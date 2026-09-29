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राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन में राजस्थान रखेगा विकास का रोडमैप, 5 सेक्टरों पर होगा फोकस

मुख्य सचिव ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर के इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में राजस्थान की भागीदारी प्रभावी और परिणामपरक होनी चाहिए.

Review meeting regarding preparations for the National Chief Secretaries' Conference
राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन की तैयारी को समीक्षा बैठक (Source - DIPR)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 29, 2026 at 5:33 PM IST

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जयपुर: दिसंबर में प्रस्तावित छठे राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन में राजस्थान की मजबूत और प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं. शासन सचिवालय में मंगलवार को मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सम्मेलन की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई. बैठक में सम्मेलन के रेगुलर सेशन-1 के लिए राजस्थान के पांच प्राथमिक उद्देश्यों को अंतिम रूप देने को लेकर भी मंथन हुआ.

मुख्य सचिव ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर के इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में राजस्थान की भागीदारी प्रभावी और परिणामपरक होनी चाहिए. इसके लिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ निर्धारित समय-सीमा में तैयारियां पूरी करें. उन्होंने अधिकारियों को सम्मेलन में प्रस्तावित विषयों से संबंधित आवश्यक आंकड़े, सूचनाएं, सुझाव और प्रस्तुतियां समय पर तैयार करने के निर्देश दिए.

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राजस्थान की उपलब्धियों को प्रभावी ढंग से रखें: मुख्य सचिव ने कहा कि पिछले वर्ष आयोजित राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन के अनुभवों और वहां से मिले दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए इस बार तैयारियों को और बेहतर बनाया जाए. उन्होंने विभागों से अपने-अपने विषयों पर ठोस जानकारी और सुझाव उपलब्ध कराने को कहा, ताकि सम्मेलन में राजस्थान की उपलब्धियों, संभावनाओं और भविष्य की कार्ययोजना को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया जा सके.

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विकसित भारत 2047 के अनुरूप पांच क्षेत्रों पर फोकस: बैठक में नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित विकसित भारत 2047 के अनुरूप राजस्थान के पांच प्राथमिक क्षेत्रों पर विशेष चर्चा की गई. इनमें अक्षय एवं स्वच्छ ऊर्जा, पर्यटन, जलवायु अनुकूल कृषि, औद्योगिक विकास तथा उद्यानिकी आधारित कृषि विकास शामिल हैं. अधिकारियों ने इन क्षेत्रों में राजस्थान की मौजूदा उपलब्धियों, विकास की संभावनाओं और आगामी कार्ययोजना पर विचार-विमर्श किया. सम्मेलन में इन प्राथमिक क्षेत्रों के जरिए राज्य की विकास क्षमता और भविष्य की रणनीति को सामने रखने की तैयारी की जा रही है.

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खनन से लेकर तकनीक आधारित शासन तक पर होगी चर्चा: बैठक में राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांस्फॉरमेशन एण्ड इनोवेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्येन्द्र कुमार ने सम्मेलन की प्रस्तावित रूपरेखा के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सम्मेलन में विकसित भारत 2047 के अनुरूप राज्यों की प्राथमिकताएं, राज्यों की वित्तीय मजबूती में खनन की भूमिका, लीनियर इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में तेजी तथा शासन में तकनीक के उपयोग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा प्रस्तावित है. इसके अलावा सम्मेलन के विभिन्न सत्रों में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा.राज्यों के अनुभव, नवाचार और भविष्य की कार्ययोजनाओं को साझा करने पर भी जोर रहेगा.

समय-सीमा में पूरी करनी होगी तैयारियां: मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि सम्मेलन के लिए आवश्यक सूचनाएं और प्रस्तुतियां तैयार करने में किसी तरह की देरी न हो. उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय से काम करते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपनी तैयारियां पूरी करें. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राजस्थान की ओर से प्रस्तुत किए जाने वाले विषयों में राज्य की उपलब्धियों के साथ भविष्य की कार्ययोजना और विकास की संभावनाओं को भी स्पष्ट रूप से शामिल किया जाए.

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