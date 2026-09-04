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आचार संहिता के कारण शिक्षक दिवस का राज्य स्तरीय सम्मान समारोह स्थगित, शिक्षक मनाएंगे 'हरियाली उत्सव'

शिक्षकों से कहा गया है कि वे पौधों के साथ सेल्फी लेकर 'हरियालो राजस्थान' ऐप पर अपलोड करें.

teachers, and students planting
पौधा लगाते शिक्षा मंत्री, शिक्षक और छात्र (ETV Bharat Jaipur File photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 4, 2026 at 8:44 PM IST

2 Min Read
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जयपुर: नगरीय निकाय चुनावों के चलते प्रदेश में लागू आदर्श आचार संहिता को देखते हुए इस बार शिक्षक दिवस पर राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित नहीं होगा. स्कूल शिक्षा विभाग ने 5 सितंबर को जयपुर में प्रस्तावित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह-2026 को आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया है. माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से निदेशक ललित कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. आदेश में निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों और आचार संहिता के प्रावधानों का हवाला दिया गया है.

सम्मान नहीं, इस बार हरियाली का संदेश: समारोह स्थगित होने के बाद शिक्षा विभाग के एसीएस राजेश यादव ने शिक्षकों से इस दिन को 'हरियाली के उत्सव' के रूप में मनाने की अपील की है. उन्होंने सभी शिक्षक संगठनों से आग्रह किया है कि वे अपने प्रत्येक सदस्य से कम से कम 5 पौधे लगाने का आह्वान करें. एसीएस ने कहा- शिक्षक केवल पौधे लगाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी न करें, बल्कि उन्हें खाद-पानी देने, सुरक्षा करने और नियमित देखभाल के जरिए वृक्ष के रूप में विकसित करने का संकल्प भी लें. साथ ही पहले लगाए गए पौधों की देखभाल सुनिश्चित करने को भी कहा गया है.

पढ़ें: जयपुर में 75 शिक्षक सम्मानित, सीएम बोले- एक अच्छा गुरु 1000 लाइब्रेरी के बराबर, 'प्रखर 2.0' का भी आगाज

सेल्फी अपलोड करने की अपील: शिक्षकों से कहा गया है कि वे शिक्षक दिवस पर लगाए गए पौधों के साथ फोटो या सेल्फी लेकर उसे 'हरियालो राजस्थान' ऐप पर अपलोड करें. साथ ही अपने छात्रों, अभिभावकों और समाज के अन्य लोगों को भी पौधारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करें.

शिक्षा विभाग ने बनाए रिकॉर्ड: एसीएस ने बताया कि मुख्यमंत्री के 'हरियालो राजस्थान' अभियान के तहत शिक्षा विभाग ने पिछले दो वर्षों में बड़े स्तर पर पौधारोपण किया है. साल 2024-25 में एक ही दिन में 1.85 करोड़ पौधे लगाकर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया गया था. साल 2025-26 में 4 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए. इस साल विभाग का लक्ष्य 2.50 करोड़ पौधे लगाने का है, जिसमें अब तक 2.10 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं. इस अभियान को सफल बनाने में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है.

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