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राजस्थान यूनिवर्सिटी में 4 जून से एडमिशन शुरू, स्किल कोर्स और अप्रेंटिसशिप पर रहेगा फोकस

जयपुर: राजस्थान विश्वविद्यालय के संघटक कॉलेजों में सत्र 2026-27 के लिए यूजी और टेक्निकल कोर्सेज में प्रवेश प्रक्रिया 4 जून से शुरू होने जा रही है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप इस बार प्रवेश प्रक्रिया में स्किल डेवलपमेंट, एंप्लॉयमेंट बेस्ड एजुकेशन और अप्रेंटिसशिप आधारित कार्यक्रमों को विशेष महत्व दिया गया है. विश्वविद्यालय प्रशासन का दावा है कि नए सत्र में छात्रों को न केवल डिग्री, बल्कि उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यावहारिक प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे.

4 जून से शुरू होगी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया : राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी. छात्र विश्वविद्यालय की प्रवेश संबंधी वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे. ये वेबसाइट जल्द ही राजस्थान विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी. विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए अलग-अलग आवेदन पत्र भरना अनिवार्य होगा.

राजस्थान विश्वविद्यालय की केंद्रीय प्रवेश समिति के संयोजक प्रो. राम अवतार शर्मा ने बताया कि विश्वविद्यालय के चारों संघटक महाविद्यालयों महारानी महाराजा कॉमर्स और राजस्थान कॉलेज में संचालित बीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए, बीबीए और ललित कला संकाय के बीपीए और बीवीए सहित विभिन्न यूजी कोर्सेस में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 4 जून 2026 से शुरू होगी. इसके अलावा बीटेक और एमटेक कोर्सेस में भी वरीयता आधारित नए प्रवेश की प्रक्रिया इसी दिन से शुरू होगी. सभी कोर्सेस सेमेस्टर प्रणाली के तहत तीन और चार वर्षीय स्वरूप में संचालित किए जाएंगे.

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हार्ड कॉपी जमा कराने की जरूरत नहीं : इस बार छात्रों को आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी जमा कराने की आवश्यकता नहीं होगी. ऑनलाइन आवेदन ही मान्य माना जाएगा. विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि आवेदन करने से पहले प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित ब्रोशर का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, ताकि पात्रता, दस्तावेज और अन्य शर्तों की जानकारी स्पष्ट रूप से मिल सके.