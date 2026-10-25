ETV Bharat / state

पंचायती राज चुनाव और अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं के चलते स्थगित हुआ शैक्षिक सम्मेलन, अब 29-30 दिसंबर को कराने की मांग

शैक्षिक सम्मेलन में शामिल शिक्षक ( ETV Bharat Jaipur file photo )

जयपुर: पंचायती राज चुनाव और अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं के कारण 27 और 28 नवंबर को प्रस्तावित राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन को आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है. अब राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ ने राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन के आयोजन के लिए 29 और 30 दिसंबर 2026 की तिथियां निर्धारित करने की मांग की है. इस संबंध में संगठन ने शिक्षा मंत्री से आग्रह किया है कि शिक्षकों के सम्मेलन की नई तिथियां जल्द घोषित की जाएं, ताकि प्रदेशभर से आने वाले शिक्षकों और आयोजन की तैयारियों को लेकर समय रहते व्यवस्थाएं की जा सकें.

शैक्षिक चिंतन के लिए एक मंच पर जुटते हैं शिक्षक: राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन शिक्षक संगठन अपने खर्च पर प्रदेश में किसी एक स्थान पर करते हैं. इसमें सभी जिलों से शिक्षक शामिल होकर शिक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श और शैक्षिक चिंतन करते हैं. राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा ने बताया कि ऐसे आयोजन शिक्षकों को अपने अनुभव साझा करने और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर देते हैं. प्रदेश के अलग-अलग जिलों से शिक्षकों के पहुंचने के लिए परिवहन और ठहरने सहित कई व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं. शिक्षकों को रेल और बस में यात्रा के लिए आरक्षण भी करवाना होता है. वहीं, आयोजन स्थल पर आवश्यक तैयारियां पूरी करने के लिए शिक्षक संगठनों को भी पर्याप्त समय चाहिए. ऐसे में सम्मेलन की तिथियां तय करना जरूरी है, ताकि किसी तरह की असुविधा नहीं हो.