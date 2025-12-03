ETV Bharat / state

राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की परीक्षाएं कल से, डेढ़ महीने तक चलेगा एग्जाम शेड्यूल

स्टेट ओपन स्कूल की सचिव अरुणा शर्मा ने बताया कि इस बार कुल 44 विषयों में परीक्षा होगी, जिनमें 12वीं के 27 और 10वीं के 17 विषय शामिल हैं. स्ट्रीम-2 में 2 हजार 477 छात्र परीक्षा देंगे. इनमें वो छात्र शामिल होंगे जो मान्यता प्राप्त 76 बोर्डों में फेल हो गए थे, जिनका साल बचाने के लिए स्ट्रीम-2 में आवेदन कराया गया. ऐसे छात्र परीक्षा पास करने के बाद 11वीं या कॉलेज फर्स्ट ईयर में प्रवेश ले सकते हैं.

जयपुर: राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्ट्रीम-2 और सप्लीमेंट्री परीक्षाएं कल (गुरुवार) से शुरू हो रही हैं. चार दिसंबर से शुरू होने वाली ये परीक्षाएं 17 जनवरी 2026 तक चलेंगी. इस बार राज्य भर से करीब 31 हजार छात्र परीक्षा में शामिल होंगे. प्रदेश भर में 100 सरकारी स्कूलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. हालांकि, इस बार परीक्षा शेड्यूल सामान्य से काफी लंबा रखा गया है. स्टेट ओपन स्कूल की परीक्षा के दौरान ही राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा भी आयोजित होगी, जिसके चलते बीच में दो बड़े ब्रेक दिए गए हैं. दोनों ही परीक्षाओं में एग्जाम सेंटर के रूप में सरकारी स्कूलों को ही इस्तेमाल किया जाता है.

परीक्षा के लिए 5 वर्ष में नौ मौके : उन्होंने बताया कि सप्लीमेंट्री में 28 हजार 508 छात्र परीक्षा देंगे. इनमें वे विद्यार्थी शामिल हैं जो आंशिक रूप से उत्तीर्ण हैं, जिन्होंने 5 विषयों के लिए आवेदन किया था, पर 2-3 ही विषयों की परीक्षा देना चाहते हैं. कुछ छात्र पहले कुछ विषय पास कर चुके हैं, तो कुछ बाद में परीक्षा देने के इच्छुक हैं. इन विद्यार्थियों को 5 वर्षों में 9 मौके दिए जाते हैं.

ऑन-डिमांड परीक्षा के बढ़ने पर समाप्त हो सकती है स्ट्रीम-2 : सचिव शर्मा ने बताया कि ऑन-डिमांड परीक्षा प्रक्रिया बढ़ाई जा रही है. ऑन डिमांड एग्जाम में पहले महीने आवेदन लिए जाते हैं, दूसरे महीने परीक्षा आयोजित करा दी जाती है. छात्र खुद तय करता है कि किस विषय की परीक्षा कब देनी है, जबकि स्ट्रीम-2 व्यवस्था ऑन-डिमांड एग्जाम जैसी ही है, बस अंतर ये है कि इसमें साल में तय दो निर्धारित तिथियों पर ही परीक्षा कराई जाती है. उन्होंने स्पष्ट किया कि आने वाले समय में जब ऑन-डिमांड प्रणाली पूरी तरह विकसित हो जाएगी, तो स्ट्रीम-2 को इसी में समाहित कर दिया जाएगा.

गाइड लाइन जारी: स्टेट ओपन स्कूल की ओर से छात्रों को विशेष गाइडलाइन भी दी गई है. राजस्थान भर में बनाए गए 100 एग्जाम सेंटर पर छात्र परीक्षा देने पहुंचेंगे, जहां भर्ती परीक्षाओं की तरह ही सख्ती बरती जाएगी और अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान रहेगा. इस संबंध में दिशा निर्देश छात्रों के परमिशन लेटर में भी जारी कर दिए गए हैं.