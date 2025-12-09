ETV Bharat / state

किसानों का रक्षक और राज्य वृक्ष का दर्जा, खेजड़ी बचाने के लिए कड़ा जुर्माना और कठोर कानून की मांग

सरकार के खेजड़ी काटने पर 1 हजार का जुर्माना लगाने के प्रावधान से पर्यावरण प्रेमी नाराज. शिव विधायक भाटी बोले- इसके लिए बिल लेकर आऊंगा...

Protect the Khejri Tree
खेजड़ी पर लगी सांगरी (ETV Bharat Jodhpur)
Published : December 9, 2025 at 8:38 PM IST

जोधपुर: राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी को संरक्षण की मांग लंबे समय से हो रही है. हाल ही में सरकार ने खेजड़ी काटने पर जुर्माना राशि बढ़ाने की बात कही, जिसके चलते यह राशि 1 हजार रुपए तक करने की बात सामने आई, लेकिन इसको लेकर पर्यावरण प्रेमी और अन्य लोग संतुष्ट नहीं हैं. उनका कहना है कि खेजड़ी मारवाड़ का रक्षा कवच है. इसके काटने पर जुर्माना 1 लाख रुपए तक करना चाहिए. कम जुर्माने में तो कोई भी काटने लग जाएगा. खास तौर से सोलर कंपनियां इस जुर्माने को भर देंगी.

खेजड़ी के संरक्षण को लेकर लंबे समय से मुदृदा उठा रहे शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने भी खेजड़ी संरक्षण के लिए कड़ा जुर्माना लगाने की मांग की है. भाटी ने कहा कि खेजड़ी को लेकर मजबूत कानून की मांग पूरे प्रदेश की है. आने वाले समय में वे खुद इसके लिए बिल लेकर आएंगे. हम एक तरफ राजस्थान को हरा-भरा करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम खेजड़ी को लेकर सजग नहीं हैं. दिल्ली के हालात कैसे हैं ? लोग ताजी हवा के लिए तरस रहे हैं. राजस्थान सरकार को इसको लेकर कठोर कदम उठाना चाहिए.

किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jodhpur)

50 साल जिंदा रहता है पेड़ : अखिल भारतीय बिश्नोई कमांडो फोर्स के पुखराज खेडी ने बताया कि देशी खेजड़ी जो खेतों में बड़ी संख्या में पाई जाती है, यह काफी लंबा जीवित रहने वाला पेड़ है. इसकी उम्र 50 साल से ज्यादा होती है, लेकिन सोलर इंडस्ट्रीज इनको काट रही हैं. कम मुआवजा से संरक्षण नहीं हो सकता. जबकि खेजड़ी हर साल फल के रूप में सांगरी देता है, जिसे सुखाने के बाद काफी महंगा बेचा जाता है.

Quality of Prosopis Cineraria
उपयोगी है खेजड़ी का वृक्ष (ETV Bharat GFX)

इसके पेड़ के सूखे हुए पत्ते पशुओं के लिए पौष्टिक चारा के काम आता है. कहा जाता है कि खेजड़ी से किसान अपना परिवार पाल सकता है. इस वृक्ष ने नीचे की जमीन काफी उपजाऊ होती है. यही कारण है कि खेजड़ी को किसानों का रक्षक कहा जाता है, क्योंकि इससे किसान का पेट, पशु का पेट व आजिविका चल जाती है. सरकार ने कड़ा कानून नहीं बनाया तो आंदोलन किया जाएगा.

Protect the Khejri Tree
खेजड़ी बचाने के लिए कठोर कानून की मांग (ETV Bharat GFX)

राज्य वृक्ष का दर्जा, सरंक्षण न के बराबर : खेजड़ी संरक्षण के लिए 1 लाख खेजड़ी वितरित करने वाले निजी फाउंडेशन के बलदेव गोरा ने बताया कि खेजड़ी को राज्य सरकार ने चार दशक पहले 1983 में राज्य वृक्ष का दर्जा दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी इसके संरक्षण के लिए गंभीर प्रयास नहीं किए गए. खेजड़ी ज्यादातर खेतों में ही पाई जाती है. इसलिए सरकार ने इसे भी टेनेंसी एक्ट के भरोसे छोड़ दिया.

Prepared Sangri Vegetable
सांगरी की तैयार सब्जी (ETV Bharat Jodhpur)

राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 की धारा 80 से 86 तक खेतों में मौजूद वृक्षों को लेकर प्रावधान किए गए हैं, जिसमें वृक्ष काटने पर सिर्फ 100 रुपए का जुर्माना है. दोबारा काटने पर 200 रुपए का अधिकतम जुर्माना है. इसमें सालों बाद भी बदलाव नहीं हुआ है. अब इसे काटने के लिए प्रशासनिक अनुमति जरूरी की है, लेकिन पालना नहीं हो रही है.

Memorandum to the Government
कलेक्ट्रेट पर सरकार को ज्ञापन देने पहुंचे पर्यावरण प्रेमी (ETV Bharat Jodhpur)

