पंचायती राज चुनाव और अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं के चलते स्थगित हुआ शैक्षिक सम्मेलन, अब 29-30 दिसंबर को कराने की मांग
संगठन ने शिक्षा मंत्री से आग्रह किया है कि शिक्षकों के सम्मेलन की नई तिथियां जल्द घोषित की जाएं.
Published : October 25, 2026 at 4:53 PM IST
जयपुर: पंचायती राज चुनाव और अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं के कारण 27 और 28 नवंबर को प्रस्तावित राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन को आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है. अब राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ ने राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन के आयोजन के लिए 29 और 30 दिसंबर 2026 की तिथियां निर्धारित करने की मांग की है. इस संबंध में संगठन ने शिक्षा मंत्री से आग्रह किया है कि शिक्षकों के सम्मेलन की नई तिथियां जल्द घोषित की जाएं, ताकि प्रदेशभर से आने वाले शिक्षकों और आयोजन की तैयारियों को लेकर समय रहते व्यवस्थाएं की जा सकें.
शैक्षिक चिंतन के लिए एक मंच पर जुटते हैं शिक्षक: राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन शिक्षक संगठन अपने खर्च पर प्रदेश में किसी एक स्थान पर करते हैं. इसमें सभी जिलों से शिक्षक शामिल होकर शिक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श और शैक्षिक चिंतन करते हैं. राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा ने बताया कि ऐसे आयोजन शिक्षकों को अपने अनुभव साझा करने और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर देते हैं. प्रदेश के अलग-अलग जिलों से शिक्षकों के पहुंचने के लिए परिवहन और ठहरने सहित कई व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं. शिक्षकों को रेल और बस में यात्रा के लिए आरक्षण भी करवाना होता है. वहीं, आयोजन स्थल पर आवश्यक तैयारियां पूरी करने के लिए शिक्षक संगठनों को भी पर्याप्त समय चाहिए. ऐसे में सम्मेलन की तिथियां तय करना जरूरी है, ताकि किसी तरह की असुविधा नहीं हो.
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परीक्षाओं के बाद सम्मेलन कराने का सुझाव: विपिन प्रकाश शर्मा ने बताया कि 27 दिसंबर तक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) की ओर से विभिन्न परीक्षाएं आयोजित की जानी हैं. इन परीक्षाओं में शिक्षकों को वीक्षक के रूप में भी नियुक्त किया जाता है. ऐसे में परीक्षा संबंधी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए सम्मेलन की तारीख तय की जानी चाहिए. उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि 29 और 30 दिसंबर 2026 को सम्मेलन आयोजित करना उचित रहेगा. संगठन ने शिक्षा मंत्री से आग्रह किया है कि इन तिथियों को निर्धारित कर जल्द आदेश जारी किए जाएं, ताकि प्रदेशभर के शिक्षक अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें और संगठन समय पर तैयारियां पूरी कर सकें.
शैक्षिक सम्मेलन में ये मुद्दे होंगे अहम
- तृतीय श्रेणी (Third Grade) शिक्षकों के तबादले और ट्रांसफर पॉलिसी
- रिक्त पद और पदोन्नति (DPC) का विवाद
- विद्यालयों का इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं
- शिक्षक-छात्र अनुपात
- शिक्षकों की गैर शैक्षणिक कार्यों में लगने वाली ड्यूटी
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