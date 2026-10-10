राजस्थान अंडर-16 चैलेंजर ट्रॉफी के लिए भरतपुर के 8 खिलाड़ियों का चयन, 11 अक्टूबर से जयपुर में शुरू होगी प्रतियोगिता
जिला क्रिकेट संघ के सचिव शत्रुघन तिवारी ने कहा-राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से चुने गए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को शामिल कर आठ टीमें बनाई गई हैं.
Published : October 10, 2026 at 6:18 PM IST
भरतपुर: राजस्थान क्रिकेट संघ की ओर से आयोजित होने वाली अंडर-16 चैलेंजर ट्रॉफी के लिए भरतपुर जिले के आठ खिलाड़ियों का चयन हुआ है. जिले के क्रिकेट इतिहास में यह पहला मौका है जब एक साथ आठ खिलाड़ियों को इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में खेलने का अवसर मिला है. सभी चयनित खिलाड़ी चैलेंजर ट्रॉफी में अलग-अलग टीमों का प्रतिनिधित्व करेंगे. इस प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर राजस्थान की अंडर-16 की 15 सदस्यीय टीम का चयन किया जाएगा.
8 खिलाड़ियों को मिली अलग-अलग टीमों में जगह: जिला क्रिकेट संघ भरतपुर के सचिव शत्रुघन तिवारी ने बताया कि प्रतियोगिता के लिए जिले के आठ खिलाड़ियों को अलग-अलग टीमों में जगह मिली है. वशिष्ठ शर्मा का चयन बी टीम में हुआ है, जबकि आदित्य व्यास, आर्यन बघेल और मिलन चौधरी डी टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे. अनमोल शर्मा और प्रशांत चाहर को ई टीम में शामिल किया गया है. वहीं, निखिल शर्मा जी टीम तथा भावेश बघेल एच टीम की ओर से खेलेंगे.
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11 अक्टूबर से जयपुर में शुरू होगी चैलेंजर ट्रॉफी: जिला क्रिकेट संघ के सचिव शत्रुघन तिवारी ने बताया कि राजस्थान क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित यह चैलेंजर ट्रॉफी 11 अक्टूबर से जयपुर में शुरू होगी. प्रतियोगिता एकदिवसीय प्रारूप में खेली जाएगी. राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से चुने गए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को शामिल कर कुल आठ टीमें बनाई गई हैं. इन टीमों के बीच होने वाले मुकाबलों में खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर चयनकर्ताओं की नजर रहेगी. प्रतियोगिता का उद्देश्य बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर देना है.
प्रदर्शन के आधार पर चुनी जाएगी राजस्थान अंडर-16 टीम: चैलेंजर ट्रॉफी के मुकाबले अंडर-16 राजस्थान टीम के चयन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होंगे. प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के प्रदर्शन का आकलन करने के बाद राजस्थान की 15 सदस्यीय अंडर-16 टीम का चयन किया जाएगा. ऐसे में भरतपुर के आठों खिलाड़ियों के पास अपनी बल्लेबाजी, गेंदबाजी और खेल कौशल के दम पर राज्य टीम में जगह बनाने का सुनहरा अवसर रहेगा. जिले से एक साथ आठ खिलाड़ियों का चयन होना स्थानीय क्रिकेट के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि माना जा रहा है.
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