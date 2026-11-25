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माइनिंग ब्लॉक्स के ऑक्शन में राजस्थान देश में अव्वल, 24 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी के बाद सीएस के अहम निर्देश

24 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी के बाद सीएस के अहम निर्देश ( Photo Credit : Raj Gov )

जयपुर: राजस्थान ने मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी के मामले में देशभर में पहला मुकाम हासिल किया है. खान विभाग की ओर से चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 24 मेजर मिनरल ब्लॉकों का ऑक्शन किया जा चुका है. अब राज्य सरकार का फोकस इन नीलाम खानों को जल्द से जल्द परिचालन में लाने पर है. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने खान विभाग और संबंधित विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय बढ़ाकर लंबित अनुमतियों और प्रक्रियागत बाधाओं का तेजी से निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने अरावली क्षेत्र के जिलों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में मिनरल एक्सप्लोरेशन और नए माइनिंग ब्लॉकों के विकास पर विशेष ध्यान देने को कहा है.

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास बुधवार को सचिवालय के चिंतन कक्ष में खान विभाग से जुड़े अंतरविभागीय प्रकरणों की समीक्षा के लिए आयोजित राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे. बैठक में खान विभाग के साथ पर्यावरण स्वीकृति, वन, नगरीय विकास, राजस्व और परिवहन विभाग से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई. मुख्य सचिव ने कहा कि खनिज ब्लॉकों की नीलामी के बाद उन्हें परिचालन में लाना भी राज्य की प्राथमिकता होनी चाहिए. इसके लिए संबंधित विभाग आवश्यक अनुमतियां जारी करने और खनन कार्य शुरू कराने में सक्रिय भूमिका निभाएं. उन्होंने कहा कि खनन गतिविधियों को गति मिलने से प्रदेश में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निवेश, रोजगार और राजस्व के नए अवसर विकसित होंगे.

55 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी का रोडमैप : अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस पेट्रोलियम अपर्णा अरोड़ा ने बैठक में बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में 55 मेजर मिनरल ब्लॉकों के साथ माइनर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी का भी रोडमैप तैयार किया गया है. इसके मुताबिक कार्यवाही की जा रही है. नीलामी के बाद खानधारकों को आने वाली परेशानियों के निपटारे और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए पोस्ट ऑक्शन फैसिलिटेशन सेल का गठन किया गया है. यह सेल नियमित रूप से समीक्षा कर खानधारकों को जरूरी मदद और मार्गदर्शन उपलब्ध करा रहा है. पढ़ें : जयपुर में जमीन लेने की सोच रहे हैं तो जेडीए ला रहा नए ऑप्शन, अगले महीने एक साथ आएंगी पांच योजनाएं उन्होंने बताया कि मेजर मिनरल खानों को परिचालन में लाने की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है. इसके साथ ही अब तक 716 माइनर मिनरल खानों को भी परिचालन में लाया जा चुका है. हालांकि, नीलाम खानों के लिए पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की प्रक्रिया में अभी और तेजी लाने की जरूरत है. पर्यावरण स्वीकृति में देरी दूर करने के निर्देश : एसीएस माइंस अपर्णा अरोड़ा ने कहा कि सीया और सेक स्तर पर लंबित पर्यावरण स्वीकृति (EC) के प्रकरणों का तेजी से निस्तारण किया जाना चाहिए. उन्होंने सुझाव दिया कि पर्यावरण स्वीकृति के प्रस्तावों पर विचार के दौरान संबंधित खानधारकों को भी बैठक में बुलाया जाए. इससे दस्तावेजों या औपचारिकताओं में किसी तरह की कमी होने पर तत्काल उसे पूरा कराया जा सकेगा. इस प्रक्रिया से समय की बचत होगी और पर्यावरण स्वीकृति जारी करने में अनावश्यक देरी भी नहीं होगी. बैठक में शहरी क्षेत्रों से जुड़े माइनिंग ब्लॉकों की अनुमति का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा. एसीएस माइंस ने नगरीय विकास विभाग से जोधपुर, जयपुर-सांगानेर और कोटा सहित अन्य शहरी क्षेत्रों में स्थित माइनिंग ब्लॉकों के लिए नियमानुसार खनन स्वीकृति जारी करने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में खनन की अनुमति मिलने से अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगाने में मदद मिलेगी.