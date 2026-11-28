राजस्थान विश्वविद्यालय में 1016 में से 608 शिक्षक पद खाली, गेस्ट फैकल्टी के भरोसे पढ़ाई
Rajasthan University: कुलगुरु ने किया दिसंबर में रोस्टर प्रक्रिया पूरा होने का दावा.
Published : November 28, 2026 at 1:48 PM IST
जयपुर: प्रदेश के सबसे बड़े राजस्थान विश्वविद्यालय में शिक्षकों की भारी कमी के बीच गेस्ट फैकल्टी से पढ़ाई कराई जा रही है. विश्वविद्यालय में शिक्षकों के कुल 1016 पदों में से करीब 608 पद खाली हैं.विश्वविद्यालय में सालों से नियमित भर्ती की मांग उठ रही है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति के फेर में अटकी हुई है. इस बीच छात्रों और छात्र नेताओं ने एक बार फिर स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति की मांग उठाई है.इस पर कुलगुरु ने शिक्षक भर्ती के लिए रोस्टर तैयार किए जाने और भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सरकार से अनुमति मांगने का दावा किया है.
स्थायी शिक्षक नहीं, गेस्ट फैकल्टी से चल रही पढ़ाई: राजस्थान विश्वविद्यालय समेत प्रदेश के सरकारी विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी अब पढ़ाई पर असर डाल रही है. लंबे समय से नियमित भर्ती नहीं होने के कारण विश्वविद्यालय गेस्ट फैकल्टी के जरिए शिक्षण व्यवस्था संभाल रहे हैं. विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी को प्रति कालांश 800 रुपए मानदेय दिया जा रहा है. उनसे अधिकतम 14 घंटे ही साप्ताहिक कार्य लिया जा सकता है. यह व्यवस्था सेमेस्टर परीक्षाएं शुरू होने या पाठ्यक्रम पूरा होने तक लागू रहेगी.अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इकाई मंत्री हर्षवर्धन खर्रा ने कहा कि राजस्थान विश्वविद्यालय लंबे समय से गेस्ट फैकल्टी के भरोसे चल रहा है. इससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है.खर्रा ने कहा कि विश्वविद्यालय में नियमित शिक्षकों की नियुक्ति के बजाय गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से पढ़ाई कराई जा रही है. ऐसे में रिक्त पदों पर भर्ती कर स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए.
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रिक्त पदों पर भर्ती नहीं हुई तो पढ़ाई कैसे होगी : छात्र नेता शुभम रेवाड़ ने कहा कि राजस्थान विश्वविद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों पर अब तक भर्ती नहीं हुई है. विश्वविद्यालय में पढ़ने आने वाले विद्यार्थियों को पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है.रेवाड़ ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन को जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए, ताकि अच्छे प्रोफेसर विश्वविद्यालय में नियुक्त हो सकें. नियमित शिक्षक होने से क्लास भी नियमित होंगी और विद्यार्थियों को व्यवस्थित तरीके से पढ़ने का अवसर मिलेगा.
भर्ती प्रक्रिया की तैयारी, सरकार से मांगी अनुमति: कुलगुरु प्रो. बीपी सारस्वत ने कहा कि राजस्थान विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती का रोस्टर तैयार किया जा रहा है. रोस्टर प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसे सिंडिकेट से भी अनुमोदित करवाना होगा. विश्वविद्यालय की ओर से सरकार से शिक्षक भर्ती की अनुमति मांगी गई है. कई विभागों में शिक्षकों की संख्या काफी कम हो गई है. कुछ विभाग ऐसे भी हैं, जहां पहले 23 शिक्षक हुआ करते थे, लेकिन अब केवल तीन शिक्षक रह गए हैं. यह स्थिति ठीक नहीं है. विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आने पर लगातार गेस्ट फैकल्टी के भरोसे नहीं रखा जा सकता. गेस्ट फैकल्टी को भी स्थायी नियुक्ति का अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि स्थायी शिक्षक के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है.
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असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लिखित परीक्षा: कुलगुरु ने बताया कि विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों पर भर्ती होती है. असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर आवेदन बड़ी संख्या में आते हैं. कई बार 10 पदों के लिए 1000 से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं. ऐसे में सभी आवेदकों का इंटरव्यू लेना संभव नहीं होता, इसलिए पिछले कुछ वर्षों से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में चयन प्रक्रिया के तहत लिखित परीक्षा भी आयोजित की जा रही है. हालांकि एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पदों पर सामान्यतः आवेदन संख्या अपेक्षाकृत कम होने के कारण लिखित परीक्षा नहीं होती.
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18 विश्वविद्यालयों में 1700 से ज्यादा पद खाली: देश के 18 सरकारी विश्वविद्यालयों में 1700 से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं. राजस्थान विश्वविद्यालय, जेएनवीयू और सुखाड़िया विश्वविद्यालय समेत कई संस्थानों में शिक्षकों की कमी बनी हुई है. स्थिति यह है कि प्रदेश के नौ विश्वविद्यालयों में एक भी नियमित शिक्षक नहीं है. विश्वविद्यालय हर साल विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए गेस्ट फैकल्टी के जरिए कामचलाऊ व्यवस्था कर रहे हैं. पिछले ढाई साल में प्रदेश के केवल दो विश्वविद्यालयों में नियमित शिक्षक भर्ती हुई है. ऐसे में विश्वविद्यालयों में स्थायी शिक्षक नियुक्त करने की मांग लगातार तेज हो रही है.
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