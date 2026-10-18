ETV Bharat / state

राजस्थान विश्वविद्यालय के 3 NSS वॉलिंटियर्स का पूर्व गणतंत्र दिवस परेड शिविर-2026 के लिए चयन

जालम सिंह, गुंजन शर्मा और पुलकित तिवाड़ी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) के वॉलिंटियर्स जालम सिंह, गुंजन शर्मा और पुलकित तिवाड़ी का चयन पूर्व गणतंत्र दिवस परेड शिविर-2026 के लिए हुआ है. यह शिविर 22 से 31 अक्टूबर 2026 तक हरियाणा के गुरुग्राम स्थित द्रोणाचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित किया जाएगा.

राजस्थान यूनिवर्सिटी के 3 वॉलिंटियर्स का चयन: राजस्थान विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के छात्र जालम सिंह, महारानी कॉलेज की छात्रा गुंजन शर्मा और महाराजा कॉलेज के छात्र पुलकित तिवाड़ी ने अपनी प्रतिभा के दम पर चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में सफलता हासिल की. सबसे पहले उन्होंने विश्वविद्यालय स्तरीय चयन प्रक्रिया में अपनी योग्यता साबित की. इसके बाद संभाग स्तरीय चयन प्रक्रिया में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पूर्व गणतंत्र दिवस परेड शिविर के लिए अपना स्थान सुनिश्चित किया. इस उपलब्धि के साथ ही उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर अपना अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा.