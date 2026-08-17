ETV Bharat / state

RUHS अस्पताल में कॉक्लियर इम्प्लांट का प्रदेश में रिकॉर्ड, इस साल 70 से अधिक मरीजों का हुआ इम्प्लांट

RUHS अस्पताल की ओर से इम्प्लांट में काम आने वाली जरूरी एसेसरीज मरीजों को निशुल्क उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है.

कॉक्लियर इम्प्लांट
कॉक्लियर इम्प्लांट (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 17, 2026 at 5:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर : राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (RUHS) अस्पताल ने कॉक्लियर इम्प्लांट के क्षेत्र में प्रदेश में नई उपलब्धि हासिल की है. अस्पताल में इस वर्ष अब तक 70 से अधिक कॉक्लियर इम्प्लांट किए जा चुके हैं. बड़ी संख्या में सफल इम्प्लांट के साथ अस्पताल ने इस क्षेत्र में प्रदेश में रिकॉर्ड बनाया है. खास बात यह है कि कॉक्लियर इम्प्लांट के बाद मरीजों को होने वाले अतिरिक्त खर्च को कम करने की दिशा में भी अस्पताल ने महत्वपूर्ण पहल की है.

RUHS मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और कॉक्लियर इम्प्लांट विशेषज्ञ डॉ. मोहनीश ग्रोवर का कहना है कि अस्पताल में अब कॉक्लियर इम्प्लांट से जुड़ा मल्टी डिसिप्लिनरी क्लिनिक भी शुरू किया गया है. इस क्लिनिक में मरीजों को इम्प्लांट से पहले जांच, सर्जरी, इम्प्लांट के बाद की देखभाल, स्पीच एवं हियरिंग से जुड़ी सेवाएं एक ही जगह उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है. इससे मरीजों और उनके परिजनों को अलग-अलग विभागों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी.

RUHS मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. मोहनीश ग्रोवर (ETV Bharat Jaipur)

पढे़ं. RUHS अस्पताल बन रहा SMS का मजबूत विकल्प, एक साल में मरीजों की संख्या 35% तक बढ़ी

इम्प्लांट के बाद महंगे खर्च से भी राहत : डॉ. ग्रोवर ने बताया कि कॉक्लियर इम्प्लांट के बाद मरीजों को डिवाइस की एसेसरीज और उससे जुड़े अपडेशन के लिए लंबे समय तक खर्च करना पड़ता है. कई मरीजों के लिए यह आर्थिक रूप से बड़ी चुनौती होती है. अब RUHS अस्पताल की ओर से इम्प्लांट में काम आने वाली जरूरी एसेसरीज मरीजों को निशुल्क उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है. इससे इम्प्लांट के बाद मरीजों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ काफी कम होगा. अब तक मरीजों को कॉक्लियर इम्प्लांट से संबंधित एसेसरीज के लिए करीब 10 हजार से लेकर 2.50 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ सकते थे. ऐसे में निशुल्क एसेसरीज की सुविधा उन परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित होगी, जिनके लिए इम्प्लांट के बाद का खर्च वहन करना मुश्किल होता है.

क्या है कॉक्लियर इम्प्लांट : डॉ. ग्रोवर का कहना है कि कॉक्लियर इम्प्लांट खासतौर पर ऐसे मरीजों के लिए उपयोगी है, जिन्हें बचपन से सुनने की समस्या है और सामान्य हियरिंग एड से पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाता. बच्चों में समय पर कॉक्लियर इम्प्लांट और उसके बाद नियमित स्पीच थेरेपी से सुनने और बोलने की क्षमता विकसित करने में मदद मिलती है. RUHS अस्पताल में इम्प्लांट की संख्या बढ़ने के साथ विशेषज्ञों की टीम मरीजों की सर्जरी के साथ साथ पोस्ट इम्प्लांट रिहैबिलिटेशन पर भी फोकस कर रही है. मल्टी डिसिप्लिनरी क्लिनिक और निशुल्क एसेसरीज की सुविधा शुरू होने से कॉक्लियर इम्प्लांट की पूरी प्रक्रिया मरीजों के लिए काफी आसान हो गई है.

TAGGED:

COCHLEAR IMPLANT
RUHS RECORD IN COCHLEAR IMPLANT
कॉक्लियर इम्प्लांट
COCHLEAR IMPLANT IN RAJASTHAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.