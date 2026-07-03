Traffic Violations : राजस्थान पुलिस का विशेष अभियान, पहले दिन 18477 चालकों पर कार्रवाई
यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई. बिना हेलमेट, ओवरस्पीडिंग, अवैध पार्किंग और लेन तोड़ने वालों पर खाकी सख्त...
Published : July 3, 2026 at 8:05 PM IST
जयपुर: सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ राजस्थान पुलिस विशेष अभियान के तहत कार्रवाई कर रही है. प्रदेश भर में पुलिस बिना हेलमेट, ओवरस्पीडिंग, अवैध पार्किंग और लेन तोड़ने वालों पर सख्त नजर आ रही है. अभियान के पहले ही दिन 18,477 चालकों पर कार्रवाई की गई है.
डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देशन में एडीजी ट्रैफिक अनिल पालिवाल के पर्यवेक्षण में राज्य के सभी जिला पुलिस अधीक्षकों और पुलिस उपायुक्तों की ओर से 16 जुलाई तक यह विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है. एडीजी ट्रैफिक डॉ. बीएल मीणा ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने, यातायात व्यवस्था को सुरक्षित और अनुशासित बनाने के साथ ही आमजन में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से राजस्थान पुलिस की ओर से राज्यव्यापी विशेष प्रवर्तन अभियान प्रारंभ किया गया है.
2 जुलाई से 16 जुलाई 2026 तक चलने वाले इस अभियान के तहत बिना हेलमेट वाहन चलाने, तेज गति से वाहन चलाने, राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों सहित अन्य सड़कों पर अवैध पार्किंग करने तथा राष्ट्रीय राजमार्गों पर लेन अनुशासन का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध सघन कार्रवाई की जा रही है. अभियान के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई के साथ-साथ सड़क सुरक्षा के प्रति जनजागरूकता पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है.
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एडीजी ट्रैफिक डॉ. बीएल मीणा ने बताया कि अभियान के तहत बिना हेलमेट नहीं सफर, चालक और सहयात्री दोनों के लिए हेलमेट अनिवार्य और आईएसआई मार्क हेलमेट ही जीवन रक्षा का साधन जैसे संदेशों का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, ताकि अधिकाधिक लोग यातायात नियमों का पालन करें और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके.
विशेष अभियान के प्रथम दिन 2 जुलाई को राज्यभर में कुल 18,477 प्रवर्तन कार्रवाइयां की गईं. इनमें बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वाले 7,104 चालकों, तेज गति से वाहन चलाने वाले 5,133 चालकों, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों तथा अन्य सड़कों पर अवैध पार्किंग करने वाले 3,082 वाहन चालकों और राष्ट्रीय राजमार्ग (6-लेन/एक्सप्रेस-वे) पर लेन अनुशासन का उल्लंघन करने वाले 3,158 वाहन चालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की गई.
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राजस्थान पुलिस ने आमजन से अपील की है कि स्वयं और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए यातायात नियमों का पालन करें. दोपहिया वाहन चलाते समय चालक एवं सहयात्री दोनों हेलमेट अवश्य पहनें, निर्धारित गति सीमा का पालन करें, सड़क पर वाहन खड़ा करने के लिए केवल अधिकृत स्थानों का उपयोग करें. राष्ट्रीय राजमार्गों पर लेन अनुशासन बनाए रखें. सड़क सुरक्षा में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी ही दुर्घटनाओं को कम करने का सबसे प्रभावी माध्यम है.