2029 तक नशा मुक्त होगा राजस्थान, युवाओं को रहना चाहिए नशे से दूर- आईजी विकास कुमार
एक स्कूल में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नशे के दुष्परिणामों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया.
Published : July 28, 2026 at 4:27 PM IST
कोटपूतली-बहरोड़: जिले के नीमराणा में मंगलवार दोपहर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) के आईजी विकास कुमार पहुंचे. नीमराणा पुलिस थाने पर उन्हें पुलिस जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी गई. उन्होंने इस दौरान कहा कि राजस्थान को साल 2029 तक नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य है. उन्होंने युवाओं से सभी तरह के नशे से दूर रहने की अपील की.
आईजी विकास कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2029 तक पूरा राजस्थान नशा मुक्त हो जाएगा. आज के समय में युवाओं और बच्चों को विशेष रूप से सूखे नशे सहित सभी प्रकार के मादक पदार्थों से दूर रहने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवार और पूरे भविष्य को प्रभावित करता है. यदि विद्यार्थी अभी से जागरूक रहेंगे और नशे से दूरी बनाए रखेंगे, तो वे अपने जीवन में बेहतर सफलता हासिल कर सकेंगे और समाज के जिम्मेदार नागरिक बनेंगे. इससे पहले जिला पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेश खींची, डीएसपी चारुल गुप्ता तथा थाना अधिकारी सुरेंद्र यादव ने उनकी अगुवाई की. एसपी सतवीर सिंह ने एडिश्नल आईजी का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया.
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दौरे के दौरान आईजी विकास कुमार ने अधिकारियों के साथ कानून-व्यवस्था एवं जनजागरूकता अभियानों को लेकर चर्चा की. इसके बाद वे नीमराणा स्थित पारले स्कूल पहुंचे, जहां 'नशा मुक्त भारत अभियान' के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया. कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और उन्हें स्वस्थ एवं सुरक्षित भविष्य के लिए प्रेरित करना था. कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक, कविता और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से नशे के दुष्परिणामों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया.
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बच्चों ने संदेश दिया कि नशा केवल व्यक्ति ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है. उन्होंने सभी से नशे से दूर रहने तथा दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करने की अपील की. कार्यक्रम में उपस्थित पुलिस अधिकारियों, शिक्षकों और विद्यार्थियों ने नशा मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया. अधिकारियों ने कहा कि पुलिस का उद्देश्य केवल अपराध पर नियंत्रण करना ही नहीं, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाकर युवाओं को सही दिशा देना भी है.