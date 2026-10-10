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राजस्थान अंडर-16 चैलेंजर ट्रॉफी के लिए भरतपुर के 8 खिलाड़ियों का चयन, 11 अक्टूबर से जयपुर में शुरू होगी प्रतियोगिता

भरतपुर के खिलाड़ियों का चयन ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: राजस्थान क्रिकेट संघ की ओर से आयोजित होने वाली अंडर-16 चैलेंजर ट्रॉफी के लिए भरतपुर जिले के आठ खिलाड़ियों का चयन हुआ है. जिले के क्रिकेट इतिहास में यह पहला मौका है जब एक साथ आठ खिलाड़ियों को इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में खेलने का अवसर मिला है. सभी चयनित खिलाड़ी चैलेंजर ट्रॉफी में अलग-अलग टीमों का प्रतिनिधित्व करेंगे. इस प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर राजस्थान की अंडर-16 की 15 सदस्यीय टीम का चयन किया जाएगा.

8 खिलाड़ियों को मिली अलग-अलग टीमों में जगह: जिला क्रिकेट संघ भरतपुर के सचिव शत्रुघन तिवारी ने बताया कि प्रतियोगिता के लिए जिले के आठ खिलाड़ियों को अलग-अलग टीमों में जगह मिली है. वशिष्ठ शर्मा का चयन बी टीम में हुआ है, जबकि आदित्य व्यास, आर्यन बघेल और मिलन चौधरी डी टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे. अनमोल शर्मा और प्रशांत चाहर को ई टीम में शामिल किया गया है. वहीं, निखिल शर्मा जी टीम तथा भावेश बघेल एच टीम की ओर से खेलेंगे.