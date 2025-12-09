ETV Bharat / state

किसानों का रक्षक और राज्य वृक्ष का दर्जा, खेजड़ी बचाने के लिए कड़ा जुर्माना और कठोर कानून की मांग

जोधपुर: राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी को संरक्षण की मांग लंबे समय से हो रही है. हाल ही में सरकार ने खेजड़ी काटने पर जुर्माना राशि बढ़ाने की बात कही, जिसके चलते यह राशि 1 हजार रुपए तक करने की बात सामने आई, लेकिन इसको लेकर पर्यावरण प्रेमी और अन्य लोग संतुष्ट नहीं हैं. उनका कहना है कि खेजड़ी मारवाड़ का रक्षा कवच है. इसके काटने पर जुर्माना 1 लाख रुपए तक करना चाहिए. कम जुर्माने में तो कोई भी काटने लग जाएगा. खास तौर से सोलर कंपनियां इस जुर्माने को भर देंगी.

खेजड़ी के संरक्षण को लेकर लंबे समय से मुदृदा उठा रहे शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने भी खेजड़ी संरक्षण के लिए कड़ा जुर्माना लगाने की मांग की है. भाटी ने कहा कि खेजड़ी को लेकर मजबूत कानून की मांग पूरे प्रदेश की है. आने वाले समय में वे खुद इसके लिए बिल लेकर आएंगे. हम एक तरफ राजस्थान को हरा-भरा करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम खेजड़ी को लेकर सजग नहीं हैं. दिल्ली के हालात कैसे हैं ? लोग ताजी हवा के लिए तरस रहे हैं. राजस्थान सरकार को इसको लेकर कठोर कदम उठाना चाहिए.

किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jodhpur)

50 साल जिंदा रहता है पेड़ : अखिल भारतीय बिश्नोई कमांडो फोर्स के पुखराज खेडी ने बताया कि देशी खेजड़ी जो खेतों में बड़ी संख्या में पाई जाती है, यह काफी लंबा जीवित रहने वाला पेड़ है. इसकी उम्र 50 साल से ज्यादा होती है, लेकिन सोलर इंडस्ट्रीज इनको काट रही हैं. कम मुआवजा से संरक्षण नहीं हो सकता. जबकि खेजड़ी हर साल फल के रूप में सांगरी देता है, जिसे सुखाने के बाद काफी महंगा बेचा जाता है.