RTU कोटा को सौंपी गई कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की क्वालिटी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी, IIT व NIT से हुआ था कम्पीटिशन
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (RTU) कोटा को कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट निर्माण की थर्ड पार्टी क्वालिटी एश्योरेंस की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
Published : April 9, 2026 at 10:29 PM IST
कोटा: एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण करवा रही है. इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया है, अब राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (RTU) कोटा को इस निर्माण की मॉनिटरिंग का जिम्मा सौंपा गया है. आरटीयू की एक्सपर्ट टीम एयरपोर्ट निर्माण की निगरानी रखेगी. इस संबंध में एएआई और आरटीयू के बीच गुरुवार को एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए. एएआई के जनरल मैनेजर (प्रोजेक्ट) सुनील प्रसाद और आरटीयू के कुलगुरु प्रो. निमित्त रंजन चौधरी के बीच इस मसौदे पर हस्ताक्षर हुए.
प्रो. निमित्त रंजन चौधरी ने बताया कि कोटा एयरपोर्ट में होने वाले 800 करोड़ रुपये के काम के लिए थर्ड पार्टी क्वालिटी एश्योरेंस (TPQA) की जिम्मेदारी आरटीयू को सौंपी गई है. आरटीयू की टीम निर्माण के दो वर्षों में पूरा आकलन करेगी. इस निर्माण में एयरसाइड वर्क्स और बिल्डिंग वर्क्स शामिल हैं. एयरसाइड वर्क्स में रनवे, टैक्सीवे और अन्य तकनीकी ढांचे का निर्माण होगा, जबकि बिल्डिंग वर्क्स में टर्मिनल बिल्डिंग और अन्य निर्माण शामिल हैं.
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टेक्निकल एफिशिएंसी के आधार पर मिला प्रोजेक्ट: प्रो. चौधरी के अनुसार आरटीयू की तकनीकी दक्षता, स्पेशलिटी और बेहतरीन रिसर्च कैपेबिलिटी के आधार पर ही यह काम मिला है. इसमें तकनीकी सलाह और क्वालिटी असेसमेंट के क्षेत्र में आरटीयू को नई पहचान मिलेगी. ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण 1507 करोड़ रुपये की लागत से हो रहा है. यह 440 हेक्टेयर क्षेत्र में बनेगा। इसमें 45 मीटर चौड़ी और 3200 मीटर लंबी रनवे का निर्माण भी किया जाएगा. इस अवसर पर एएआई के डीजीएम अनिल झा, पंकज अग्रवाल, सीनियर मैनेजर एचआर अविनाश राजपुरोहित, आरटीयू के डॉ. सुनील पुरोहित, डॉ. हरीश शर्मा, डॉ. अजय शर्मा और डॉ. सुरेश नागर भी मौजूद रहे.
आईआईटी व एनआईटी से था मुकाबला: प्रो. चौधरी ने बताया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टीपीक्यूए एजेंसी की आवश्यकता जताई थी. इसके लिए देश के प्रतिष्ठित सरकारी संस्थानों आईआईटी, एनआईटी और आरटीयू को आमंत्रित किया गया था. ऐसे में आरटीयू को यह जिम्मेदारी मिलना बड़े गौरव की बात है. इससे देशभर में आरटीयू की पहचान बढ़ेगी. विश्वविद्यालय की दो टीमें इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगी. ये टीमें निर्माण की क्वालिटी पर निगरानी रखेंगी, निर्धारित मापदंडों के अनुसार निर्माण सुनिश्चित करेंगी और प्रोजेक्ट समय पर पूरा होने पर भी ध्यान रखेंगी. इस प्रोजेक्ट से यूनिवर्सिटी के छात्रों और शोधार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान मिलेगा.
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