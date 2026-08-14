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राजस्थान की 2 सगी बहनों ने की थी ATM से छेड़छाड़, पेचकस से कैश शटर तोड़ा, धारूहेड़ा पुलिस ने किया गिरफ्तार

रेवाड़ी में एटीएम से छेड़छाड़ मामले में धारूहेड़ा पुलिस ने दो सगी बहनों को गिरफ्तार किया है. दोनों राजस्थान की रहने वाली हैं.

ATM Tampering in Rewari
ATM Tampering in Rewari (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 14, 2026 at 7:21 PM IST

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रेवाड़ी: धारूहेड़ा में एटीएम के साथ छेड़छाड़ कर नकदी निकालने के प्रयास के मामले में कार्रवाई करते हुए सेक्टर 6 थाना पुलिस ने दो सगी बहनों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक दोनों ने नकदी निकलने का प्रयास किया था, ना कि एटीएम लूटने का प्रयास किया. गिरफ्तार कि गई आरोपी युवतियों की पहचान राजस्थान के जिला खैरथल-तिजारा निवासी के रूप में हुई है. दोनों ही युवतियों से पूछताछ जारी है.

रेवाड़ी में एटीएम से छेड़छाड़ मामला: डीएसपी बावल ने बताया की "13 अगस्त को मोहल्ला आजाद नगर बास रोड धारूहेड़ा निवासी प्रेमचंद ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया था कि उसने धारूहेड़ा बस स्टैंड के पास एक प्राइवेट कंपनी की एटीएम मशीन लगाई हुई है. 10 अगस्त को नवल किशोर इंजीनियर ने उसे सूचना दी कि एटीएम मशीन का पैसे निकालने वाला शटर टूटा हुआ है. इसके बाद उसने एटीएम बूथ में लगे सीसीटीवी की फुटेज चेक की."

राजस्थान की 2 सगी बहनों ने की थी ATM से छेड़छाड़ (ETV Bharat)

राजस्थान की दो सगी बहनें गिरफ्तार: डीएसपी ने बताया "सीसीटीवी फुटेज में दो युवतियां एटीएम बूथ में प्रवेश करती नजर आई. उनमें से एक मशीन के साथ पेचकस से छेड़छाड़ कर रही थी. एक लड़की ने कार्ड डालकर मशीन से 100 रुपये निकाले. इसके बाद पैसे निकालने का शटर खुला, तो उसने लोहे की पत्ती उसमें फंसा दी. एक बार जाने के कुछ समय बाद दोनों लड़कियां फिर से एटीएम बूथ पर आई. उन्होंने पेचकस से मशीन को नुकसान पहुंचाते हुए नकदी चोरी का प्रयास किया."

गरीबी के चलते की एटीएम से छेड़छाड़: शिकायत मिलते ही पुलिस थाना सेक्टर-6 धारूहेड़ा में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू दी. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वारदात में संलिप्त दोनों सगी बहनों को गिरफ्तार कर लिया. डीएसपी सुरेंद्र श्योराण ने बताया कि "प्राथमिक जांच के अनुसार दोनों युवतियों का पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं पाया गया है. दोनों सगी बहनें हैं. दोनों बहनों को पैसे का लालच आ गया. दोनों राजस्थान से आकर रेवाड़ी जिले में एटीएम में धोखाधड़ी करके नकदी निकालने के लिए पहुंची थी. रेवाड़ी में वारदात इसलिए की कि यहां कोई पहचानता नहीं था."

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