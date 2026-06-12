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RTU कोटा में प्रोफेसर से लेकर फोर्थ क्लास को नहीं मिल रही पेंशन, रिटायर्ड कार्मिकों की पत्नियों ने वीसी से पूछा कैसे चलाएं घर

RTU में कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है, जिसके विरोध में कर्मचारियों की पत्नियों ने प्रदर्शन किया.

वीसी दफ्तर में रिटायर्ड कार्मिकों की पत्नियों का फूटा गुस्सा
वीसी दफ्तर में रिटायर्ड कार्मिकों की पत्नियों का फूटा गुस्सा (फोटो ईटीवी भारत कोटा)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 12, 2026 at 7:25 AM IST

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Updated : June 12, 2026 at 8:00 AM IST

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कोटा : राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (RTU) में पिछले तीन सालों से चल रहा पेंशन का विवाद अब एक गंभीर संकट में बदल चुका है. राज्य सरकार के नए नियमों के तहत अपनी गाढ़ी कमाई जमा करने के बाद भी यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन नसीब नहीं हो रही है. इस हठधर्मिता और ढुलमुल रवैये से परेशान होकर गुरुवार को बड़ी संख्या में कर्मचारियों की पत्नियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. आक्रोशित महिलाओं ने वाइस चांसलर प्रोफेसर निमित्त रंजन चौधरी और कुल सचिव भावना शर्मा का घेराव कर अपना दर्द बयां किया और यूनिवर्सिटी प्रशासन को जमकर खरी-खोटी सुनाई.

​लाखों रुपये ब्लॉक, घर चलाना हुआ मुहाल : ​यूनिवर्सिटी कैंपस में विरोध दर्ज कराने पहुंची कृष्णा भार्गव ने बताया कि तीन साल पहले ही उन्होंने पेंशन की आस में लाखों रुपये जमा करा दिए थे. लेकिन आज स्थिति यह है कि उनका खुद का पैसा ब्लॉक हो चुका है और उन्हें दाने-दाने को मोहताज होना पड़ रहा है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब प्रदेश के अन्य सभी विश्वविद्यालयों में कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) का लाभ मिलने लगा है, तो फिर आरटीयू के साथ यह सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है.

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रिटायर्ड कार्मिकों की पत्नियों का प्रदर्शन (वीडियो ईटीवी भारत कोटा)

प्रदर्शन में शामिल आशा गुप्ता ने कहा कि बीमार हो जाने पर इलाज का पैसा भी हमारे पास नहीं है. परिवार में कोई भी बीमार हो जाने पर समस्या खड़ी हो जाती है, लोगों से पैसा लेकर इलाज करवाना पड़ता है. हमारी बचत का पैसा था, हमने पेंशन के लिए जमा करवा दिया. प्रमिला पारीक का कहना है कि घर परिवार चलाने के लिए भी पैसे की जरूरत है, लेकिन हमारे पास नहीं है. हमें केवल आश्वासन यूनिवर्सिटी से मिल रहा है.

वीसी के सामने विरोध व घेराव करती महिलाएं
वीसी के सामने विरोध व घेराव करती महिलाएं (फोटो ईटीवी भारत कोटा)

65 करोड़ रुपये जमा, फिर भी फाइलें हो रहीं रिजेक्ट : ​आरटीयू से सेवानिवृत्त हो चुके पीपी गुप्ता ने इस पूरे मामले की तकनीकी सच्चाई सामने रखी. उन्होंने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल के दौरान जब ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) लागू हुई, तो सभी विश्वविद्यालय इससे जुड़ गए. आरटीयू के फोर्थ क्लास कर्मचारियों से लेकर प्रोफेसरों और मंत्रालयिक स्टाफ ने मिलकर करीब 65 करोड़ रुपये सरकार के खाते में जमा भी करवा दिए. इसके बावजूद यहां के कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही है.

यूनिवर्सिटी प्रशासन हर बार फाइल पास करके जयपुर भेजता है, लेकिन वहां से तकनीकी खामियों का हवाला देकर फाइल वापस लौटा दी जाती है. इस वजह से सैकड़ों परिवारों का भविष्य अधर में लटका है. कुलगुरू प्रोफेसर निमित्त रंजन चौधरी ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की बाधा नहीं है. विश्वविद्यालय व राज्य सरकार के निर्देशों की पालना करने के लिए प्रतिबद्व है. सरकार से मिलने वाले निर्देश के तहत कार्रवाई होगी. प्रदर्शन के दौरान सुगना मीणा, गीता सैनी, कुसुम, मधु शर्मा, भारती गुप्ता और राजकुमारी सहित भारी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं.

इसे भी पढ़ें: पुरानी पेंशन योजना को लेकर कर्मचारी लामबंद, राजधानी सहित प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन

Last Updated : June 12, 2026 at 8:00 AM IST

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