राजस्थान यूनिवर्सिटी में सुरक्षा को लेकर छात्राओं का फूटा गुस्सा, कुलगुरु को सौंपेंगी ज्ञापन
राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्राओं ने कैंपस सुरक्षा और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते उत्पीड़न को लेकर मुख्य द्वार पर जोरदार प्रदर्शन किया.
Published : October 3, 2026 at 10:22 PM IST|
Updated : October 3, 2026 at 10:47 PM IST
जयपुर: राजस्थान यूनिवर्सिटी में शनिवार रात छात्राओं ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते उत्पीड़न और कैंपस में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर प्रदर्शन किया. छात्राओं ने विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर नारेबाजी कर महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे उठाए. छात्राओं का कहना था कि उनका विरोध पुरुषों के खिलाफ नहीं, बल्कि उस पितृसत्तात्मक सोच के खिलाफ है, जिसके कारण महिलाओं को ही उनके साथ होने वाली घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है.
पितृसत्तात्मक सोच बदलने की जरूरत: राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर छात्राओं ने जमकर नारेबाजी की. यह नारेबाजी समाज की पितृसत्तात्मक सोच के खिलाफ की गई. प्रदर्शन में शामिल छात्रा चित्रा ने कहा कि यह प्रदर्शन 'मैन वर्सेस वुमन' नहीं है. उनका विरोध उस सोच के खिलाफ है, जिसमें लड़की के पहनावे, उसके रात में बाहर निकलने या उसके व्यवहार को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं. उन्होंने कहा कि समाज में यह सोच बदलने की जरूरत है कि पुरुष होने के नाते कोई भी कुछ भी कर सकता है. छात्राओं ने सरकार से महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर कड़े कानून बनाने और दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की.
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देश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर आवाज उठ रही: वहीं, छात्रा पूजा शेखावत ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को लेकर देशभर में गुस्सा और विरोध देखने को मिल रहा है. उन्होंने रेप और दहेज उत्पीड़न जैसे मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि अलग-अलग राज्यों से इस तरह की शिकायतें सामने आती रहती हैं. राजस्थान यूनिवर्सिटी एक बड़ा शैक्षणिक संस्थान है, इसलिए यहां से उठने वाली आवाज दूर तक पहुंच सकती है. इसी उद्देश्य से विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया गया.
कैंपस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल: छात्राओं ने विश्वविद्यालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए. छात्राओं के मुताबिक कैंपस में कई जगह स्ट्रीट लाइट की समस्या है. रात 8 बजे के बाद भी परिसर में बाहरी लोगों की आवाजाही रहती है. ऐसे में हॉस्टल से बाहर आने-जाने वाली छात्राओं को कमेंटबाजी और छेड़छाड़ जैसी घटनाओं का सामना करने का डर रहता है. छात्राओं का कहना है कि इन परिस्थितियों के कारण कई छात्राएं हॉस्टल से बाहर निकलने से भी कतराने लगी हैं.
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डार्क एरिया को लेकर भी शिकायत: छात्राओं ने आरोप लगाया कि गेस्ट के नाम पर कई बाहरी लोग विश्वविद्यालय परिसर के हॉस्टल और आवासों में आकर रहते हैं. ऐसे में अगर किसी बाहरी व्यक्ति की ओर से कोई अनुचित हरकत की जाती है, तो उसकी जिम्मेदारी तय करने को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं. छात्राओं ने यह भी आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय का स्विमिंग पूल कई सालों से बंद पड़ा है और वहां अंधेरा रहता है. इस जगह पर लोग बैठकर शराब पीते हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही.
कुलगुरु को सौंपेंगी ज्ञापन : प्रदर्शन कर रही छात्राओं ने कहा कि विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं और छात्राओं को होने वाली परेशानियों को लेकर सोमवार को कुलगुरु को ज्ञापन सौंपा जाएगा. छात्राओं ने प्रशासन से कैंपस की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, स्ट्रीट लाइट की समस्या दूर करने और बाहरी लोगों की आवाजाही पर निगरानी बढ़ाने की मांग की.
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