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राज्य में होंगे 400 सीएम राइज स्कूल, छात्रों को मिलेंगे ये बड़े लाभ

एसीएस राजेश यादव ने पीरामल फाउंडेशन के साथ चर्चा में CSR के माध्यम से शिक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की जरूरत बताई.

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पीरामल फाउंडेशन ग्रुप के साथ मंथन करते शिक्षा विभाग के अधिकारी (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 13, 2026 at 10:08 AM IST

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Updated : August 13, 2026 at 11:19 AM IST

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जयपुर: राजस्थान के शिक्षा विभाग में एआई और डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल से स्मार्ट शिक्षा को बढ़ावा देने, सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ कौशल-रोजगारपरक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 400 सरकारी स्कूलों को सीएम राइज मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा. इसे लेकर शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यादव ने जयपुर में पीरामल फाउंडेशन के साथ मंथन किया.

एसीएस यादव ने बताया कि प्रदेश में 649 पीएमश्री स्कूलों की तर्ज पर सीएम राइज के 400 स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है. इन स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन के साथ नवाचारों को बढ़ावा दिया जाएगा. छात्रों के एकेडमिक डवलपमेंट के साथ उनके स्किल, रोजगार क्षमता और ओवरऑल डवलपमेंट पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा. एसीएस ने कहा कि छात्रों को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रखा जाए, बल्कि उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के लिए जरूरी स्किल्स भी दिए जाएं. इसके लिए स्कूलों में संचालित वोकेशनल और स्किल आधारित कोर्सेज का विस्तार करने और इनका लाभ दूरदराज के छोटे गांवों के छात्रों तक पहुंचाने की जरूरत बताई.

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मॉडल स्कूलों में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ाने पर जोर: उन्होंने स्पष्ट किया कि चयनित सरकारी स्कूलों को बेहतर सुविधाओं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से लैस कर मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने के साथ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ाने की आवश्यकता है. ऐसे में उन्होंने शिक्षकों और शिक्षा कार्मिकों के प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए ट्रेनिंग सेंटर और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित करने पर भी जोर दिया.

ड्रॉपआउट रोकने पर भी फोकस: छात्रों और युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य के लिए इंस्टीट्यूशनल लेवल पर कार्यक्रम चलाने, स्कूल ड्रॉपआउट रोकने और नियमित उपस्थिति बढ़ाने पर भी चर्चा हुई. साथ ही कमजोर छात्रों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के साथ स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया. कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा देने पर भी विचार किया गया.

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CSR के जरिए शिक्षा क्षेत्र में बढ़ेगा सहयोग: शिक्षा क्षेत्र में प्राइवेट संस्थाओं और फाउंडेशन के सहयोग को बढ़ाने पर भी चर्चा हुई. एसीएस यादव ने CSR के माध्यम से शिक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और प्राइवेट संस्थाओं के साथ प्रभावी साझेदारी विकसित करने की जरूरत बताई. इस पर पीरामल फाउंडेशन के संस्थापक अजय पीरामल ने राजस्थान में संस्था की ओर से किए जा रहे कार्यों का फीडबैक लिया और मिले सुझावों के अनुरूप सहयोग बढ़ाने का आश्वासन दिया.

Last Updated : August 13, 2026 at 11:19 AM IST

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