राजस्थान खेल नीति-2026: खिलाड़ियों और संघों से लिए सुझाव... स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के लिए खेल निदेशालय बनाने पर चर्चा
खेल संघ बोले, कोचेज की कमी से जूझ रहे. तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया ठेके पर, लिहाजा नहीं हो रहा उपयोग.
Published : September 15, 2026 at 6:31 PM IST
जयपुर: राजस्थान की प्रस्तावित खेल नीति-2026 को अंतिम रूप देने से पहले मंगलवार को राज्य सरकार और राज्य के खेल संघों के पदाधिकारियों के बीच चर्चा हुई. राजस्थान के अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेताओं को भी चर्चा के लिए आमंत्रित किया. केंद्र की खेलो भारत नीति 2025 के अनुरूप तैयार किए जा रहे नए नीति प्रारूप पर खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल संगठनों से सुझाव लिए गए.
राजस्थान ओलम्पिक संघ के अध्यक्ष तेजस्वी गहलोत ने कहा कि प्रस्तावित खेल नीति को लेकर चर्चा हुई. प्रदेश में अभी भी खेलों से जुड़ी काफी समस्याएं हैं. खासकर कोचेज को लेकर. स्कूल स्तर पर कोच मौजूद हैं, लेकिन स्पोर्ट्स काउंसिल में अभी भी कोचेज नहीं हैं. शिक्षा और खेल विभाग में सामंजस्य हो तो इसकी कमी पूरी हो सकती है.
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प्रतिभाओं की पहचान पर फोकस: राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल के सचिव राजकेश मीणा ने कहा, बैठक का उद्देश्य नए नीति प्रारूप पर खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और विभिन्न स्टेकहोल्डर्स से सुझाव लेकर अधिक प्रभावी बनाना है. बैठक के एजेंडा के मुताबिक, इसमें खेल प्रशासन में बड़ा बदलाव करते हुए राज्य में खेल निदेशालय बनाने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई. ग्रासरूट से लेकर जिला और राज्य स्तर तक 8 से 14 वर्ष के बच्चों की प्रतिभाओं की पहचान की जाएगी.
30 प्लेयर्स को विशेष ट्रेनिंग: बैठक में राजस्थान तैराकी संघ के अध्यक्ष अनिल व्यास ने कहा, खेल नीति में खेलो से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा हुई. आर्चरी एवं शूटिंग आदि खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात की, लेकिन पहले से मौजूद इंफ्रा का उपयोग नहीं हो रहा और जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है उसे ठेके पर दे दिया गया. तैयार किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर ठेकेदार के काम आ रहा है ना कि खिलाड़ियों के. आज की बैठक में एक जिला-एक खेल योजना के तहत 30 खिलाड़ियों को एनआईएस (NIS) कोच से विशेष प्रशिक्षण दिलाने और खेल नीति में 3 टीयर के तहत 12 खेल को प्राथमिकता देने पर विमर्श किया. इसमें टीयर-ए में तीरंदाजी, शूटिंग, एथलेटिक्स व कुश्ती शामिल की गई.
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नई नीति में यह खास
- एसएमएस स्टेडियम में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर बनाना
- संभाग स्तर पर सैटेलाइट डायग्नोस्टिक सेल बनाना
- स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव एवं खेल निदेशालय बनाने का प्रस्ताव
- खिलाड़ियों को रिकॉर्ड के लिए खेल मित्र डिजिटल सिस्टम
- हर खिलाड़ी की आईडी
- खेल संघों में 25 प्रतिशत पद पूर्व राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को
- खेल अकादमियों में 30 प्रतिशत कोचिंग पद महिला कोचों को देने का प्रस्ताव
- जयपुर और जोधपुर में पैरा स्पोर्ट्स एक्सीलेंस एकेडमी स्थापित करना
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