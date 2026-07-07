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Bundi Wrestling Championship : दो दिवसीय राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता संपन्न, इन जिलों के पहलवानों ने जमाई धाक

पहलवानों ने अखाड़े में अपनी ताकत, तकनीक और संघर्ष क्षमता का शानदार प्रदर्शन कर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया.

Wrestling Competition in Bundi
विजेताओं को पुरस्कार देते राजीव दत्ता एवं अन्य (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 7, 2026 at 9:46 PM IST

4 Min Read
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बूंदी: दो दिनों तक चले रोमांचक मुकाबलों, दमदार दांव-पेंच और खिलाड़ियों के अद्भुत प्रदर्शन के बाद खेल संकुल में आयोजित राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का मंगलवार रात भव्य समापन हो गया. प्रदेशभर से आए सैकड़ों पहलवानों ने अखाड़े में अपनी ताकत, तकनीक और संघर्ष क्षमता का शानदार प्रदर्शन कर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया. समापन पर हुए फाइनल मुकाबलों में विजेता पहलवानों ने अपने शानदार खेल से स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया, जबकि उपविजेताओं ने भी कड़े संघर्ष से अपनी प्रतिभा का परिचय दिया.

समापन समारोह में राजस्थान कुश्ती संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजीव दत्ता और कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने विजेता एवं उपविजेता खिलाड़ियों को मेडल, ट्रॉफी और प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया. प्रतियोगिता में जयपुर, भीलवाड़ा, भरतपुर, अजमेर और सीकर के पहलवानों ने स्वर्ण पदक अपने नाम किए. राजस्थान कुश्ती संघ के निर्देशन में आयोजित इस दो दिवसीय प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष राजीव दत्ता रहे, जबकि अध्यक्षता कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने की। मंच पर राजस्थान कुश्ती संघ के प्रदेश सचिव उम्मेद सिंह, कोषाध्यक्ष सत्यप्रकाश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खान मोहम्मद, सुरेंद्र सिंह भाटी, महबूब अली, पूर्व सभापति महावीर मोदी, सहित अनेक गणमान्य अतिथि मौजूद रहे.

मीडिया प्रभारी अभिषेक जैन ने बताया कि प्रतियोगिता में राजस्थान के विभिन्न जिलों से आए अनुभवी और उभरते हुए पहलवानों ने भाग लिया. दो दिनों तक चले मुकाबलों में हर वर्ग में कांटे की टक्कर देखने को मिली. खिलाड़ियों के दमदार दांव-पेंच, फुर्ती और संघर्ष ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया. खेल संकुल का अखाड़ा पूरे आयोजन के दौरान तालियों और उत्साह से गूंजता रहा.

जीत मेहनत और अनुशासन का परिणाम : मुख्य अतिथि राजीव दत्ता ने अपने संबोधन में कहा कि राजस्थान की धरती ने हमेशा वीरों और पराक्रमी खिलाड़ियों को जन्म दिया है. खेल संकुल में युवाओं का जो उत्साह देखने को मिला, वह इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश में कुश्ती का भविष्य बेहद उज्ज्वल है. उन्होंने कहा कि सरकार खेलों और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए निरंतर प्रयास कर रही है. उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि जीत मेहनत और अनुशासन का परिणाम होती है, जबकि हार भविष्य की सफलता की तैयारी का अवसर देती है. उन्होंने पराजित खिलाड़ियों का भी उत्साह बढ़ाते हुए अधिक मेहनत के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया.

पढ़ें : बूंदी में राज्य कुश्ती चैंपियनशिप: महिला पहलवानों ने दिखाया दमखम और फुर्ती

कुश्ती भारत की प्राचीन और गौरवशाली खेल परंपरा का प्रतीक : अध्यक्षीय उद्बोधन में विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि कुश्ती भारत की प्राचीन और गौरवशाली खेल परंपरा का प्रतीक है. यह खेल युवाओं में अनुशासन, साहस, आत्मविश्वास और संघर्ष की भावना विकसित करता है. उन्होंने कहा कि अखाड़े में उतरने वाला हर खिलाड़ी केवल पदक जीतने नहीं, बल्कि अपने जज्बे और मेहनत का परिचय देने आता है. विधायक शर्मा ने सभी खिलाड़ियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए आयोजन समिति को सफल आयोजन के लिए बधाई दी. उन्होंने समारोह में उपस्थित खिलाड़ियों और नागरिकों को नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई.

इस तरह रहे फाइनल परिणाम : प्रतियोगिता के प्रमुख परिणामों में 68 किलोग्राम महिला वर्ग में अश्वनी विश्नोई (भीलवाड़ा) प्रथम, तनु कुमारी (भरतपुर) द्वितीय और सरिता जाट (जयपुर) तृतीय रहीं. 76 किलोग्राम महिला वर्ग में अंकित कंवर शेखावत (जयपुर) विजेता रहीं। 74 किलोग्राम फ्रीस्टाइल में आर्यन शर्मा (अजमेर), 82 किलोग्राम ग्रीको-रोमन में प्रदीप जाट (भीलवाड़ा), 55 किलोग्राम ग्रीको-रोमन में सुरेश मैनम, 130 किलोग्राम ग्रीको-रोमन में सचिन कुमार समोटा (सीकर), 67 किलोग्राम ग्रीको-रोमन में राहुल सिंह (भरतपुर) तथा 87 किलोग्राम ग्रीको-रोमन में अमन कुमार सैनी (जयपुर) ने स्वर्ण पदक अपने नाम किए.

विजेताओं के सम्मान के साथ संपन्न हुई इस प्रतियोगिता ने एक बार फिर साबित कर दिया कि राजस्थान में कुश्ती की परंपरा आज भी पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और यहां की युवा प्रतिभाएं भविष्य में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन करने का माद्दा रखती हैं.

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