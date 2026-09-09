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RU में PhD प्रवेश प्रक्रिया RUPA पर धांधली के आरोप, कन्वीनर प्रो. गुप्ता ने दिया इस्तीफा

जयपुर: राजस्थान विश्वविद्यालय में PhD प्रवेश प्रक्रिया RUPA-2025 को लेकर बवाल मचा हुआ है. अनियमितताओं के आरोपों के बीच RUPA और CAS मॉनिटरिंग कमेटी के कन्वीनर प्रो. एसके गुप्ता ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर पद से इस्तीफा दे दिया है. प्रो. गुप्ता ने विश्वविद्यालय प्रशासन को लिखे पत्र में लिखा है कि लगातार शिकायतों, छात्रों के प्रदर्शन और काम के दबाव से वे कई घंटे बिना लंच के काम कर रहे हैं. दिल की बीमारी और डायबिटीज के चलते तनाव बढ़ रहा है. वहीं, ईएएफएम विभाग के पोस्ट डॉक्टोरल फेलो डॉ. सज्जन सैनी ने प्रवेश प्रक्रिया में बड़ी विसंगतियों का आरोप लगाया है. उन्होंने दावा किया कि जारी मार्कशीट में इंटरव्यू की तारीखें 2022, 2028 और 2030 तक लिखी हैं, जबकि इंटरव्यू 2026 में हुए हैं. डॉ. सैनी ने जेआरएफ को प्राथमिकता देने और रिक्त सीटों पर पारदर्शी प्रवेश की मांग की है. मांग नहीं मानी तो राजभवन में धरने की चेतावनी दी है.

RUPA कन्वीनर प्रो. गुप्ता ने पत्र में कहा है कि PhD एडमिशन प्रक्रिया के दौरान छात्रों की शिकायतों, प्रदर्शनों और अन्य मामलों के चलते लगातार कई घंटे बैठकर काम करना पड़ रहा है. स्थिति यह है कि कई बार तय समय पर लंच तक नहीं कर पा रहे हैं. उन्होंने दिल की बीमारी और डायबिटीज का हवाला देते हुए कहा कि अनियमित खान-पान, लगातार तनाव और अधिक कार्यभार का स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है. ऐसे में उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से RUPA-2025 और CAS मॉनिटरिंग कमेटी के कन्वीनर पद से मुक्त करने और उनका इस्तीफा स्वीकार करने का अनुरोध किया है. उन्होंने विश्वविद्यालय के चुने हुए अधिकारी और फैकल्टी को रिकॉर्ड और फाइलें सौंपने में पूरा सहयोग देने की बात कही है.

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RUPA प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोप: कन्वीनर के इस्तीफे के बीच RUPA की प्रवेश प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. राजस्थान विश्वविद्यालय के ईएएफएम विभाग के पोस्ट डॉक्टरल फेलो डॉ. सज्जन सैनी ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर शोध प्रवेश प्रक्रिया में धांधली के आरोप लगाए हैं. उनका कहना था कि विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से छात्रों के इंटरव्यू के अंक और संबंधित तारीखें जारी की गई हैं, जिनमें कई विसंगतियां सामने आई हैं. डॉ. सैनी के अनुसार कुछ मार्कशीट में इंटरव्यू की तारीख वर्ष 2022 दर्ज है, जबकि संबंधित इंटरव्यू वर्ष 2026 में होने की बात सामने आई है. उन्होंने कुछ दस्तावेजों में वर्ष 2028 और 2030 तक की तारीखें दर्ज होने का भी दावा किया है. उन्होंने इन विसंगतियों की जांच कराने और प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से पूरा कराने की मांग की है.

रिक्त सीटों पर प्रवेश और नियमों के पालन की मांग: डॉ. सैनी ने पीएचडी की रिक्त सीटों पर प्रवेश देने की मांग करते हुए कहा कि प्रवेश प्रक्रिया में जेआरएफ विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. इसके बाद कॉमर्स के विद्यार्थियों को दूसरी प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश देने की मांग की गई है. उन्होंने अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान विभाग में भी कथित तौर पर गलत तरीके से प्रवेश दिए जाने के आरोप लगाए और संबंधित मामलों की जांच की मांग की. डॉ. सैनी ने कहा कि यदि उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होती है तो आगामी दिनों में लोक भवन (राजभवन) में धरना दिया जाएगा. साथ ही राजस्थान विश्वविद्यालय में भी बड़ा विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है.