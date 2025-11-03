ETV Bharat / state

साल नहीं जाएगा बर्बाद! राजस्थान बना देश का पहला राज्य, जारी हुआ पहला 'ऑन डिमांड एग्जाम' रिजल्ट

स्टेट ओपन स्कूल का परिणाम जारी किया गया ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान में अब छात्रों को परीक्षा देने के लिए पूरे साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की ओर से शुरू किए गए 'ऑन डिमांड एग्जाम' सिस्टम का पहला परिणाम सोमवार को जारी किया गया. स्कूल शिक्षा शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने परिणाम जारी करते हुए कहा है कि इस पहल से उन विद्यार्थियों का साल बर्बाद नहीं होगा जो किसी कारणवश परीक्षा से वंचित रह जाते थे. अब वे अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षा देकर अपने शैक्षणिक सफर को आगे बढ़ा सकेंगे. एनआईओएस (नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूल) के बाद राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने इस प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू कर परिणाम भी जारी किया है. शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल ने बताया कि ऑन डिमांड परीक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण घटक है. इसे मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत लागू किया गया था और शिक्षक दिवस पर लॉन्च किया गया था. इससे बच्चों में परीक्षा का तनाव खत्म होगा. वे जब चाहें एग्जाम के लिए आवेदन कर सकते हैं. सालभर इंतजार करने की जरूरत नहीं रहेगी. पढ़ें: भविष्य की नींव मजबूत करने की तैयारी: शिक्षा सचिव का बदन सिंह स्कूल दौरा...बोले- जल्द दिखेगा सुधार पहले परिणाम की झलक :