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राजस्थान विश्वविद्यालय ने बढ़ाई UG एडमिशन के आवेदन की अंतिम तिथि

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणामों में तकनीकी कारणों से संशोधन की प्रक्रिया चल रही है. केंद्रीय प्रवेश समिति के संयोजक प्रोफेसर राम अवतार शर्मा ने बताया कि इस संबंध में अभिभावकों की ओर से राजस्थान विश्वविद्यालय को ई-मेल के माध्यम से जानकारी दी गई थी. साथ ही विभिन्न छात्र संगठनों ने भी सीबीएसई परिणामों में संशोधन को देखते हुए प्रवेश आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की थी. इसी को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने वरीयता आधारित प्रवेश प्रक्रिया की अंतिम तिथि, जो पहले 20 जून निर्धारित थी, उसे बढ़ाकर 24 जून 2026 कर दिया है.

जयपुरः राजस्थान विश्वविद्यालय ने संघटक कॉलेज ( महारानी, महाराजा, कॉमर्स, राजस्थान) में पढ़ने का सपना देख रहे 12वीं पास छात्रों को एडमिशन का एक और अवसर दिया है. छात्रों के हित में सत्र 2026-27 की यूजी एडमिशन में आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई गई है. विश्वविद्यालय के संघटक कॉलेजों में विभिन्न यूजी और अन्य कोर्सेस में प्रवेश के लिए अब छात्र 24 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.

इन पाठ्यक्रमों में कर सकेंगे आवेदन : प्रवेश प्रक्रिया राजस्थान विश्वविद्यालय के चारों संघटक कॉलेजों के कोर्सेस में लागू होगी. इनमें बीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए, बीबीए और ललित कला संकाय के बीपीए और बीवीए कोर्सेस शामिल हैं. इसके अलावा बीटेक, एमटेक और सर्टिफिकेट इन योगा कोर्सेस में भी प्रवेश के लिए आवेदन किए जा सकेंगे. प्रोफेसर राम अवतार शर्मा ने बताया कि छात्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन का लिंक राजस्थान विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया गया है.

सही ई-मेल आईडी देना जरूरी : प्रो. शर्मा ने छात्रों को सलाह दी है कि आवेदन पत्र में अपनी सही ई-मेल आईडी दर्ज करें, क्योंकि प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित सभी सूचनाएं ई-मेल के माध्यम से भेजी जाएंगी. छात्रों की सुविधा के लिए वेबसाइट पर हेल्पलाइन नंबर और ई-मेल सहायता भी उपलब्ध कराई गई है. वहीं, विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए अलग-अलग आवेदन फॉर्म भरना अनिवार्य होगा. ऐसे में छात्रों को आवेदन भरते समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

हार्ड कॉपी जमा कराने की जरूरत नहीं : इस बार ऑनलाइन आवेदन के बाद छात्रों को किसी भी प्रकार की हार्ड कॉपी विश्वविद्यालय में जमा कराने की आवश्यकता नहीं होगी. साथ ही आवेदन करने से पहले प्रवेश प्रक्रिया के ब्रोशर का अध्ययन करने की भी सलाह दी गई है. किसी छात्र से आवेदन फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है तो उसे सुधारने के लिए 25 जून 2026 को एक दिन का विशेष अवसर दिया जाएगा. छात्र निर्धारित तिथि पर ऑनलाइन अपने आवेदन में संशोधन कर सकेंगे.