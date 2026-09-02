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राजस्थान यूनिवर्सिटी RUPA-2026 विवाद: 250 से अधिक PhD सीटें खाली का दावा, राज्यपाल तक पहुंची शिकायत

जयपुर: राजस्थान यूनिवर्सिटी की PhD प्रवेश प्रक्रिया को लेकर विवाद अब लोकभवन तक पहुंच गया है. शिकायतकर्ता राजस्थान विश्वविद्यालय के ईएएफएम (EAFM) विभाग के पोस्ट डॉक्टरल फेलो डॉ. सज्जन सैनी ने राज्यपाल को शिकायत भेजकर विश्वविद्यालय की RUPA (Research University PhD Admission) प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं. शिकायत में 985 PhD सीटों में से 250 से अधिक सीटें रिक्त रहने, JRF अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में कम अंक देकर बाहर करने, आरक्षण नियमों की अनदेखी करने और प्रवेश प्रक्रिया के बीच सीट मैट्रिक्स में बदलाव करने के आरोप लगाए गए हैं. शिकायतकर्ता ने राज्यपाल से मामले में हस्तक्षेप कर रिक्त सीटों पर योग्य अभ्यर्थियों को प्रवेश देने और JRF अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने की मांग की है. साथ ही, कॉमर्स के विद्यार्थियों को उनकी दूसरी प्राथमिकता के आधार पर BADM विभाग में प्रवेश देने की मांग भी की है.

आरक्षण सूची पर विवाद से शुरू हुआ मामला: लोकभवन पहुंची डॉ. सज्जन सैनी की शिकायत के अनुसार, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने 27 मई से 7 जून 2026 तक 985 PhD सीटों के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए थे. इससे पहले 7 मार्च को जारी नोटिफिकेशन में PhD प्रवेश से जुड़े नियम तय किए गए थे. शिकायतकर्ता डॉ. सज्जन सैनी का दावा है कि इन नियमों के मुताबिक प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के बाद सीटों की संख्या में बदलाव नहीं किया जाना था. 17 जून को RUPA कन्वीनर की ओर से इंटरव्यू के लिए विभागवार सूची जारी की गई. शिकायत में आरोप है कि यह सूची राजस्थान सरकार की आरक्षण नीति के अनुरूप नहीं थी. विरोध के बाद 18 जून को इंटरव्यू प्रक्रिया को आगामी आदेश तक रोकना पड़ा. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने आरक्षण संबंधी गलती सुधारने के बजाय छात्रों पर AI के जरिए मार्कशीट और दस्तावेजों में छेड़छाड़ करने जैसे झूठे आरोप लगाए.

पोस्ट डॉक्टरल फेलो डॉ. सज्जन सैनी (ETV Bharat Jaipur)

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इंटरव्यू के बीच सीटें घटाने का आरोप: शिकायत के मुताबिक, 15 जुलाई को कैटेगरीवार सीट और कट-ऑफ जारी की गई. इसके बाद 19 जुलाई से 7 अगस्त तक इंटरव्यू हुए. इसी दौरान 7 अगस्त को पॉलिटिकल साइंस और EAFM विभाग की सीटें कम करते हुए संशोधित सीट मैट्रिक्स जारी किया गया. इस पर 11 अगस्त को विरोध किया गया. शिकायतकर्ता का कहना है कि प्रवेश प्रक्रिया के बीच सीटें कम करना विश्वविद्यालय की सिंडिकेट द्वारा तय नियमों के विपरीत था. विरोध के बाद प्रशासन को सीटें कम करने का आदेश वापस लेना पड़ा.

JRF अभ्यर्थियों को कम अंक देकर बाहर करने का आरोप: शिकायत में सबसे बड़ा आरोप JRF अभ्यर्थियों से जुड़ा है. डॉ. सैनी का दावा है कि अंतिम विषयवार कट-ऑफ और चयन सूची जारी होने के बाद यह सामने आया कि UGC और CSIR-NET JRF पास करने वाले करीब 60 प्रतिशत अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में कम अंक देकर चयन से बाहर कर दिया गया. उन्होंने कहा कि JRF अभ्यर्थियों को PhD प्रवेश की संबंधित कैटेगरी में प्राथमिकता मिलनी चाहिए. उन्होंने मांग की है कि JRF, NET और PhD प्रवेश की तीनों श्रेणियों में JRF अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देते हुए सूची की दोबारा समीक्षा की जाए.

250 से ज्यादा सीटें खाली रहने का दावा: शिकायत में दावा किया गया है कि विश्वविद्यालय की कुल 985 PhD सीटों में से 250 से अधिक सीटें अभी भी खाली हैं. ऐसे में इन सीटों पर योग्य अभ्यर्थियों को प्रवेश देने की मांग की गई है. इसके लिए शिकायतकर्ता ने महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय (MDSU), अजमेर में रिक्त PhD सीटों पर प्रवेश दिए जाने की प्रक्रिया का उदाहरण भी दिया है. शिकायतकर्ता का तर्क है कि यदि समान नियम राज्य के सभी विश्वविद्यालयों पर लागू होते हैं, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी रिक्त सीटों को योग्य अभ्यर्थियों से भरा जाना चाहिए.