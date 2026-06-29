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राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जारी की UG एडमिशन की पहली मेरिट लिस्ट, 3 जुलाई तक पूरी करनी होगी एडमिशन प्रक्रिया

राजस्थान विश्वविद्यालय ने सत्र 2026-27 के स्नातक कोर्सेस की पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी है.

राजस्थान यूनिवर्सिटी
राजस्थान यूनिवर्सिटी (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 29, 2026 at 10:50 PM IST

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जयपुर: राजस्थान यूनिवर्सिटी ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के स्नातक (UG) कोर्सेस में एडमिशन के लिए पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी है. यूनिवर्सिटी के चारों संघटक कॉलेज महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज, राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज में बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए और बीसीए सहित विभिन्न कोर्सेस की कटऑफ सार्वजनिक कर दी गई है. पहली सूची में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों को 30 जून से 2 जुलाई 2026 के बीच संबंधित कॉलेज में दस्तावेजों का फिजिकल वेरीफिकेशन कराना होगा और इसके बाद 3 जुलाई तक ऑनलाइन फीस जमा करनी होगी.

3 जुलाई तक पूरी करनी होगी एडमिशन प्रोसेस: यूनिवर्सिटी प्रशासन के अनुसार चयनित छात्रों को आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के साथ आवश्यक दस्तावेज लेकर संबंधित कॉलेज पहुंचना होगा. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद विश्वविद्यालय के एडमिशन पोर्टल पर ऑनलाइन फीस जमा की जा सकेगी. फीस जमा करने की अंतिम तिथि 3 जुलाई निर्धारित की गई है. समय पर प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थियों का प्रवेश खुद ब खुद निरस्त माना जाएगा.

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ये दस्तावेज साथ लाना जरूरी

  • 10वीं एवं 12वीं की अंकतालिका और प्रमाण-पत्र
  • ट्रांसफर सर्टिफिकेट (TC)
  • मूल निवास प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)
  • जाति प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)
  • आय प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आधार कार्ड
  • Academic Bank of Credits (ABC-ID)

ABC-ID के बिना फीस जमा नहीं होगी: एडमिशन कन्वीनर प्रो. राम अवतार शर्मा ने बताया कि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए Academic Bank of Credits (ABC-ID) बनवाना अनिवार्य है. बिना ABC-ID के ऑनलाइन फीस जमा नहीं हो सकेगी और ऐसी स्थिति में प्रवेश खुद-ब-खुद निरस्त माना जाएगा. उन्होंने बताया कि छात्र यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पर जाकर 'Merit List' या फिर 'Merit by College List' विकल्प के माध्यम से अपनी मेरिट स्थिति देख सकते हैं. किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए संबंधित कॉलेज के हेल्प डेस्क या फिर प्रशासनिक शाखा से संपर्क किया जा सकता है.

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कॉलेजवार सामान्य श्रेणी की कटऑफ

कॉमर्स कॉलेज

बीकॉम – 93.00%

कॉमर्स ABST – 93.00%

कॉमर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन – 86.50%

कॉमर्स EAFM – 84.60%

बीबीए – 90.20%

बीसीए – 87.60%

महारानी कॉलेज बीए विषयवार

इकोनॉमिक्स – 97.00%

इंग्लिश लिटरेचर – 96.60%

हिंदी लिटरेचर – 93.30%

हिस्ट्री – 98.00%

पॉलिटिकल साइंस – 98.40%

फिलॉसफी – 86.00%

साइकोलॉजी – 96.00%

पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन – 95.60%

संस्कृत – 57.20%

सोशियोलॉजी – 94.60%

उर्दू – 78.80%

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बीकॉम और अन्य

बीकॉम पास कोर्स – 97.00%

बीबीए (SFS) – 91.20%

बीकॉम ABST – 96.20%

बीकॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन – 95.40%

बीकॉम EAFM – 96.20%

बीएससी

बायो ग्रुप – 95.00%

बॉटनी – 94.60%

केमिस्ट्री – 96.00%

जूलॉजी – 94.60%

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राजस्थान कॉलेज

बीए रेगुलर – 95.79%

बीए (SFS) – 68.40%

इकोनॉमिक्स – 91.60%

इंग्लिश लिटरेचर – 90.00%

हिंदी – 75.80%

हिस्ट्री – 90.60%

जियोग्राफी – 94.00%

पॉलिटिकल साइंस – 94.00%

साइकोलॉजी – 74.00%

पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन – 50% तक

सोशियोलॉजी – 70.00%

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महाराजा कॉलेज

बीएससी बायो ग्रुप – 91.20%

बीएससी मैथ्स ग्रुप – 95.40%

बॉटनी – 91.00%

केमिस्ट्री – 93.40%

मैथ्स – 96.00%

फिजिक्स – 95.40%

जूलॉजी – 92.00%

स्टैटिस्टिक्स – 71.00%

बीसीए – 90.00%

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