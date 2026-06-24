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पहली बार खिलाड़ियों की जनसुनवाई कर रहा क्रीड़ा परिषद, पहले दिन खेलों से जुड़े विवाद आए सामने, हर बुधवार को होगी

खिलाड़ियों केे ज्ञापन लेते क्रीड़ा परिषद सचिव ( ETV Bharat Jaipur )