राजस्थान यूनिवर्सिटी: 12 नवंबर से शुरू होंगे डीएससी-डी. लिट उपाधि के आवेदन, 25 तक जमा होगी हार्ड कॉपी
यूनिवर्सिटी कुलगुरु प्रोफेसर बीपी सारस्वत ने बताया- डीएससी और डी. लिट उपाधियों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है.
Published : November 1, 2026 at 4:19 PM IST
जयपुर: हायर एजुकेशन और शोध में विशिष्ट अकादमिक योगदान देने वालों के लिए अच्छी खबर है. राजस्थान विश्वविद्यालय सत्र 2026-27 के लिए डीएससी (डॉक्टर ऑफ साइंस) और डी. लिट (डॉक्टर ऑफ लिटरेचर) की प्रतिष्ठित उपाधियों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर रहा है. योग्य और इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं. विश्वविद्यालय ने इसके लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं.
12 नवंबर से आवेदन कर सकेंगे अभ्यर्थी: विश्वविद्यालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार, अभ्यर्थी 12 नवंबर से आवेदन कर सकेंगे. आवेदन के लिए पहले निर्धारित फॉर्म भरकर तय शुल्क बैंक चालान के माध्यम से जमा करना होगा. शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि 19 नवंबर निर्धारित की गई है. इसके बाद अभ्यर्थियों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी विश्वविद्यालय में जमा करानी होगी. हार्ड कॉपी जमा कराने की अंतिम तिथि 25 नवंबर 2026 तय की गई है.
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डीएससी-डी. लिट के लिए नोटिफिकेशन जारी: यूनिवर्सिटी कुलगुरु प्रोफेसर बीपी सारस्वत ने बताया कि डीएससी और डी.लिट उपाधियों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. इसमें दोनों उपाधियों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, पात्रता शर्तों, आवेदन प्रक्रिया और शुल्क का विस्तृत विवरण दिया गया है. अभ्यर्थियों को आवेदन से पहले सभी नियमों और शर्तों का अध्ययन करना होगा. निर्धारित पात्रता पूरी करने वाले अभ्यर्थी ही इन उपाधियों के लिए आवेदन कर सकेंगे. आवेदन पत्र का प्रारूप, शुल्क और अन्य दिशा-निर्देश विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं. अभ्यर्थी www.uniraj.ac.in पर जाकर नोटिफिकेशन देख सकते हैं. विश्वविद्यालय ने इच्छुक अभ्यर्थियों से तय समय सीमा में आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है.
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डीएससी-डी.लिट के लिए ये हैं पात्रता के प्रमुख मानक
- पीएचडी अनिवार्य: संबंधित विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पीएचडी या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए.
- 4 साल का अनुभव: पीएचडी प्राप्ति के बाद न्यूनतम 4 वर्ष पूरे होना जरूरी है.
- 5 साल का शिक्षण अनुभव: मान्यता प्राप्त संस्थान में नियमित स्थायी शिक्षक के रूप में पीजी स्तर पर न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए.
- 10 शोध पत्र जरूरी: यूजीसी स्वीकृत या रेफर्ड जर्नल्स में कम से कम 10 शोध पत्र प्रकाशित होने चाहिए.
- 400 एपीआई स्कोर अनिवार्य: अध्यादेश 140-A के एनेक्सचर-A के अनुसार न्यूनतम 400 एपीआई स्कोर जरूरी है.
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