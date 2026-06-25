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राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का कक्षा 10वीं एवं 12वीं का परीक्षा परिणाम जारी, शिक्षा मंत्री ने टॉपर्स को दी बधाई

प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 21 हजार और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 11 हजार रुपए दिए जाएंगे.

Education Minister speaking about results
रिजल्ट पर बात करते शिक्षा मंत्री (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 25, 2026 at 4:52 PM IST

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जयपुर: राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का ऑन डिमांड (मार्च-मई 2026) कक्षा 10वीं एवं 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ. शिक्षामंत्री मदन दिलावर ने आरएसओएस के 'माधव सभागार' में स्ट्रीम-1 एवं पूरक विद्यार्थियों का परिणाम जारी किया. शिक्षामंत्री ने 12वीं में टॉपर रहे झुंझुनू के अभ्यर्थी करण चनेजा और 10वीं की अभ्यर्थी सोनू रेगर को राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने पर फोन कर बधाई दी.

10वीं और 12वीं में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों (महिला एवं पुरुष वर्ग) को 21 हजार रुपए और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 11 हजार रुपए की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाएगा. जिला स्तर पर प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को 5100 रुपए की पुरस्कार राशि वितरित की जाएगी. इस अवसर पर आरएसओएस निदेशक महेंद्र कुमार खींची, विशेषाधिकारी बीके गुप्ता, सचिव डॉ अरूणा शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे. कक्षा 10वीं एवं 12वीं मार्च-मई 2026 का परीक्षा परिणाम कार्यालय की वेबसाइट https://rsosadmission.rajasthan.gov.in/rsos पर देखा जा सकता है.

पढ़ें: राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के 83 हजार से ज्यादा अभ्यर्थियों का रिजल्ट कल, शिक्षा मंत्री टॉपर्स से करेंगे संवाद

व्हाट्सएप नंबर जारी होगा: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि छात्रों की समस्या निवारण एवं जिज्ञासा समाधान के लिए आरएसओएस का एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया जाएगा, जिससे विद्या​र्थी आरएसओएस से जुड़कर आसान समाधान प्राप्त कर सकेंगे. आवेदन पत्रों में निरस्तीकरण के संबंध में भी प्रश्न पूछे जा सकेंगे.

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