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राज्य में होंगे 400 सीएम राइज स्कूल, छात्रों को मिलेंगे ये बड़े लाभ

जयपुर: राजस्थान के शिक्षा विभाग में एआई और डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल से स्मार्ट शिक्षा को बढ़ावा देने, सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ कौशल-रोजगारपरक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 400 सरकारी स्कूलों को सीएम राइज मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा. इसे लेकर शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यादव ने जयपुर में पीरामल फाउंडेशन के साथ मंथन किया.

एसीएस यादव ने बताया कि प्रदेश में 649 पीएमश्री स्कूलों की तर्ज पर सीएम राइज के 400 स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है. इन स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन के साथ नवाचारों को बढ़ावा दिया जाएगा. छात्रों के एकेडमिक डवलपमेंट के साथ उनके स्किल, रोजगार क्षमता और ओवरऑल डवलपमेंट पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा. एसीएस ने कहा कि छात्रों को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रखा जाए, बल्कि उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के लिए जरूरी स्किल्स भी दिए जाएं. इसके लिए स्कूलों में संचालित वोकेशनल और स्किल आधारित कोर्सेज का विस्तार करने और इनका लाभ दूरदराज के छोटे गांवों के छात्रों तक पहुंचाने की जरूरत बताई.

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मॉडल स्कूलों में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ाने पर जोर: उन्होंने स्पष्ट किया कि चयनित सरकारी स्कूलों को बेहतर सुविधाओं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से लैस कर मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने के साथ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ाने की आवश्यकता है. ऐसे में उन्होंने शिक्षकों और शिक्षा कार्मिकों के प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए ट्रेनिंग सेंटर और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित करने पर भी जोर दिया.