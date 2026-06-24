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राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के 83 हजार से ज्यादा अभ्यर्थियों का रिजल्ट कल, शिक्षा मंत्री टॉपर्स से करेंगे संवाद

राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल कार्यालय ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्ट्रीम-1 परीक्षाओं में शामिल हुए 83 हजार से ज्यादा अभ्यर्थियों का परिणाम गुरुवार को जारी होगा. 23 अप्रैल से शुरू होकर 20 मई तक चली इन परीक्षाओं का आयोजन प्रदेशभर के 328 परीक्षा केंद्रों पर किया गया था. ये परीक्षा उन छात्रों के लिए उम्मीद की नई किरण मानी जाती है, जो किसी कारणवश नियमित शिक्षा प्रणाली से बाहर हो गए थे या अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी थी. राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की कक्षा 10वीं और 12वीं (मार्च–मई 2026) परीक्षा का परिणाम 25 जून गुरुवार को जारी किया जाएगा. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल भवन से परीक्षा परिणाम की घोषणा करेंगे. इस अवसर पर शिक्षा मंत्री परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले टॉपर्स से संवाद भी करेंगे. राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की सचिव डॉ अरुणा शर्मा ने बताया कि ओपन स्कूल का उद्देश्य ऐसे छात्रों को शिक्षा से जोड़ना है, जो पारंपरिक स्कूल व्यवस्था में अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सके. स्ट्रीम-1 के तहत माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की परीक्षाओं में इस बार बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया. इनमें वे विद्यार्थी भी शामिल हैं जो विभिन्न शिक्षा बोर्डों या CBSE की परीक्षाओं में सफल नहीं हो पाए थे, स्कूल छोड़ चुके थे या फिर किसी कारणवश कभी नियमित स्कूल शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके. पढ़ें: राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल सत्र 2025-26 के स्ट्रीम-1 के निरस्त आवेदन पत्रों में त्रुटि सुधार के लिए अंतिम अवसर