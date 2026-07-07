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UCC in Rajasthan : संविधान सभा में हुई थी यूसीसी पर चर्चा, फिर पारित हुआ था अनुच्छेद 35 जो अब अनुच्छेद 44 है

निजी कानून छोड़ने के लिए बाध्या नहीं : मद्रास से मुस्लिम लीग के सदस्य मोहम्मद स्माइल ने अनुच्छेद 35 के लिए संशोधन प्रस्तुत कर कहा कि किसी वर्ग, संप्रदाय या जाति का यदि कोई निजी कानून हो तो उसे वह कानून छोड़ने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यह भी इसमें जोड़ा जाना चाहिए. देश में समन्वय उत्पन्न करने तथा बढ़ाने के लिए यह अपेक्षित नहीं है कि लोगों को उनके निजी कानून छोड़ने के लिए बाध्य किया जाए. इसलिए इस संशोधन को स्वीकार करें.

जयनारायण व्यास विश्वविद्याल के लोक प्रशासन विभाग के सहआचार्य एवं संविधान विशेषज्ञ डॉ. दिनेश गहलोत ने बताया कि यह संपूर्ण ब्योरा भारतीय संविधान के निर्माण से जुड़ी कार्रवाई विवरण के उन दस्तावेजों में उपलब्ध है, जिसे संसद द्वारा आठ संस्करणों में प्रकाशित किया गया है. यूसीसी पर चर्चा के दौरान खुल कर सदस्यों ने अपनी बात रखी थी. अंत में डॉ. अंबेडकर ने कहा था कि भावी संसद कानून तय करेगी. उन्होंने बताया कि यह विषय संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है, जिस पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं. यही कारण है कि अलग-अलग राज्य सरकारें अपने कानून बना रही हैं. क्या इसकी जरूरत है ? इस पर डॉ. गहलोत ने कहा कि आजादी के 78 साल बाद के हालात में आवश्यकता है, लेकिन अगर देश की समस्याओं का समाधान होता है तो लाना चाहिए.

अंत में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. बीआर अंबेडकर ने कहा कि जो भी शंकाएं हैं, उनका निस्तारण भावी संसद करेगी, यानी उन्होंंने कहा कि कानून अभी लागू नहीं हो रहा है. उचित समय आने पर जो कानून बनेगा, वह सब शंकाओं को गलत साबित करेगा. उन्होंने संशोधनों का विरोध किया. चर्चा के बाद संशोधन के लिए लाए प्रस्ताव अस्वीकृत हो गए. अनुच्छेद 35 को संविधान का भाग बना दिया गया था.

सभा में एक वर्ग के सदस्यों ने इसको लेकर आपत्ति जताई और कुछ संशोधन भी रखे. वे संशोधन के साथ इसे लागू करने के पक्ष में थे, जिसमें खास तौर से यह था कि किसी वर्ग, संप्रदाय या जति का यदि कोई निजी कानून हो तो उसे छोड़ने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा. मेहबूब अली बेग ने कहा था कि यह उपयुक्त लेकिन यह तब लागू हो जब भारत शिक्षित हो और आर्थिक स्थिति अच्छी हो.

जोधपुर: राजस्थान में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर काम शुरू हो गया है. संहिता बनाने के लिए प्रारूप समिति का गठन कर दिया गया है, जिसके सदस्य संभाग मुख्यालयों पर जाकर लोगों से इस कानून को बनाने के लिए रायशुमारी कर रहे हैं. खास बात यह है कि 23 Nov 1948 में जब देश का संविधान बन रहा था, तब भी इसी विषय पर संविधान​ निर्मात्री सभा में भी रायशुमारी हुई थी. तब संविधान के अनुच्छेद 35 में समान नागरिक संहिता को रखा गया है, बाद में यह अनुच्छेद 44 हो गया.

प्रभावित होने वालों से पूछे बिना लागू नहीं हो : नजीरुद्दीन अहमद ने कहा कि अनुच्छेद 35 में यह शर्त भी जोड़ी जाए कि किसी जाति का निजी कानून जो कानून द्वारा प्रत्याभूत हो उसे जाति की पूर्व सहमति के बिना परिवर्तित ना किया जाए और यह सहमति उस प्रणाली द्वारा विकसित किया जाए जो कि संघीय विधान मंडल द्वारा कानून निश्चित करे.

उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने पौने 200 वर्ष तक शासन किया, उस दौरान कई कानून में बदलाव हुए, लेकिन विवाह प्रणाली और उत्तराधिकार के कानून में कभी उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया. इनमें हस्तक्षेप धीरे-धीरे होना चाहिए. समय के साथ प्रगति होनी चाहिए. इसमें हमें शीघ्रता नहीं करनी चाहिए. सावधानी से, अनुभव से सूझबूझ से, सहानुभूति से कार्य करना चाहिए.

शर्त जोड़ने के लिए रखा संशोधन : महबूब अली बेग साहब बहादुर ने प्रस्ताव रखा कि अनुच्छेद 35 के साथ एक शर्त लगाई जाए कि इस अनुच्छेद की किसी बात से नागरिक के निजी कानून पर प्रभाव नहीं पड़ेगा. बिहार से आने वाले हुसैन इमाम ने कहा कि भारत ना व्रत देश है कि इसकी भारी जनसंख्या इतनी विभिन्न है कि उस पर एक प्रकार का कोई रंग चढ़ाना लगभग असंभव है. उन्होंने कहा कि एकविध कानून बनाना उपयुक्त है. आवश्यक भी है, लेकिन इसके लिए समय लिया जाना चाहिए. हमें उसे समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए, जब सारा भारत शिक्षित हो, आर्थिक अवस्था भी अच्छी हो जाए, तब यह होना चाहिए.

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मुस्लिम राष्ट्रों में अल्पसंख्यकों को अधिकार नहीं है : बम्बई प्रांत से आने वाले केएम मुंशी ने कहा कि यहां तर्क उपस्थित किया गया है कि एक व्यवहार संहिता का निर्माण अल्पसंख्यकों के प्रति अन्याय होगा, क्या यह न्याय है? किसी भी उन्नत मुस्लिम देश में प्रत्येक अल्पसंख्यक जाति के निजी कानून को इतना अटल नहीं माना गया है कि बिहार संहिता बनाने का निषेध हो. उदाहरण स्वरूप तुर्की तथा मिस्र जैसे देशों में किसी अल्पसंख्यक को ऐसे अधिकार नहीं दिए गए हैं. मुंशी ने कहा कि हिंदुओं में भी ऐसे बहुत लोग हैं जो एकविध व्यवहार संहिता नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनका भी वही दृष्टिकोण है जो पूर्व वक्ता मुस्लिम सदस्यों का है. उनकी यह भावना है कि उत्तराधिकार का निजीकरण वास्तव में उनके धर्म का भाग है और यदि ऐसा है तो आप महिलाओं को सम्मान कभी प्रदान नहीं कर सकते.

अंग्रेजों की व्यवस्था पर क्यों है भरोसा ? : मद्रास से आने वाले अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा कि सदा अतीत से चिपके रहने से कोई लाभ नहीं है. हम महत्वपूर्ण बात में अतीत से विदा ले रहे हैं, वह यह है कि हम सारे भारत को एक राष्ट्र के रूप में बनाना और संगठित करना चाहते हैं. हम अंग्रेजों जिन्होंने देश पर शासन किया उनसे केवल एक कदम आगे बढ़ रहे हैं. हमें विदेशी सरकार से ज्यादा राष्ट्रीय देसी सरकार का विश्वास क्यों करना चाहिए, हमारे मुसलमान मित्रों को जंत्री आत्मक शासन से अधिक विश्वास अंग्रेजी शासन में क्यों होना चाहिए? इस अनुच्छेद को पारित करना चाहिए.

भावी संसद प्रावधान तय करेगी, जिससे आज की शंका गलत साबित हो : प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. बीआर अंबेडकर ने कहा कि संशोधन के विषय में दो बातें ही रखते हुए कहा कि वह कहते हैं कि मुसलमान का निजी कानून जहां तक इस देश से संबंध है, सारे भारत में अटल तथा एक विधि था में इस कथन को चुनौती देना चाहता हूं. संशोधन पर जिन्होंने बोला है वह श्रद्धा भूल गए कि 1935 तक पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में शरीयत कानून लागू नहीं था. उत्तराधिकार तथा अन्य विषयों में वहां हिंदू कानून का ही अनुसरण किया जाता था.

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डॉ अम्बेडकर ने कई उदाहरण भी दिए. चर्चा के अंत में उन्होंने कहा कि संहिता का निर्माण के पश्चात राज्य उसे सब नागरिकों पर केवल इस आधार पर लागू कर देगा कि वह नागरिक है यह सर्वत्र संभव है कि भावी संबंध सांसद आरंभ करने के नियमित ऐसा प्रावधान बना दे जिससे कि यहां मेरे मित्रों ने जो आशंका प्रकट की है, वह मिथ्या हो जाए. उन्होंने कहा कि जो संशोधन रखे गए हैं, उनमें कोई हिसार नहीं है. इस कारण मैं उनका विरोध करता हूं.

लिवइन के बारे में भी सोचा नहीं होगा : वर्तमान में लिवइन के पंजीकरण पर भी यूसीसी में राय ली जा रही है. इस पर डॉ. गहलोत ने कहा कि संविधान बनाने वालों ने कभी सोचा नहीं होगा कि विवाह इतर भी संबंध हो सकते हैं, लेकिन अब इस व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट ने वैद्यता दे दी है तो पंजीकरण होना चाहिए. क्योंकि लिवइन में कुछ समय रहने के बाद अलग होने पर उनसे उत्पन्न संतानों का क्या होगा? उनका भविष्य कैसे सुरक्षित होगा, इसलिए यह होना चाहिए. राजस्थान में जब कानून बनेगा तो इसका पंजीकरण भी एक विषय होगा.