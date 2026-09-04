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आचार संहिता के कारण शिक्षक दिवस का राज्य स्तरीय सम्मान समारोह स्थगित, शिक्षक मनाएंगे 'हरियाली उत्सव'

जयपुर: नगरीय निकाय चुनावों के चलते प्रदेश में लागू आदर्श आचार संहिता को देखते हुए इस बार शिक्षक दिवस पर राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित नहीं होगा. स्कूल शिक्षा विभाग ने 5 सितंबर को जयपुर में प्रस्तावित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह-2026 को आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया है. माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से निदेशक ललित कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. आदेश में निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों और आचार संहिता के प्रावधानों का हवाला दिया गया है.

सम्मान नहीं, इस बार हरियाली का संदेश: समारोह स्थगित होने के बाद शिक्षा विभाग के एसीएस राजेश यादव ने शिक्षकों से इस दिन को 'हरियाली के उत्सव' के रूप में मनाने की अपील की है. उन्होंने सभी शिक्षक संगठनों से आग्रह किया है कि वे अपने प्रत्येक सदस्य से कम से कम 5 पौधे लगाने का आह्वान करें. एसीएस ने कहा- शिक्षक केवल पौधे लगाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी न करें, बल्कि उन्हें खाद-पानी देने, सुरक्षा करने और नियमित देखभाल के जरिए वृक्ष के रूप में विकसित करने का संकल्प भी लें. साथ ही पहले लगाए गए पौधों की देखभाल सुनिश्चित करने को भी कहा गया है.

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