किसानों का रक्षक और राज्य वृक्ष का दर्जा, खेजड़ी बचाने के लिए कड़ा जुर्माना और कठोर कानून की मांग
सरकार के खेजड़ी काटने पर 1 हजार का जुर्माना लगाने के प्रावधान से पर्यावरण प्रेमी नाराज. शिव विधायक भाटी बोले- इसके लिए बिल लेकर आऊंगा...
Published : December 9, 2025 at 8:38 PM IST
जोधपुर: राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी को संरक्षण की मांग लंबे समय से हो रही है. हाल ही में सरकार ने खेजड़ी काटने पर जुर्माना राशि बढ़ाने की बात कही, जिसके चलते यह राशि 1 हजार रुपए तक करने की बात सामने आई, लेकिन इसको लेकर पर्यावरण प्रेमी और अन्य लोग संतुष्ट नहीं हैं. उनका कहना है कि खेजड़ी मारवाड़ का रक्षा कवच है. इसके काटने पर जुर्माना 1 लाख रुपए तक करना चाहिए. कम जुर्माने में तो कोई भी काटने लग जाएगा. खास तौर से सोलर कंपनियां इस जुर्माने को भर देंगी.
खेजड़ी के संरक्षण को लेकर लंबे समय से मुदृदा उठा रहे शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने भी खेजड़ी संरक्षण के लिए कड़ा जुर्माना लगाने की मांग की है. भाटी ने कहा कि खेजड़ी को लेकर मजबूत कानून की मांग पूरे प्रदेश की है. आने वाले समय में वे खुद इसके लिए बिल लेकर आएंगे. हम एक तरफ राजस्थान को हरा-भरा करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम खेजड़ी को लेकर सजग नहीं हैं. दिल्ली के हालात कैसे हैं ? लोग ताजी हवा के लिए तरस रहे हैं. राजस्थान सरकार को इसको लेकर कठोर कदम उठाना चाहिए.
50 साल जिंदा रहता है पेड़ : अखिल भारतीय बिश्नोई कमांडो फोर्स के पुखराज खेडी ने बताया कि देशी खेजड़ी जो खेतों में बड़ी संख्या में पाई जाती है, यह काफी लंबा जीवित रहने वाला पेड़ है. इसकी उम्र 50 साल से ज्यादा होती है, लेकिन सोलर इंडस्ट्रीज इनको काट रही हैं. कम मुआवजा से संरक्षण नहीं हो सकता. जबकि खेजड़ी हर साल फल के रूप में सांगरी देता है, जिसे सुखाने के बाद काफी महंगा बेचा जाता है.
इसके पेड़ के सूखे हुए पत्ते पशुओं के लिए पौष्टिक चारा के काम आता है. कहा जाता है कि खेजड़ी से किसान अपना परिवार पाल सकता है. इस वृक्ष ने नीचे की जमीन काफी उपजाऊ होती है. यही कारण है कि खेजड़ी को किसानों का रक्षक कहा जाता है, क्योंकि इससे किसान का पेट, पशु का पेट व आजिविका चल जाती है. सरकार ने कड़ा कानून नहीं बनाया तो आंदोलन किया जाएगा.
पढे़ं : खेजड़ी संरक्षण को लेकर विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र, कानून बनाने की मांग
राज्य वृक्ष का दर्जा, सरंक्षण न के बराबर : खेजड़ी संरक्षण के लिए 1 लाख खेजड़ी वितरित करने वाले निजी फाउंडेशन के बलदेव गोरा ने बताया कि खेजड़ी को राज्य सरकार ने चार दशक पहले 1983 में राज्य वृक्ष का दर्जा दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी इसके संरक्षण के लिए गंभीर प्रयास नहीं किए गए. खेजड़ी ज्यादातर खेतों में ही पाई जाती है. इसलिए सरकार ने इसे भी टेनेंसी एक्ट के भरोसे छोड़ दिया.
राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 की धारा 80 से 86 तक खेतों में मौजूद वृक्षों को लेकर प्रावधान किए गए हैं, जिसमें वृक्ष काटने पर सिर्फ 100 रुपए का जुर्माना है. दोबारा काटने पर 200 रुपए का अधिकतम जुर्माना है. इसमें सालों बाद भी बदलाव नहीं हुआ है. अब इसे काटने के लिए प्रशासनिक अनुमति जरूरी की है, लेकिन पालना नहीं हो रही है.