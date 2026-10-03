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राजस्थान यूनिवर्सिटी में सुरक्षा को लेकर छात्राओं का फूटा गुस्सा, कुलगुरु को सौंपेंगी ज्ञापन

राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्राओं का विरोध प्रदर्शन ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान यूनिवर्सिटी में शनिवार रात छात्राओं ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते उत्पीड़न और कैंपस में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर प्रदर्शन किया. छात्राओं ने विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर नारेबाजी कर महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे उठाए. छात्राओं का कहना था कि उनका विरोध पुरुषों के खिलाफ नहीं, बल्कि उस पितृसत्तात्मक सोच के खिलाफ है, जिसके कारण महिलाओं को ही उनके साथ होने वाली घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है.