राजस्थान का सबसे महंगा नंबर: 3 करोड़ रुपये की लग्जरी कार, 31 लाख का VIP Number
जयपुर RTO प्रथम में आयोजित ऑनलाइन नीलामी में कार का 0001 नंबर रिकॉर्ड तोड़ कीमत पर बिका.
Published : November 3, 2025 at 10:19 PM IST
जयपुर: राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक बार फिर वीआईपी नंबरों का क्रेज देखने को मिला. जयपुर RTO में कार का नंबर रिकॉर्ड तोड़ कीमत पर बिका. यह नंबर 31 लाख रुपये में खरीदा गया है, जो अब तक की सबसे बड़ी बोली मानी जा रही है. इस नंबर को इवेंट मैनेजर और वेडिंग प्लानर राहुल तनेजा ने खरीदा है. यह राजस्थान का अब तक का सबसे महंगा वाहन नंबर है.
बेटे के लिए खरीदी लग्जरी कार और 0001 नंबर : राहुल तनेजा ने यह वीआईपी नंबर अपने बेटे रेहान के लिए खरीदा है. उन्होंने करीब 3 करोड़ रुपए की नई लग्जरी कार के लिए यह खास नंबर RJ60CM0001 लिया है. यह नंबर उन्होंने अपने बेटे को गिफ्ट के रूप में देने के लिए खरीदा.
31 लाख तक पहुंची ऑनलाइन नीलामी : आरटीओ में हुई इस ऑनलाइन नीलामी में शुरुआत में कई बोलीदाताओं ने हिस्सा लिया, लेकिन अंत में सबसे ऊंची बोली राहुल तनेजा की रही. बोली की शुरुआत कुछ लाख से हुई थी, जो बढ़ते-बढ़ते 31 लाख रुपये तक पहुंच गई. आरटीओ अधिकारियों के अनुसार यह अब तक का सबसे महंगा निजी वाहन नंबर है जो जयपुर में नीलाम हुआ है.
पहले भी वीआईपी नंबरों के लिए रहे चर्चा में : राहुल तनेजा पहले भी अपने लग्जरी वाहनों के यूनिक और वीआईपी नंबरों को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं. उनके पास कई वाहनों के लिए 0001, 0005 जैसे नंबर हैं. राहुल का कहना है कि वाहन सिर्फ परिवहन का साधन नहीं, बल्कि एक पहचान भी है. 0001 नंबर मेरे लिए लक और स्टाइल का प्रतीक है.
RTO अधिकारियों ने दी जानकारी : जयपुर आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि RJ60CM सीरीज की नीलामी के दौरान यह नंबर सबसे ज्यादा बोली पर गया. अधिकारियों का कहना है कि अब लोग वाहन की कीमत के साथ-साथ उसके नंबर पर भी बड़ी रकम खर्च करने लगे हैं. जयपुर में लग्जरी कारों और वीआईपी नंबरों का यह ट्रेंड लगातार बढ़ रहा है. इससे पहले भी कुछ वीआईपी नंबर 15 से 20 लाख रुपये तक की कीमत में बिके थे, लेकिन 31 लाख की बोली ने नया रिकॉर्ड बना दिया है.
नंबर 31 लाख में बिका, राजस्थान का अब तक का सबसे महंगा वाहन नंबर : जयपुर आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि राजस्थान में वाहन पंजीकरण के शौकीनों के बीच फैंसी नंबरों की दीवानगी लगातार बढ़ रही है. आरजे-60 सीरीज का एक विशेष नंबर हाल ही में रिकॉर्ड तोड़ कीमत पर नीलाम हुआ है. आरजे 60 सीएम0001 (RJ60CM0001) नंबर को 31 लाख रुपये में खरीदा गया है. यह अब तक का सबसे महंगा नंबर माना जा रहा है. नीलामी प्रक्रिया के दौरान ऑनलाइन बिडिंग कई घंटों तक चलती रही. अंततः यह नंबर राहुल तनेजा नामक आवेदक के नाम पर आवंटित हुआ. विभाग के अनुसार, इस नीलामी से सरकार को अच्छा खासा राजस्व प्राप्त होगा.