माइनिंग ब्लॉक्स के ऑक्शन में राजस्थान देश में अव्वल, 24 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी के बाद सीएस के अहम निर्देश
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा- प्रदेश में नीलाम खानों को जल्द शुरू कराने के लिए विभाग आपसी समन्वय से काम करें.
Published : November 25, 2026 at 10:31 PM IST
जयपुर: राजस्थान ने मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी के मामले में देशभर में पहला मुकाम हासिल किया है. खान विभाग की ओर से चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 24 मेजर मिनरल ब्लॉकों का ऑक्शन किया जा चुका है. अब राज्य सरकार का फोकस इन नीलाम खानों को जल्द से जल्द परिचालन में लाने पर है. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने खान विभाग और संबंधित विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय बढ़ाकर लंबित अनुमतियों और प्रक्रियागत बाधाओं का तेजी से निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने अरावली क्षेत्र के जिलों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में मिनरल एक्सप्लोरेशन और नए माइनिंग ब्लॉकों के विकास पर विशेष ध्यान देने को कहा है.
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास बुधवार को सचिवालय के चिंतन कक्ष में खान विभाग से जुड़े अंतरविभागीय प्रकरणों की समीक्षा के लिए आयोजित राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे. बैठक में खान विभाग के साथ पर्यावरण स्वीकृति, वन, नगरीय विकास, राजस्व और परिवहन विभाग से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई. मुख्य सचिव ने कहा कि खनिज ब्लॉकों की नीलामी के बाद उन्हें परिचालन में लाना भी राज्य की प्राथमिकता होनी चाहिए. इसके लिए संबंधित विभाग आवश्यक अनुमतियां जारी करने और खनन कार्य शुरू कराने में सक्रिय भूमिका निभाएं. उन्होंने कहा कि खनन गतिविधियों को गति मिलने से प्रदेश में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निवेश, रोजगार और राजस्व के नए अवसर विकसित होंगे.
55 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी का रोडमैप : अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस पेट्रोलियम अपर्णा अरोड़ा ने बैठक में बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में 55 मेजर मिनरल ब्लॉकों के साथ माइनर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी का भी रोडमैप तैयार किया गया है. इसके मुताबिक कार्यवाही की जा रही है. नीलामी के बाद खानधारकों को आने वाली परेशानियों के निपटारे और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए पोस्ट ऑक्शन फैसिलिटेशन सेल का गठन किया गया है. यह सेल नियमित रूप से समीक्षा कर खानधारकों को जरूरी मदद और मार्गदर्शन उपलब्ध करा रहा है.
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उन्होंने बताया कि मेजर मिनरल खानों को परिचालन में लाने की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है. इसके साथ ही अब तक 716 माइनर मिनरल खानों को भी परिचालन में लाया जा चुका है. हालांकि, नीलाम खानों के लिए पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की प्रक्रिया में अभी और तेजी लाने की जरूरत है.
पर्यावरण स्वीकृति में देरी दूर करने के निर्देश : एसीएस माइंस अपर्णा अरोड़ा ने कहा कि सीया और सेक स्तर पर लंबित पर्यावरण स्वीकृति (EC) के प्रकरणों का तेजी से निस्तारण किया जाना चाहिए. उन्होंने सुझाव दिया कि पर्यावरण स्वीकृति के प्रस्तावों पर विचार के दौरान संबंधित खानधारकों को भी बैठक में बुलाया जाए. इससे दस्तावेजों या औपचारिकताओं में किसी तरह की कमी होने पर तत्काल उसे पूरा कराया जा सकेगा.
इस प्रक्रिया से समय की बचत होगी और पर्यावरण स्वीकृति जारी करने में अनावश्यक देरी भी नहीं होगी. बैठक में शहरी क्षेत्रों से जुड़े माइनिंग ब्लॉकों की अनुमति का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा. एसीएस माइंस ने नगरीय विकास विभाग से जोधपुर, जयपुर-सांगानेर और कोटा सहित अन्य शहरी क्षेत्रों में स्थित माइनिंग ब्लॉकों के लिए नियमानुसार खनन स्वीकृति जारी करने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में खनन की अनुमति मिलने से अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगाने में मदद मिलेगी.
मुख्य सचिव ने जोधपुर शहर से जुड़े खनिज ब्लॉकों में खनन अनुमति के मामलों पर अलग से बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश की बहुमूल्य खनिज संपदा को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता. इसलिए जिन क्षेत्रों में खनिज संपदा चिह्नित है, वहां वन, राजस्व और नगरीय विकास सहित संबंधित विभाग किसी परियोजना या अन्य निर्णय से पहले खान विभाग से समन्वय जरूर करें.
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अवैध खनन परिवहन पर संयुक्त कार्रवाई होगी : खनिजों के अवैध परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए खान और परिवहन विभाग को संयुक्त अभियान चलाने के निर्देश दिए गए. एसीएस माइंस ने बताया कि अवैध खनन और परिवहन में लिप्त चिन्हित वाहनों की जानकारी परिवहन विभाग को उपलब्ध कराई जा रही है. ऐसे वाहनों का पंजीकरण निरस्त करने की कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों को सख्त संदेश दिया जा सके.
खनन परिवहन में लगे वाहनों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर भी चिंता जताई गई. मुख्य सचिव ने इन वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाने संबंधी आदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित कराने को कहा. सचिव परिवहन पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि स्पीड गवर्नर को लेकर निर्देश जारी किए जा चुके हैं और अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है. अवैध खनिज परिवहन में लिप्त वाहनों के खिलाफ खान विभाग के साथ संयुक्त अभियान भी चलाया जाएगा.
वन और नगरीय विकास विभाग ने दिया समन्वय का भरोसा : अतिरिक्त मुख्य सचिव वन आनंद कुमार ने कहा कि खान विभाग से जुड़े मुद्दों की एसीएस स्तर पर नियमित समीक्षा की जाएगी. साथ ही अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में संबंधित विभागों के अधिकारियों को भी शामिल करने के निर्देश दिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि किसी क्षेत्र को संरक्षण क्षेत्र घोषित करने से संबंधित कार्रवाई से पहले खान विभाग के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा. वहीं, अतिरिक्त मुख्य सचिव नगरीय विकास आलोक गुप्ता ने बताया कि बजरी से संबंधित प्रकरणों में अनुमति जारी कर दी गई है. अन्य लंबित मुद्दों पर भी नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा.
बैठक में सीया अध्यक्ष मुनिश गर्ग, विशिष्ट सचिव माइंस नम्रता वृष्णि, सीया सचिव शैलजा देवल, मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक केसीए अरुण प्रसाद, निदेशक माइंस एमपी मीणा, अतिरिक्त निदेशक महेश माथुर, एसएमई जोधपुर देवेंद्र गौड़, ओएसडी डॉ. अनुज सक्सेना सहित गृह, वन, राजस्व, परिवहन, खान और सीया के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.