपा नेताओं की ओर से की गई बयानबाजी के विरोध में शुक्रवार को आरएलपी नेता और छात्रों ने राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर प्रोटेस्ट किया.
प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए विश्वविद्यालय परिसर से बाहर निकलकर विरोध मार्च निकालने की कोशिश कर रहे थे, जिसे रोकने के लिए पहले से तैनात पुलिस बल ने उन्हें बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया. इस दौरान छात्रों और पुलिसकर्मियों के बीच तीखी बहस और धक्का-मुक्की शुरू हो गई, जिसने देखते ही देखते उग्र रूप ले लिया. हालात बिगड़ते देख पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग किया.
पढ़ें : भैराणा धाम में महापंचायत, बेनीवाल बोले- रीको हटाने तक जारी रहेगा आंदोलन, मांगें नहीं मानी तो करेंगे जयपुर कूच
कार्रवाई के दौरान किसी को बाल पकड़ कर तो किसी के हाथ-पैर पड़कर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया. इस कार्रवाई में करीब दो दर्जन प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया, जबकि बाकी छात्रों को पुलिसकर्मियों ने लाठियां भांजते हुए मौके से खदेड़ा, जिससे परिसर के बाहर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
इससे पहले प्रदर्शन में शामिल छात्र नेता कमल चौधरी ने कहा कि भैराणा धाम को लेकर हुए संघर्ष की जीत के बाद भाजपा और स्वयं मुख्यमंत्री बौखलाए हुए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में छात्रसंघ चुनाव, पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव तक समय पर नहीं कराए जा रहे हैं. चौधरी ने कहा कि प्रदेशभर में लोग विभिन्न मुद्दों को लेकर धरने पर बैठे हैं और सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है. उन्होंने कहा कि इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सरकार और मंत्रिमंडल को 'मूर्खों की मंडली' कहा था.
पढ़ें : भैराणा धाम आंदोलन: आधी रात को बनी सहमति, हनुमान बेनीवाल ने जयपुर कूच का फैसला टाला, एक महीने में रिपोर्ट देगी कमेटी
वहीं, आरएलपी नेता लादूराम गोदारा ने कहा कि प्रदेश की जनता आज परेशान है. बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा, किसान आंदोलनरत हैं और महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं. उन्होंने कहा कि साधु-संत तक भीषण गर्मी में न्याय की मांग को लेकर बैठे रहे, लेकिन सरकार बंद कमरों से बाहर नहीं निकली. ऐसे में सरकार को 'मूर्खों की मंडली' कहना गलत नहीं है.
जबकि आरएलपी नेता मानाराम ढोलिया ने कहा कि भैराणा धाम को बचाने के लिए संत डेढ़ महीने तक 50 डिग्री तापमान में तपस्या करते रहे, लेकिन सरकार ने उनकी भावनाओं की अनदेखी की. उन्होंने मुख्यमंत्री के पुराने बयानों का जिक्र करते हुए सरकार पर किसानों और आमजन की उपेक्षा का आरोप लगाया.
पढ़ें : हनुमान बेनीवाल के बयान पर भड़की भाजपा, मदन राठौड़ बोले- ऐसे नेताओं का हो सामाजिक बहिष्कार
ढोलिया ने कहा कि राजस्थान विश्वविद्यालय से इस मुद्दे को उठाने का कारण ये है कि हनुमान बेनीवाल हमेशा छात्र हितों की बात करते रहे हैं. विश्वविद्यालय प्रदेश की छात्र राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र है. उन्होंने दावा किया कि यहां के छात्र भी अपने नेता के खिलाफ हो रहे विरोध से आहत हैं.