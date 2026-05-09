CBN की कार्रवाई: खेत में पकड़ी एमडी फैक्ट्री, दो गिरफ्तार
सीबीएन राजस्थान की टीम ने मध्य प्रदेश में कार्रवाई की. एमडी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, जहां बड़ी मात्रा में केमिकल मिले हैं.
Published : May 9, 2026 at 6:20 PM IST
कोटा: केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) की राजस्थान टीम ने मध्य प्रदेश में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. टीम ने एमडी फैक्ट्री का भी भंडाफोड़ किया एवं करोड़ों रुपए की मेफेड्रोन व अफीम पकड़ी. फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में केमिकल मिले, जिनसे काफी मात्रा में एमडी बनाई जा रही थी. यह फैक्ट्री सुनसान इलाके में खेत में चल रही थी. यहां से दो आरोपियों को गिरफ्तार भी किया. इनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया.
सिंथेटिक ड्रग बनाते थे: सीबीएन के उपायुक्त कोटा नरेश बुन्देल ने बताया कि सीबीएन ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के दलोदा तहसील के लसूडिया इला गांव में खेत में सुनसान जगह पर फैक्ट्री पकड़ी. इसमें सिंथेटिक ड्रग बनाए जाते थे. केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की चित्तौड़गढ़ टीम ने यह कार्रवाई की. पहले निगरानी की. इसमें गूगल से जमीन चिन्हित की. टारगेट की पहचान के बाद फैक्ट्री का खुलासा किया. आसपास इलाके से इसकी रिपोर्ट भी ली गई, फिर कार्रवाई को अंजाम दिया.
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मेफेड्रोन एवं अफीम बरामद: ब्यूरो की जावरा टीम भी मौके पर मौजूद रही. बड़ी मात्रा में सिंथेटिक नारकोटिक पदार्थ की जब्ती और गुप्त लैब पकड़ी. ब्यूरो ने सिंथेटिक ड्रग के खतरे को रोकने और इसमें लगे लोगों पर एक्शन लिया. कार्रवाई के दौरान 21.189 किलो मेफेड्रोन एवं 487 ग्राम अफीम पकड़ी गई. साथ ही मेफेड्रोन बनाने में उपयोग करने वाले 30.8 लीटर केमिकल और दूसरे लिक्विड्स भी बरामद किए. इस अवैध फैक्ट्री में एमडी बनाने के उपकरण के 10 बैग मिले हैं.
पता लगा रहे कि इसके पीछे कौन: नरेश बुन्देल ने कहा कि इस मादक पदार्थ को विशेष कर युवाओं को नशे की लत लगाने के लिए उपयोग किया जा रहा था. पूरे मामले में सिंडिकेट के पीछे लगे लोगों के संबंध में भी पड़ताल कर रहे हैं. यह माल कहां पर सप्लाई होनी थी, इसके साथ ही यह केमिकल्स कहां से ले गए हैं. इस पूरे नशे के नेटवर्क का पैसा किस तरह और कहां पर इनका उपयोग हो रहा था?, कौन-कौन लोग इस पूरे घटनाक्रम में शामिल हैं.
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