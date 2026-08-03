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8 साल से तबादलों पर रोक, तृतीय श्रेणी शिक्षक सरकार से करेंगे आर-पार की लड़ाई, 5 अगस्त को जयपुर में महाआंदोलन

सफर की मांग को लेकर जयपुर में जुटे थे तृतीय श्रेणी शिक्षक ( ETV Bharat File Photo )