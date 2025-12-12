उदयपुर : शिल्पग्राम उत्सव और न्यू ईयर से पर्यटन में नई उछाल की उम्मीद...
Published : December 12, 2025 at 1:50 PM IST
उदयपुर: लेकसिटी उदयपुर की खूबसूरती एक बार फिर नवंबर महीने में पर्यटकों को खूब लुभाती दिख रही है. पर्यटन विभाग से जारी अंकड़ों के अनुसार शहर में इस माह कुल 1.98 लाख सैलानी पहुंचे. इनमें 1.76 लाख देश से आने वाले और करीब 22 हजार विदेशी पर्यटक शामिल रहे. हालांकि, यह संख्या अक्टूबर की तुलना में कुछ कम है.
पर्यटकों से गुलजार उदयपुर : अक्टूबर में दीपावली की वजह से देसी सैलानियों की संख्या काफी बढ़ गई थी. शहर की खूबसूरती और मौसम का प्रभाव लगातार बना हुआ है. नवंबर में देसी पर्यटक 57 हजार कम हुए, लेकिन दूसरी ओर विदेशी पर्यटकों की संख्या में लगभग पांच हजार की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उदयपुर की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है.
जनवरी से नवंबर तक के आंकड़े देखें तो इस साल अब तक कुल 18,57,654 पर्यटक उदयपुर घूमने आए हैं. यह संख्या पिछले वर्ष दर्ज किए गए कुल 20,10,650 पर्यटकों के बेहद नजदीक है. अब इस रिकॉर्ड को पार करने के लिए केवल 1,52,996 पर्यटकों की आवश्यकता है. दिसंबर को पर्यटन का पीक सीजन माना जाता है और आमतौर पर दिसंबर महीने में लगभग दो लाख से अधिक पर्यटक शहर का रुख करते हैं. ऐसे में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार उदयपुर पिछले साल के पर्यटन रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देगा.
देश-दुनिया से पहुंचेंगे पर्यटक : होटल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने बताया कि दिसंबर की शुरुआत के साथ ही शहर उत्सवों और आयोजनों से गुलजार होने वाला है. 21 दिसंबर से शुरू होने वाला 10 दिवसीय शिल्पग्राम महोत्सव हर साल बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है. देश-विदेश से आने वाले कलाकार और शिल्पकार यहां अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, जबकि पर्यटक लोक संस्कृति का अनोखा अनुभव लेते हैं. इन आयोजनों के चलते शहर में होटल, गेस्ट हाउस और पर्यटन स्थलों पर संख्या बढ़ने की उम्मीद है.
न्यू ईयर टूटेंगे रिकॉर्ड : इसके बाद 31 दिसंबर को न्यू ईयर सेलिब्रेशन शहर की रौनक को और बढ़ा देगा. उदयपुर के प्रमुख होटल, रिसॉर्ट और हेरिटेज प्रॉपर्टीज नए साल का स्वागत खास अंदाज में करने की तैयारियों में जुटे हुए हैं. कई होटल विशेष थीम नाइट्स, लाइव म्यूजिक और कल्चरल प्रोग्राम के साथ आकर्षक पैकेज पेश कर रहे हैं, जिनसे सैलानियों की संख्या और भी बढ़ने की संभावना है.
मौसम सुहावना होने, झीलों की सुंदरता और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बढ़ती संख्या के कारण उदयपुर का पर्यटन लगातार गति पकड़ रहा है. नवंबर के आंकड़े बताते हैं कि त्योहारों के बिना भी शहर पर्यटकों का पसंदीदा डेस्टिनेशन बना हुआ है. आने वाले दिनों में शिल्पग्राम उत्सव और न्यू ईयर पार्टियां, इस रौनक को नए आयाम देने वाली हैं.