RTU का दीक्षांत समारोह 11 मार्च को: जयपुर की निकिता को चांसलर और विष्णु को वाइस चांसलर मेडल मिलेगा

कुलगुरु प्रो. निमित्त रंजन चौधरी ने बताया, चांसलर मेडल जयपुर के आर्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी की मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट की छात्रा निकिता जैन को दिया जाएगा. वाइस चांसलर मेडल जयपुर के आर्य कॉलेज के बीटेक स्टूडेंट विष्णु मीणा को मिलेगा. 27 टॉपर्स को भी गोल्ड मेडल मिलेंगे. इनमें 17 छात्राएं हैं. 34 पीएचडी उपाधियों में 12 छात्राएं हैं. सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक बीटेक में 17, बीआर्क में एक, एमटेक में 7, एमबीए एवं एमसीए में एक-एक हैं. 34 पीएचडी में टेक्निकल कोर्सेज में 24, मैनेजमेंट में 6 और कंप्यूटर एप्लीकेशन में चार हैं.

कोटा: राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (RTU) का 15वां दीक्षांत समारोह 11 मार्च को स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट सभागार में किया जाएगा. इसमें 29 स्वर्ण पदक और 34 पीएचडी की डिग्री अभ्यर्थियों को दी जाएगी. साथ ही 9237 डिग्री दी जाएगी. इन डिग्री में बीटेक की 7319, बीआर्क की 65, एमआर्क की एक, एमटेक की 646, एमबीए की 905, एमसीए की 270 व पीएचडी की 34 है. इन डिग्रियों में 7022 छात्र और 2215 छात्राएं हैं.

डिमांड के अनुसार कोर्स में बदलाव : चौधरी ने बताया कि कुलाधिपति व राज्यपाल हरिभाऊ बागडे समारोह की अध्यक्षता करेंगे. मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा होंगे. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान पिलानी के निदेशक डॉ. पीसी पंचारिया भी मौजूद रहेंगे. चौधरी ने बताया कि आरटीयू में प्लेसमेंट बीते सालों में कम जरूर हुआ, लेकिन अब इसे बढ़ाने के लिए काम शुरू कर दिया. आने वाले समय में इसके परिणाम भी आएंगे. इंडस्ट्री की डिमांड के अनुसार कोर्स में बदलाव कर रहे हैं. नई शिक्षा नीति के तहत कोर्सेज तैयार कर रहे हैं. साल 2023 में 152 कंपनी आई थीं. 262 प्लेसमेंट हुए, जबकि 2024 में 104 कंपनियों में 139 प्लेसमेंट हुए. वर्ष 2025 में कंपनियों की संख्या 100 थी और प्लेसमेंट 107 हुए. इस साल का डाटा पूरा नहीं आया है, लेकिन प्लेसमेंट शुरू हो गए.

NEP 2020 के अनुरूप बनाएंगे कोर्स: प्रोफेसर चौधरी ने बताया, जुलाई 2026 से यूनिवर्सिटी के कोर्सेज में आमूलचूल बदलाव किया जाएगा. अभी तक पुश तरीके से कोर्स चलाते हैं, यानी सब कुछ यूनिवर्सिटी तय करती है, जबकि अब पुल तरीके से कोर्स चलाएंगे. इसमें विद्यार्थी तय कर सकेगा कि उसे जॉब के ज्यादा चांस के अनुसार क्या-क्या पढ़ना है. कोर्स में एडमिशन के बाद पास आउट होने के पहले अपनी इच्छा से इंडस्ट्री डिमांड के आधार पर दूसरे कोर्स भी पढ़ सकेगा. इसकी क्रेडिट उन्हें दे दी जाएगी. इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट व कंप्यूटर एप्लीकेशन तीनों संकाय में यह लागू होगा. इसमें राजस्थान टेक्निकल विश्वविद्यालय व एफिलिएटिड कॉलेज में लागू हो जाएगा. इन कोर्स के संबंध में बोर्ड ऑफ स्टडीज प्रस्ताव तैयार करेगी. इसे एकेडमिक काउंसिल में रखेंगे. यहां से पास होने के बाद बोम में भी इसे पास करवाया जाएगा.

