साल नहीं जाएगा बर्बाद! राजस्थान बना देश का पहला राज्य, जारी हुआ पहला 'ऑन डिमांड एग्जाम' रिजल्ट
राजस्थान ने 'ऑन डिमांड एग्जाम' शुरू किए. अब वे अपनी सुविधानुसार परीक्षा देकर पढ़ाई जारी रख सकते हैं.
Published : November 3, 2025 at 5:43 PM IST
जयपुर: राजस्थान में अब छात्रों को परीक्षा देने के लिए पूरे साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की ओर से शुरू किए गए 'ऑन डिमांड एग्जाम' सिस्टम का पहला परिणाम सोमवार को जारी किया गया. स्कूल शिक्षा शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने परिणाम जारी करते हुए कहा है कि इस पहल से उन विद्यार्थियों का साल बर्बाद नहीं होगा जो किसी कारणवश परीक्षा से वंचित रह जाते थे. अब वे अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षा देकर अपने शैक्षणिक सफर को आगे बढ़ा सकेंगे.
एनआईओएस (नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूल) के बाद राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने इस प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू कर परिणाम भी जारी किया है. शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल ने बताया कि ऑन डिमांड परीक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण घटक है. इसे मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत लागू किया गया था और शिक्षक दिवस पर लॉन्च किया गया था. इससे बच्चों में परीक्षा का तनाव खत्म होगा. वे जब चाहें एग्जाम के लिए आवेदन कर सकते हैं. सालभर इंतजार करने की जरूरत नहीं रहेगी.
पहले परिणाम की झलक :
- कक्षा 10वीं: 149 विद्यार्थियों ने दी परीक्षा, 52 रहे सफल
- कक्षा 12वीं: 66 विद्यार्थियों ने दी परीक्षा, 32 हुए पास
- 10वीं में 8 विषयों और 12वीं में 11 विषयों में हुई परीक्षा
- 3 संभागीय केंद्रों पर हुई परीक्षा
ऑन डिमांड परीक्षा प्रणाली : उन्होंने बताया कि ऑन डिमांड एग्जाम की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है. आवेदन से लेकर एडमिट कार्ड और परिणाम तक सबकुछ डिजिटल माध्यम से किया गया. फिलहाल ये परीक्षा तीन महीने में एक बार आयोजित की जा रही है. अगली परीक्षा के लिए आवेदन जनवरी में और परीक्षा फरवरी में होगी. लक्ष्य है कि आगे चलकर हर महीने परीक्षा आयोजित की जा सके.
ड्रॉप आउट विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा फायदा : ये सिस्टम विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए फायदेमंद है जो किसी कारणवश नियमित स्कूल नहीं जा सकते. कृष्ण कुणाल ने बताया कि ड्रॉपआउट छात्र या नौकरीपेशा अभ्यर्थी, जिनके लिए स्कूल का तय समय पालन संभव नहीं उनके लिए ये फायदेमंद है, क्योंकि कई बार ग्रामीण और गरीब परिवेश में फेल होने पर अभिभावक बच्चों की पढ़ाई छुड़वा देते हैं. अब ऐसा नहीं होगा. बच्चा अगले क्वार्टर में फिर से परीक्षा दे सकेगा. इससे साल भी बर्बाद नहीं होगा.
अन्य राज्य भी दिखा रहे रुचि : राजस्थान की इस अभिनव पहल से अन्य राज्य भी प्रेरित हुए हैं. सिक्किम, उत्तराखंड सहित कुछ राज्यों ने इस परीक्षा प्रणाली को समझने और अपनाने के लिए राजस्थान शिक्षा विभाग से जानकारी मांगी है.