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स्टेट ओपन स्कूल की स्ट्रीम-1 परीक्षाएं 23 अप्रैल से, 77 हजार से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल, कोई भी अभ्यर्थी नहीं होगा फेल

पूरे राजस्थान में कुल 328 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. 10वीं और 12वीं स्तर पर कुल 77 हजार 108 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे.

राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल
राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 11, 2026 at 3:33 PM IST

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जयपुर : राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्ट्रीम-1 परीक्षाएं 23 अप्रैल से शुरू होने जा रही हैं, जिनमें इस बार 77 हजार से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे. खास बात ये है कि इस प्रणाली में फेल का विकल्प नहीं होता, छात्र या तो पास होगा या आंशिक पास. 328 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होने वाली ये परीक्षाएं 20 मई तक चलेंगी और उन छात्रों को एक नई शुरुआत का मौका देगी, जो किसी कारणवश अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सके.

किसी भी कारण से मुख्य धारा की शिक्षा से दूर हो गए छात्रों के लिए राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल एक बार फिर परीक्षा आयोजित कराने जा रहा है. स्टेट ओपन स्कूल की सचिव डॉ. अरुणा शर्मा ने बताया कि संस्थान का उद्देश्य ऐसे सभी लोगों को शिक्षा से जोड़ना है, जो नियमित स्कूल प्रणाली में शामिल नहीं हो पाए या बीच में पढ़ाई छोड़ दी. उन्होंने बताया कि स्टेट ओपन स्कूल में साल में दो बार परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं स्ट्रीम-1 और स्ट्रीम-2. इसके अलावा अब ऑन डिमांड एग्जाम प्रणाली भी शुरू की गई है, जिससे छात्रों को अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षा देने का अवसर मिलेगा.

स्टेट ओपन स्कूल की सचिव डॉ. अरुणा शर्मा (ETV Bharat Jaipur)

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23 अप्रैल से शुरू होंगी परीक्षाएं : स्ट्रीम-1 की परीक्षाएं 23 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 20 मई 2026 तक चलेंगी. टाइम टेबल के अनुसार अधिकांश परीक्षाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित होंगी. माध्यमिक (10वीं) और उच्च माध्यमिक (12वीं) दोनों स्तरों के पेपर एक समान तिथियों में होंगे. माध्यमिक यानी दसवीं की परीक्षा 14 में तक चलेंगी. 12वीं में करीब 27 सब्जेक्ट हैं, ऐसे में ये परीक्षाएं 20 मई तक आयोजित होंगी. पहले दिन 23 अप्रैल को सीनियर सेकेंडरी में हिंदी (301) और सेकेंडरी में सिंधी (207) का पेपर होगा. इसके बाद क्रमशः होम साइंस, पर्यावरण विज्ञान, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, भूगोल, गणित, जीवविज्ञान, रसायन, भौतिकी जैसे विषयों की परीक्षाएं निर्धारित की गई हैं. टाइम टेबल में कुछ विषयों की अवधि अलग रखी गई है, जैसे गणित और होम साइंस के पेपर डेढ़ से ढाई घंटे के हैं, जबकि अधिकांश पेपर 3 घंटे के होंगे.

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प्रैक्टिकल परीक्षाएं भी साथ-साथ : इस बार पूरे राजस्थान में कुल 328 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. 10वीं और 12वीं स्तर पर कुल 77 हजार 108 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे. डॉ. अरुणा शर्मा ने बताया कि परीक्षा संचालन के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों के साथ समन्वय कर तैयारी पूरी कर ली गई है. वहीं, राज्य स्तर पर फ्लाइंग स्क्वॉड भी गठित किए गए हैं ताकि परीक्षाएं निष्पक्ष रूप से संपन्न हो सकें. टाइम टेबल के अनुसार 23 अप्रैल से 20 मई के बीच ही प्रैक्टिकल परीक्षाएं भी आयोजित की जाएंगी. सीनियर सेकेंडरी में कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर और पेंटिंग जैसे विषयों के प्रैक्टिकल होंगे, जबकि सेकेंडरी स्तर पर गणित, साइंस, डेटा एंट्री ऑपरेशन और होम साइंस के प्रैक्टिकल शामिल हैं.

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पास या आंशिक पास, फेल का विकल्प नहीं : डॉ. अरुणा शर्मा ने स्पष्ट किया कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में फेल का कोई विकल्प नहीं होता. यहां छात्र या तो पूर्ण रूप से पास घोषित होता है या आंशिक पास. कोई अभ्यर्थी किसी विषय में पास नहीं हो पाता है तो वो उस विषय की परीक्षा सप्लीमेंट्री या स्ट्रीम-2 में फिर से दे सकता है. स्ट्रीम-1 के तहत देश के 75 से ज्यादा बोर्ड और CBSE में असफल रहे विद्यार्थी, स्कूल छोड़ चुके छात्र या ऐसे व्यक्ति जो कभी स्कूल नहीं जा पाए सभी इस परीक्षा के लिए पात्र होते हैं.

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