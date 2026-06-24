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पहली बार खिलाड़ियों की जनसुनवाई कर रहा क्रीड़ा परिषद, पहले दिन खेलों से जुड़े विवाद आए सामने, हर बुधवार को होगी

सुनवाई क्रीडा परिषद में सचिव सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौके पर मौजूद रहेंगे, ताकि खिलाड़ियों के मामलों और शिकायतों का तुरंत निस्तारण किया जा सके.

hearing of players grievances
खिलाड़ियों केे ज्ञापन लेते क्रीड़ा परिषद सचिव (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 24, 2026 at 7:29 PM IST

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जयपुर: राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की ओर से राज्य में खेल और खिलाड़ियों के विकास तथा उनकी समस्याओं के त्वरित निवारण के लिए एक बड़ी पहल की गई है. बुधवार से सवाईमानसिंह (एसएमएस) स्टेडियम स्थित परिषद मुख्यालय पर जनसुनवाई शुरू हुई और अब प्रत्येक बुधवार को विशेष जनसुनवाई का आयोजन किया जाएगा. पहले दिन खिलाड़ी अपनी समस्या लेकर खेल परिषद पहुंचे, उनकी समस्याओं का निराकरण किया गया.

खेल परिषद के सचिव राजेंद्र मीणा ने बताया कि इस संबंध में क्रीड़ा परिषद द्वारा आधिकारिक सूचना जारी कर प्रदेश के समस्त खिलाड़ियों, खेल प्रशिक्षकों (कोच), विभिन्न खेल संघों और खेल जगत से जुड़े संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया गया है. पहले दिन अलग-अलग खेलों से जुड़े खिलाड़ी पहुंचे और अपनी समस्याएं रखीं. ऐसे में खिलाड़ियों की परेशानी दूर करने के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए हैं.

पढ़ें: राज्य के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को पंजाब-हरियाणा की तर्ज पर पेंशन की मांग, कृष्णा का सीएस को पत्र

सचिव सुनेंगे शिकायतें: उन्होंने बताया कि इसमें खेल और खिलाड़ियों से जुड़े तमाम विषयों, शिकायतों, सुझावों और समस्याओं की सुनवाई स्वयं क्रीड़ा परिषद के सचिव द्वारा की जाएगी. इस दौरान परिषद के अन्य संबंधित अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहेंगे, ताकि खिलाड़ियों के मामलों और शिकायतों का तुरंत निस्तारण किया जा सके. खेल परिषद ने दावा किया कि इस कदम से खेल प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ेगी और स्थानीय स्तर पर खिलाड़ियों को अपनी बात सीधे उच्चाधिकारियों तक पहुंचाने का मौका मिलेगा.

हर बुधवार को होगी: क्रीड़ा परिषद द्वारा तय किए गए कार्यक्रम के अनुसार यह विशेष जनसुनवाई प्रत्येक बुधवार को दोपहर 2:30 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम परिसर में आयोजित की जाएगी. परिषद प्रबंधन ने सभी संबंधित खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल पदाधिकारियों से अपील की है कि वे इस निर्धारित समय सारणी के अनुसार उपस्थित होकर अपनी समस्याओं को दर्ज कराएं और इस विशेष जनसुनवाई का अधिक से अधिक लाभ उठाएं.

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