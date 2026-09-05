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राजस्थान विश्वविद्यालय में PhD प्रवेश पर खींचतान, 174 सीटें खाली रहने का छात्रों ने जताया विरोध, वार्ता बेनतीजा

छात्रों का आरोप है कि प्रवेश प्रक्रिया में कुछ विभागों में नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया. रिक्त पदों को भरा जाए

Rajasthan University Jaipur
कुलगुरु सचिवालय के बाहर विरोध जताते छात्र (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 5, 2026 at 7:56 PM IST

2 Min Read
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जयपुर: राजस्थान विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया को लेकर छात्रों और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच खींचतान जारी है. वाइस चांसलर सेक्रेटेरिएट में शनिवार को कुलगुरु और RUPA (Research University PhD Admission) के बीच वार्ता हुई. इसके बाद छात्रों के प्रतिनिधिमंडल ने भी कमेटी और कुलपति से मुलाकात की. इस दौरान छात्रों की ओर से रखे गए सभी 9 बिंदुओं पर चर्चा हुई, लेकिन किसी भी मांग पर सहमति नहीं बन सकी. इसे लेकर छात्रों ने विरोध भी जताया.

राजस्थान विश्वविद्यालय के ईएएफएम विभाग के पोस्ट डॉक्टरल फेलो डॉ. सज्जन सैनी ने बताया कि विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया के तहत 985 सीटों पर प्रवेश शुरू किए गए थे, लेकिन इनमें से 174 सीटें खाली रह गई हैं. छात्रों की मांग है कि इन रिक्त सीटों को योग्य अभ्यर्थियों से भरा जाए. उन्होंने बताया कि छात्रों की प्रमुख मांगों में रिक्त सीटों को भरना, सीआरएफ विद्यार्थियों को प्राथमिकता देना और कॉमर्स के विद्यार्थियों को सेकंड प्रेफरेंस दिए जाने सहित अन्य मांगें शामिल हैं. छात्रों का आरोप है कि प्रवेश प्रक्रिया में कुछ विभागों में नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया.

पोस्ट डॉक्टरल फेलो डॉ. सज्जन सैनी (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: राजस्थानी विभाग की मांग पर आमरण अनशन: छात्र नेता शुभम रेवाड़ को पुलिस ने जबरन अस्पताल पहुंचाया

छात्रों ने प्रवेश प्रक्रिया में अनियमितता के आरोप लगाए : डॉ. सैनी ने आरोप लगाया कि अर्थशास्त्र और साइकोलॉजी विभाग में गलत तरीके से प्रवेश दिए गए. वहीं, ईडब्ल्यूएस, एसटी और ओबीसी वर्ग के लिए निर्धारित सीटें भी अन्य छात्रों को दिए जाने का आरोप लगाया गया है. उन्होंने कहा कि पीएचडी कमेटी की ओर से जो भी सिफारिशें की गई हैं, छात्र उनके पक्ष में हैं, लेकिन छात्रों पर थोपे गए नियमों को लेकर आपत्ति है. छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग की है कि वे अपना रवैया बदले और छात्र हित में निर्णय लेते हुए पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया से जुड़े विवाद का समाधान करे. डॉ. सैनी ने कहा कि कुलगुरु की ओर से छात्रों की किसी भी मांग पर सहमति नहीं जताई गई है. ऐसे में छात्रों में नाराजगी बनी हुई है. उन्होंने चेतावनी दी कि विश्वविद्यालय प्रशासन की हठधर्मिता राजस्थान विश्वविद्यालय के हित में नहीं है.

छात्रों की प्रमुख मांग:

  • 174 रिक्त सीटें भरने की मांग
  • NET-JRF विद्यार्थियों को प्राथमिकता
  • कॉमर्स विद्यार्थियों को सेकंड प्रेफरेंस
  • कोर्स वर्क स्थगित करने की मांग
  • परसेंटाइल और इंटरव्यू अंक सार्वजनिक
  • अर्थशास्त्र के अतिरिक्त एडमिशन रद्द हों
  • साइकोलॉजी में OBC सीट का एडमिशन निरस्त
  • GATE पात्र विद्यार्थियों को एडमिशन
  • राजनीतिक विज्ञान में आरक्षित सीटों की जांच

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