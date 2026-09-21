राजस्थान के कांग्रेस पार्षदों को हरियाणा में रोकने का आरोप, पंचकूला के पिंजौर थाने के बाहर जमकर विरोध-प्रदर्शन
राजस्थान के तिजारा नगर परिषद में चेयरमैन चुनाव से पहले कांग्रेस से जुड़े 18 पार्षदों को पंचकूला में रोके जाने का आरोप है.
Published : September 21, 2026 at 4:08 PM IST|
Updated : September 21, 2026 at 4:22 PM IST
पंचकूला: राजस्थान के तिजारा नगर परिषद के चेयरमैन पद के लिए आज होने वाले चुनाव से पहले हरियाणा में सियासत तेज होती देखी गई. दरअसल, राजस्थान के तिजारा नगर परिषद के चेयरमैन पद के लिए आज वोटिंग होनी है. लेकिन रविवार की रात 9 बजे 18 कांग्रेसी पार्षदों को हरियाणा के जिला पंचकूला स्थित चंडीमंदिर टोल के समीप रोक लिया गया. आरोप हैं कि पार्षदों को कथित अज्ञात कार सवार पुलिसकर्मी जबरन हिरासत में लेकर साथ ले गए. नतीजतन, इस सूचना पर कांग्रेसी नेताओं ने पिंजौर पुलिस थाने के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन कर धरना दिया.
हिमाचल प्रदेश में की बाड़ेबंदी: गौरतलब है कि राजस्थान के तिजारा नगर परिषद के कांग्रेसी पार्षदों को हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने के चलते बाड़ेबंदी के लिए वहां ठहराया गया था. लेकिन रविवार की रात जब इन पार्षदों को वोटिंग के लिए हिमाचल प्रदेश से वापस राजस्थान ले जाया जाने लगा तो हरियाणा के चंडीमंदिर टोल पर इनका काफिला रोका गया.
कांग्रेसी नेता के आरोप: तिजारा के कांग्रेसी नेता इमरान खान ने आरोप लगाए हैं कि पार्षदों की बस और गाड़ियों को बिना नंबर प्लेट और ढकी हुई नंबर प्लेट वाली गाड़ियों में सवार करीब दो दर्जन से अधिक पुलिसकर्मियों ने रोका, जो उन्हें जबरन अपने साथ ले गए. आरोप हैं कि अज्ञात पुलिसकर्मियों के पास एके-47 भी थी. कांग्रेसी पार्षदों की जबरन हिरासत की सूचना पर स्थानीय कांग्रेसी नेता सोमवार की सुबह करीब 7 बजे पिंजौर पुलिस थाने के बाहर पहुंचे और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. सभी कांग्रेसी नेता थाने के बाहर धरने पर ही बैठ गए. इसके कई घंटे बाद कांग्रेस के नेता इमरान खान ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी पार्षदों को छोड़ दिया गया है, जो पंचकूला से आगे शाहबाद के लिए निकल गए हैं.
आरोप और एसएचओ का स्पष्टीकरण: कांग्रेस नेता इमरान खान ने आरोप लगाया कि तिजारा से वर्तमान विधायक बालकनाथ ने इस पूरे मामले की साजिश रची है. आरोप लगाए कि उन्होंने सरकार की शक्ति का इस्तेमाल कर पार्षदों को वोट डालने के अधिकार से वंचित रखने के लिए ऐसा किया. वहीं, धरने पर बैठे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष संजय चौहान ने बताया कि एसएचओ राजेश कुमार ने पार्षदों की जानकारी होने की बात से इनकार किया. बकौल संजय उन्हें बताया गया कि पुलिस को टोल पर केवल लावारिस गाड़ियां मिली हैं, जिन्हें वे थाने ले गए हैं.
चुनाव रद्द और एफआईआर की मांग: कांग्रेसी नेता इमरान खान ने कहा कि यदि पार्षद समय पर चुनाव स्थल तक नहीं पहुंच पाते हैं तो वोटिंग का समय बढ़ाया जाना चाहिए. इसके साथ ही इस तरह की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में चुनाव को रद्द कर दोबारा कराए जाने की बात कही. उनके आरोप हैं कि महिला पुलिसकर्मियों की मौजूदगी के बिना ही महिला पार्षदों को चंडीमंदिर टोल से जबरन ले जाया गया. इस कारण उन्होंने संबंधित पुलिसकर्मियों पर छेड़खानी समेत अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई की मांग भी की है. इसके अलावा उन्होंने पार्षदों को कथित तौर पर गैरकानूनी तरीके से रोकने के चलते इस पूरे घटनाक्रम में शामिल विधायक और अन्यों की भूमिका की भी जांच की मांग की और दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई किए जाने की मांग रखी.
एसीपी बोले जांच कर कार्रवाई की जाएगी: हरियाणा पुलिस के एसीपी राम कुमार ने बताया कि राजस्थान के कुछ कांग्रेसी पार्षद हिमाचल प्रदेश से हरियाणा की ओर आ रहे थे, जिनके लापता होने की सूचना मिली है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले से हरियाणा पुलिस का कोई लेना-देना नहीं है. बताया कि जांच में पाया गया है कि पार्षदों की लोकेशन हरियाणा के अंबाला या शाहबाद के आसपास की है, जिनका पता लगाने का प्रयास जारी हैं. एसीपी ने कहा कि पुलिस के पास जो जानकारी आएगी, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी. एसीपी ने कहा कि पार्षदों के लापता होने संबंधी जांच जारी है. वहीं, पुलिस पर लगाए जा रहे आरोपों पर उन्होंने स्पष्ट किया कि हरियाणा पुलिस की मामले में कोई भूमिका नहीं है.
वोटिंग का समय बढ़ाया गया: गौरतलब है कि इस विवाद के सामने आने पर तिजारा के मौजूदा कलेक्टर ने नगर निकाय सभापति (चेयरमैन) के लिए आज, सोमवार को होने वाली वोटिंग का समय दोपहर 2 से 6 बजे निर्धारित किया है. जबकि इससे पहले वोटिंग का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक तय था.
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