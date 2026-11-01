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राजस्थान यूनिवर्सिटी: 12 नवंबर से शुरू होंगे डीएससी-डी. लिट उपाधि के आवेदन, 25 तक जमा होगी हार्ड कॉपी

राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: हायर एजुकेशन और शोध में विशिष्ट अकादमिक योगदान देने वालों के लिए अच्छी खबर है. राजस्थान विश्वविद्यालय सत्र 2026-27 के लिए डीएससी (डॉक्टर ऑफ साइंस) और डी. लिट (डॉक्टर ऑफ लिटरेचर) की प्रतिष्ठित उपाधियों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर रहा है. योग्य और इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं. विश्वविद्यालय ने इसके लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं.