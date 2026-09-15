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राजस्थान खेल नीति-2026: खिलाड़ियों और संघों से लिए सुझाव... स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के लिए खेल निदेशालय बनाने पर चर्चा

जयपुर: राजस्थान की प्रस्तावित खेल नीति-2026 को अंतिम रूप देने से पहले मंगलवार को राज्य सरकार और राज्य के खेल संघों के पदाधिकारियों के बीच चर्चा हुई. राजस्थान के अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेताओं को भी चर्चा के लिए आमंत्रित किया. केंद्र की खेलो भारत नीति 2025 के अनुरूप तैयार किए जा रहे नए नीति प्रारूप पर खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल संगठनों से सुझाव लिए गए.

राजस्थान ओलम्पिक संघ के अध्यक्ष तेजस्वी गहलोत ने कहा कि प्रस्तावित खेल नीति को लेकर चर्चा हुई. प्रदेश में अभी भी खेलों से जुड़ी काफी समस्याएं हैं. खासकर कोचेज को लेकर. स्कूल स्तर पर कोच मौजूद हैं, लेकिन स्पोर्ट्स काउंसिल में अभी भी कोचेज नहीं हैं. शिक्षा और खेल विभाग में सामंजस्य हो तो इसकी कमी पूरी हो सकती है.

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प्रतिभाओं की पहचान पर फोकस: राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल के सचिव राजकेश मीणा ने कहा, बैठक का उद्देश्य नए नीति प्रारूप पर खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और विभिन्न स्टेकहोल्डर्स से सुझाव लेकर अधिक प्रभावी बनाना है. बैठक के एजेंडा के मुताबिक, इसमें खेल प्रशासन में बड़ा बदलाव करते हुए राज्य में खेल निदेशालय बनाने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई. ग्रासरूट से लेकर जिला और राज्य स्तर तक 8 से 14 वर्ष के बच्चों की प्रतिभाओं की पहचान की जाएगी.