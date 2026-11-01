ETV Bharat / state

12 राष्ट्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में राजस्थान अव्वल, सीएम शर्मा ने पीएम मोदी का जताया आभार

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व, मार्गदर्शन और जनकल्याणकारी विजन से प्रेरित होकर राज्य सरकार विकास, सुशासन, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, स्वच्छता और जनकल्याण सहित सभी क्षेत्रों में प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है. डबल इंजन सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रभावी कार्यशैली और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन से 12 राष्ट्रीय योजनाओं में प्रथम, 10 में द्वितीय और 8 में तृतीय स्थान प्राप्त किया है. यह उपलब्धि राज्य सरकार की प्रतिबद्धता, प्रशासनिक दक्षता और केंद्र-राज्य के समन्वित प्रयासों का परिणाम है.