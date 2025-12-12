ETV Bharat / state

उदयपुर : शिल्पग्राम उत्सव और न्यू ईयर से पर्यटन में नई उछाल की उम्मीद...

उदयपुर में पर्यटकों की रौनक ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर: लेकसिटी उदयपुर की खूबसूरती एक बार फिर नवंबर महीने में पर्यटकों को खूब लुभाती दिख रही है. पर्यटन विभाग से जारी अंकड़ों के अनुसार शहर में इस माह कुल 1.98 लाख सैलानी पहुंचे. इनमें 1.76 लाख देश से आने वाले और करीब 22 हजार विदेशी पर्यटक शामिल रहे. हालांकि, यह संख्या अक्टूबर की तुलना में कुछ कम है. पर्यटकों से गुलजार उदयपुर : अक्टूबर में दीपावली की वजह से देसी सैलानियों की संख्या काफी बढ़ गई थी. शहर की खूबसूरती और मौसम का प्रभाव लगातार बना हुआ है. नवंबर में देसी पर्यटक 57 हजार कम हुए, लेकिन दूसरी ओर विदेशी पर्यटकों की संख्या में लगभग पांच हजार की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उदयपुर की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है. जनवरी से नवंबर तक के आंकड़े देखें तो इस साल अब तक कुल 18,57,654 पर्यटक उदयपुर घूमने आए हैं. यह संख्या पिछले वर्ष दर्ज किए गए कुल 20,10,650 पर्यटकों के बेहद नजदीक है. अब इस रिकॉर्ड को पार करने के लिए केवल 1,52,996 पर्यटकों की आवश्यकता है. दिसंबर को पर्यटन का पीक सीजन माना जाता है और आमतौर पर दिसंबर महीने में लगभग दो लाख से अधिक पर्यटक शहर का रुख करते हैं. ऐसे में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार उदयपुर पिछले साल के पर्यटन रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देगा.