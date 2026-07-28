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राजस्थान स्टेट बैडमिंटन रैंकिंग : पद्मजा सिंह का डबल धमाका, दो वरीय खिलाड़ियों को हराकर किया बड़ा उलटफेर

राजस्थान स्टेट बैडमिंटन रैंकिंग प्रतियोगिता में जयपुर की पद्मजा सिंह की शानदार जीत, क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह.

जयपुर में बैडमिंटन रैंकिंग टूर्नामेंट
जयपुर में बैडमिंटन रैंकिंग टूर्नामेंट (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 28, 2026 at 10:03 AM IST

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जयपुर : सवाई मानसिंह स्टेडियम के इंडोर बैडमिंटन हॉल में आयोजित राजस्थान स्टेट बैडमिंटन रैंकिंग प्रतियोगिता में रोमांचक मुकाबलों के बीच कई बड़े उलटफेर देखने को मिले. दिन का सबसे बड़ा आकर्षण जयपुर की उभरती खिलाड़ी पद्मजा सिंह रहीं, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए दो वरीय खिलाड़ियों को पराजित कर अपनी दावेदारी मजबूत कर दी.

बालिका अंडर-19 एकल वर्ग में पद्मजा सिंह ने जोधपुर की द्वितीय वरीयता प्राप्त मोक्षिता भारद्वाज को 48 मिनट तक चले संघर्षपूर्ण मुकाबले में 6-15, 15-13, 15-11 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया. इसके बाद महिला एकल में उन्होंने भारतीय टीम की पूर्व खिलाड़ी एवं तीसरी वरीयता प्राप्त सुहासी वर्मा को 15-13 से पहला गेम जीतने के बाद दूसरे गेम में 14-10 की बढ़त के दौरान सुहासी के रिटायर्ड हर्ट होने पर मुकाबला अपने नाम कर लिया.

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इन शटलर्स ने भी जीते मुकाबले : पुरुष एकल प्री-क्वार्टर फाइनल में भारतीय टीम के सदस्य एवं द्वितीय वरीयता प्राप्त शुभम पटेल ने जयपुर के शौर्य प्रताप सिंह शेखावत को 15-9, 15-8 से हराकर क्वार्टर फाइनल में स्थान बनाया. वहीं पुरुष युगल में शुभम पटेल और डेनिस श्रीवास्तव की जोड़ी ने झुंझुनूं की तीसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी दीक्षांत थालोर और सचिन झांझरिया को रोमांचक तीन गेमों में 15-10, 11-15, 15-13 से मात दी. महिला एकल में शीर्ष वरीय स्नेहा लांबा (जयपुर) ने अपनी ही शहर की उत्सवा पालेट को 15-11, 15-13 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया.

आयोजन सचिव अतुल गुप्ता ने बताया कि अंडर-19 मिश्रित युगल में प्रथम वरीय भानु प्रताप सिंह और काव्य स्वामी की जोड़ी सेमीफाइनल में पहुंच गई. वहीं द्वितीय वरीयता प्राप्त जोधपुर की मानस गहलोत और मोक्षिता भारद्वाज की जोड़ी ने जयपुर के आयुष यादव और गरिमा यादव को रोमांचक तीन गेमों में 16-14, 19-21, 15-6 से हराकर अंतिम चार में जगह बनाई. महिला युगल क्वार्टर फाइनल में प्रथम वरीय स्नेहा लांबा और उत्सवा पालेट की जयपुर की जोड़ी ने भीलवाड़ा की गरिमा शर्मा और यशविता मेवाड़ा को 15-6, 15-6 से पराजित कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया. आयोजन सचिव अतुल गुप्ता ने बताया कि प्रतियोगिता के अगले दौर के मुकाबले मंगलवार से सवाई मानसिंह स्टेडियम के इंडोर बैडमिंटन हॉल में खेले जाएंगे.

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