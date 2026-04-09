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RTU कोटा को सौंपी गई कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की क्वालिटी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी, IIT व NIT से हुआ था कम्पीटिशन

RTU को मिली कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट निर्माण की थर्ड पार्टी क्वालिटी एश्योरेंस की जिम्मेदारी ( Photo Courtesy- RTU )

कोटा: एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण करवा रही है. इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया है, अब राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (RTU) कोटा को इस निर्माण की मॉनिटरिंग का जिम्मा सौंपा गया है. आरटीयू की एक्सपर्ट टीम एयरपोर्ट निर्माण की निगरानी रखेगी. इस संबंध में एएआई और आरटीयू के बीच गुरुवार को एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए. एएआई के जनरल मैनेजर (प्रोजेक्ट) सुनील प्रसाद और आरटीयू के कुलगुरु प्रो. निमित्त रंजन चौधरी के बीच इस मसौदे पर हस्ताक्षर हुए. प्रो. निमित्त रंजन चौधरी ने बताया कि कोटा एयरपोर्ट में होने वाले 800 करोड़ रुपये के काम के लिए थर्ड पार्टी क्वालिटी एश्योरेंस (TPQA) की जिम्मेदारी आरटीयू को सौंपी गई है. आरटीयू की टीम निर्माण के दो वर्षों में पूरा आकलन करेगी. इस निर्माण में एयरसाइड वर्क्स और बिल्डिंग वर्क्स शामिल हैं. एयरसाइड वर्क्स में रनवे, टैक्सीवे और अन्य तकनीकी ढांचे का निर्माण होगा, जबकि बिल्डिंग वर्क्स में टर्मिनल बिल्डिंग और अन्य निर्माण शामिल हैं. इसे भी पढ़ें- RTU के नए कुलगुरु निमित्त चौधरी बोले- डिग्री का उपयोग रोजगार के लिए नहीं, रिसर्च और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हो