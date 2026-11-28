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राजस्थान विश्वविद्यालय में 1016 में से 608 शिक्षक पद खाली, गेस्ट फैकल्टी के भरोसे पढ़ाई

छात्राओं की क्लास लेती प्रोफेसर ( ETV Bharat Rajasthan )

जयपुर: प्रदेश के सबसे बड़े राजस्थान विश्वविद्यालय में शिक्षकों की भारी कमी के बीच गेस्ट फैकल्टी से पढ़ाई कराई जा रही है. विश्वविद्यालय में शिक्षकों के कुल 1016 पदों में से करीब 608 पद खाली हैं.विश्वविद्यालय में सालों से नियमित भर्ती की मांग उठ रही है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति के फेर में अटकी हुई है. इस बीच छात्रों और छात्र नेताओं ने एक बार फिर स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति की मांग उठाई है.इस पर कुलगुरु ने शिक्षक भर्ती के लिए रोस्टर तैयार किए जाने और भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सरकार से अनुमति मांगने का दावा किया है.