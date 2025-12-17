ETV Bharat / state

लोककला, संस्कृति, एडवेंचर का कॉम्बो ऑफर, सांभर महोत्सव 27 से

सांभर महोत्सव ( सौजन्य - राजस्थान पर्यटन विभाग )

जयपुर : राजस्थान की ऐतिहासिक और विश्वविख्यात नमक नगरी सांभरलेक एक बार फिर पर्यटन, संस्कृति और रोमांच का संगम बनने जा रही है. राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से 27 से 31 दिसंबर 2025 तक सांभर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा. पांच दिवसीय इस सांभर महोत्सव का उद्देश्य देसी-विदेशी सैलानियों को राजस्थान की समृद्ध लोक कला, संस्कृति और अनूठी प्राकृतिक विरासत से रूबरू कराना है. लोककला, संस्कृति, एडवेंचर का ले सकेंगे आनंद : पर्यटन विभाग के उप निदेशक उपेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि सांभर महोत्सव को उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी की परिकल्पना के अनुरूप विकसित किया जा रहा है. इसका उद्देश्य राजस्थान की जीवंत लोक संस्कृति, कला परंपराओं और विशिष्ट प्राकृतिक परिदृश्यों को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करना है. उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में सांभर महोत्सव को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन आयोजनों की श्रेणी में शामिल करने के लिए योजनाबद्ध प्रयास किए जा रहे हैं. शेखावत ने बताया कि सांभर फेस्टिवल एक ऐसा फेस्टिवल है, जहां प्राकृतिक सौंदर्य, नमक, देसी-विदेशी पक्षी, एडवेंचर, लोक कला संस्कृति से सैलानी रूबरू हो सकेंगे. इसके साथ ही हेरिटेज वॉक, कैमल सफारी, स्टार गेजिंग आदि का सैलानी आनंद ले सकेंगे. सांभर महोत्सव के बारे में दी जानकारी (ETV Bharat Jaipur)