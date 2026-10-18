राजस्थान विश्वविद्यालय के 3 NSS वॉलिंटियर्स का पूर्व गणतंत्र दिवस परेड शिविर-2026 के लिए चयन
वॉलिंटियर्स जालम सिंह, गुंजन शर्मा और पुलकित तिवाड़ी का चयन गुरुग्राम में आयोजित होने वाले पूर्व गणतंत्र दिवस परेड शिविर-2026 के लिए हुआ है.
Published : October 18, 2026 at 9:27 PM IST
जयपुर: राजस्थान विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) के वॉलिंटियर्स जालम सिंह, गुंजन शर्मा और पुलकित तिवाड़ी का चयन पूर्व गणतंत्र दिवस परेड शिविर-2026 के लिए हुआ है. यह शिविर 22 से 31 अक्टूबर 2026 तक हरियाणा के गुरुग्राम स्थित द्रोणाचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित किया जाएगा.
राजस्थान यूनिवर्सिटी के 3 वॉलिंटियर्स का चयन: राजस्थान विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के छात्र जालम सिंह, महारानी कॉलेज की छात्रा गुंजन शर्मा और महाराजा कॉलेज के छात्र पुलकित तिवाड़ी ने अपनी प्रतिभा के दम पर चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में सफलता हासिल की. सबसे पहले उन्होंने विश्वविद्यालय स्तरीय चयन प्रक्रिया में अपनी योग्यता साबित की. इसके बाद संभाग स्तरीय चयन प्रक्रिया में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पूर्व गणतंत्र दिवस परेड शिविर के लिए अपना स्थान सुनिश्चित किया. इस उपलब्धि के साथ ही उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर अपना अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा.
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जालम, गुंजन और पुलकित ने मारी बाजी: एनएसएस कोऑर्डिनेटर निक्की चतुर्वेदी ने बताया कि पूर्व गणतंत्र दिवस परेड शिविर राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े वॉलिंटियर्स के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है. इस तरह के शिविरों के माध्यम से प्रतिभागियों को अनुशासन, टीम भावना, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करने का अवसर मिलता है. साथ ही, विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले एनएसएस वॉलिंटियर्स के साथ संवाद और सहभागिता के जरिए उन्हें अपने अनुभव साझा करने का भी मौका मिलता है.
10 दिनों की कड़ी ड्रिल से शॉर्टलिस्ट होंगे वॉलिंटियर्स: उन्होंने बताया कि पूर्व गणतंत्र दिवस परेड शिविर नई दिल्ली में आयोजित होने वाले मुख्य गणतंत्र दिवस परेड शिविर के लिए वॉलिंटियर्स को शॉर्टलिस्ट करने का एक राष्ट्रीय स्तर का चयन शिविर है. पूरे भारत को 5 ज़ोन (पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य ज़ोन) में बांटकर यह शिविर 10 दिनों के लिए आयोजित होता है, जिसमें कड़ी चयन प्रक्रियाओं ड्रिल, मार्च-पास्ट और सांस्कृतिक गतिविधियों के आधार पर देश के सबसे बेहतरीन वॉलिंटियर्स को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर परेड करने का मौका मिलता है.
निक्की चतुर्वेदी का कहना है कि इन छात्रों का चयन राजस्थान विश्वविद्यालय के लिए गौरव की बात है. उनकी इस उपलब्धि से विश्वविद्यालय के अन्य एनएसएस वॉलिंटियर्स को भी राष्ट्रीय स्तर की गतिविधियों में भाग लेने और बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिलेगी. विश्वविद्यालय प्रशासन ने उम्मीद जताई है कि जालम सिंह, गुंजन शर्मा और पुलकित तिवाड़ी शिविर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान विश्वविद्यालय के साथ-साथ राजस्थान प्रदेश का नाम रोशन करेंगे.
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