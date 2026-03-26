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राहत की खबर! राजस्थान को मिलेगा केंद्र से 10% अतिरिक्त कमर्शियल गैस आवंटन, मुख्यमंत्री ने जताया आभार

पीएम मोदी से भेंट करते सीएम शर्मा (फाइल फोटो) ( Photo Courtesy: CM Office )

जयपुर: सीएम भजनलाल शर्मा की पीएम मोदी से मुलाकात के 24 घंटे के भीतर राजस्थान को केंद्र सरकार की ओर से बड़ी राहत मिली है. हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्य के लिए 10% अतिरिक्त कमर्शियल गैस के आवंटन को मंजूरी दी है. यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है, जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिडिल ईस्ट के हालातों के कारण ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं. प्रदेश सरकार ने पहले ही अतिरिक्त गैस आवंटन के लिए अनुरोध किया था, जिसे अब स्वीकार कर लिया गया है. इस फैसले से राज्य में गैस की उपलब्धता और अधिक मजबूत होगी और व्यापारिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का यह कदम राज्य के हित में है और इससे आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी. मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रदेश में फिलहाल गैस, पेट्रोल और डीजल की किसी भी प्रकार की कमी नहीं है. पढ़ें: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात, विकास और सुशासन पर हुआ मंथन