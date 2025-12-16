अध्यापक भर्ती: परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बिठाकर बना शिक्षक, एसओजी ने किया गिरफ्तार
एसओजी ने गोपनीय सूचना पर दस्तावेजों की जांच की तो खुली पोल. डमी अभ्यर्थी बिठाकर किया था परीक्षा पास...
Published : December 16, 2025 at 10:18 PM IST
जयपुर: अध्यापक ग्रेड-3 भर्ती परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा पास करने और नौकरी हासिल करने के एक मामले का खुलासा करते हुए एसओजी ने मंगलवार को एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. उसने 5 लाख रुपए देकर अपनी जगह दूसरे को लिखित परीक्षा में बिठाया था. एसओजी ने गोपनीय सूचना मिलने पर दस्तावेजों की जांच की तो यह करतूत सामने आई.
एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि अध्यापक ग्रेड-3 भर्ती की लिखित परीक्षा 25 फरवरी 2023 को हुई थी. एसओजी को गोपनीय जानकारी मिली कि सारणों का तला (बालोतरा) निवासी देवीलाल ने खुद लिखित परीक्षा नहीं दी. उसने अपनी जगह किसी और को डमी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा दिलवाकर नौकरी हासिल की. वह कालीराणों की ढाणी (बालोतरा) की राजकीय प्राथमिक स्कूल में अध्यापक है.
पांच लाख में सौदा, तीन लाख रुपए दिए : एसओजी ने इस जानकारी को डवलप कर अनुसंधान किया तो सामने आया कि देवीलाल की जगह देवाराम ने परीक्षा दी थी. जिसके बदले देवीलाल ने देवाराम से 5 लाख रुपए में सौदा तय किया और परीक्षा देने के बाद 3 लाख रुपए दिए थे. एसओजी की पड़ताल में सामने आया कि परीक्षा फॉर्म और परीक्षा केंद्र पर लगाई गई फोटो और दस्तखत देवीलाल की फोटो और दस्तखत से अलग हैं.
पहले पकड़ा गया डमी बना देवाराम : एसओजी ने इस मामले में डमी अभ्यर्थी बने देवाराम को पहले गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने देवीलाल की जगह परीक्षा देने की बात कबूल की. इसके बाद मंगलवार को एएसपी महेश चौधरी के नेतृत्व में एक टीम ने देवीलाल को गिरफ्तार कर लिया है. अब तक की पड़ताल में सामने आया है कि शिकायत होने के बाद से ही देवीलाल ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था. वह स्कूल भी नहीं जा रहा था. पूछताछ में देवीलाल ने अपनी जगह देवाराम को डमी अभ्यर्थी बनाकर परीक्षा दिलवाने की बात कबूल की है. अब उससे गहनता से पूछताछ की जा रही है.