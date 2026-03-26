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राहत की खबर! राजस्थान को मिलेगा केंद्र से 10% अतिरिक्त कमर्शियल गैस आवंटन, मुख्यमंत्री ने जताया आभार

केंद्र सरकार ने राजस्थान को 10% अतिरिक्त कमर्शियल गैस का आवंटन बढ़ा दिया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है.

Commercial Gas Allocation
पीएम मोदी से भेंट करते सीएम शर्मा (फाइल फोटो) (Photo Courtesy: CM Office)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 26, 2026 at 3:25 PM IST

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जयपुर: सीएम भजनलाल शर्मा की पीएम मोदी से मुलाकात के 24 घंटे के भीतर राजस्थान को केंद्र सरकार की ओर से बड़ी राहत मिली है. हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्य के लिए 10% अतिरिक्त कमर्शियल गैस के आवंटन को मंजूरी दी है. यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है, जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिडिल ईस्ट के हालातों के कारण ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं. प्रदेश सरकार ने पहले ही अतिरिक्त गैस आवंटन के लिए अनुरोध किया था, जिसे अब स्वीकार कर लिया गया है. इस फैसले से राज्य में गैस की उपलब्धता और अधिक मजबूत होगी और व्यापारिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का यह कदम राज्य के हित में है और इससे आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी. मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रदेश में फिलहाल गैस, पेट्रोल और डीजल की किसी भी प्रकार की कमी नहीं है.

पढ़ें: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात, विकास और सुशासन पर हुआ मंथन

सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि आपूर्ति सुचारु बनी रहे. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्राथमिक लक्ष्य आमजन को राहत देना है. इसी दिशा में योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है, ताकि वैश्विक परिस्थितियों का असर स्थानीय स्तर पर न्यूनतम रहे.

ये मिलेगी राहत: केंद्र सरकार की ओर से राज्य के लिए 10% अतिरिक्त कमर्शियल गैस के आवंटन को मंजूरी मिलने से उद्योगों, व्यवसाय और अन्य वाणिज्यिक क्षेत्रों के लिए लाभकारी साबित होगा. इससे आर्थिक गतिविधियों में स्थिरता आएगी और संभावित संकट की स्थिति को टाला जा सकेगा. सरकार का कहना है कि आने वाले समय में भी जरूरत के अनुसार केंद्र के साथ समन्वय बनाए रखते हुए राज्य के हित में निर्णय लिए जाते रहेंगे.

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राजस्थान को मिलेगी अतिरिक्त गैस
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