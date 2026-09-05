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राजस्थान विश्वविद्यालय में PhD प्रवेश पर खींचतान, 174 सीटें खाली रहने का छात्रों ने जताया विरोध, वार्ता बेनतीजा

कुलगुरु सचिवालय के बाहर विरोध जताते छात्र ( ETV Bharat Jaipur )