ETV Bharat / state

राजस्थान में पंचायत चुनाव की तैयारी तेज, हाईकोर्ट की सख्ती के बीच आयोग ने जिलों को दिए निर्देश

अदालत ने यह भी जानना चाहा कि निर्धारित समयसीमा के बावजूद चुनाव प्रक्रिया आगे क्यों नहीं बढ़ सकी. इससे पहले हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायतीराज संस्थाओं और नगरीय निकायों के चुनाव की पूरी प्रक्रिया 31 जुलाई 2026 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए थे. साथ ही परिसीमन, वार्डों के पुनर्गठन और मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य भी समयबद्ध तरीके से पूरा करने को कहा था. कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब अब स्वीकार नहीं किया जाएगा.

चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट सख्त : राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों में लगातार हो रही देरी को लेकर राज्य सरकार के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है. अदालत ने स्पष्ट किया कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के चुनाव केवल प्रशासनिक कारणों का हवाला देकर अनिश्चितकाल तक नहीं टाले जा सकते. कोर्ट ने कहा कि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के स्थान पर लंबे समय तक प्रशासकों के भरोसे स्थानीय निकायों और पंचायतीराज संस्थाओं का संचालन लोकतांत्रिक व्यवस्था की भावना के अनुरूप नहीं है. हालिया सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पूर्व में दिए गए निर्देशों के पालन में हुई देरी पर संबंधित अधिकारियों को तलब करते हुए राज्य सरकार से विस्तृत जवाब मांगा.

जयपुर : लंबे समय से कानूनी अड़चनों के चलते टल रहे राजस्थान के पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव अब जल्द होने के संकेत मिल रहे हैं. राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की औपचारिक घोषणा से पहले सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूरी करने के निर्देश जारी किए हैं. आयोग ने मतदाता सूची अद्यतन, मतदान केंद्रों का निर्धारण, रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति, मतदान दलों के गठन, प्रशिक्षण और ईवीएम और मतपेटियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा है. इधर, पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में हो रही देरी पर राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के प्रति कड़ा रुख अपनाया है. अदालत ने कहा कि केवल प्रशासनिक कारणों से चुनाव टालना उचित नहीं है और लोकतांत्रिक संस्थाओं को लंबे समय तक प्रशासकों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, संबंधित अधिकारी जवाब दें.

आयोग ने शुरू की तैयारी : हाईकोर्ट की सख्ती के साथ निर्वाचन आयोग हरकत में है. आयोग ने चुनाव की औपचारिक घोषणा से पहले सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को व्यापक तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूरी करने के निर्देश जारी कर दिए हैं. आयोग के निर्देशों से स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि जैसे ही कानूनी बाधाएं दूर होंगी, चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जा सकता है. आयोग ने जिलों को भेजे निर्देशों में निर्वाचन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण की तैयारियों पर विशेष जोर दिया है. इनमें मतदाता सूचियों का अद्यतन, मतदान केंद्रों का निर्धारण, रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति, मतदान दलों का गठन, प्रशिक्षण और ईवीएम और मतपेटियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश शामिल हैं.

पढे़ं. पंचायत और निकाय चुनाव कराने के लिए सरकार ने मांगा समय, नवंबर तक नहीं कराने के गिनाए कारण

दो चरणों में प्रशिक्षण : निर्वाचन केंद्रों के चयन की प्रक्रिया भी नियमों के अनुसार पूरी करने को कहा गया है. जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत स्तर पर रिटर्निंग अधिकारियों एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति शीघ्र पूरी कर उनकी सूची आयोग को भेजने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही सभी विभागों से अधिकारियों और कर्मचारियों का मास्टर डेटा लेकर मतदान दलों का गठन और एनआईसी के सॉफ्टवेयर के माध्यम से उनका रैंडमाइजेशन करने की तैयारी शुरू करने को कहा गया है. आयोग ने मतदान कर्मियों को दो चरणों में प्रशिक्षण देने की भी योजना बनाई है.

पहला प्रशिक्षण मतदान तिथि से लगभग 10 दिन पहले और दूसरा प्रशिक्षण मतदान दलों की रवानगी के दिन आयोजित किया जाएगा. चुनाव सामग्री की तैयारियों के तहत आयोग ने स्पष्ट किया है कि पंच और सरपंच के चुनाव मतपेटियों से कराए जाने की संभावना है, जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव उपलब्धता के आधार पर ईवीएम से कराए जाएंगे. इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग के स्वामित्व वाली विभिन्न मॉडल की ईवीएम का उपयोग किया जाएगा. अधिकांश मशीनों की प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) पूरी हो चुकी है, जबकि शेष मशीनों की जांच भी शीघ्र पूरी की जाएगी. आयोग ने जिलों में उपलब्ध मतपेटियों की मरम्मत, ऑयलिंग और ग्रीसिंग का कार्य भी समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं.

पढे़ं. निकाय और पंचायत चुनाव की मांग लेकर कांग्रेस का ओबीसी विभाग खोलेगा भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा

हाईकोर्ट में क्या है मौजूदा स्थिति : राजनीति विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार श्यामसुंदर शर्मा कहते हैं कि पंचायत और निकाय चुनाव फिलहाल आरक्षण से जुड़े विवाद के कारण कानूनी प्रक्रिया में उलझे हुए हैं. राजस्थान हाईकोर्ट में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण, वार्ड परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है. अदालत ने राज्य सरकार और संबंधित पक्षों से जवाब तलब किया है साथ मामले की सुनवाई जारी है.

अंतिम न्यायिक निर्णय के बाद ही चुनाव कार्यक्रम की घोषणा का रास्ता पूरी तरह साफ होगा. हालांकि, राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि कानूनी स्थिति स्पष्ट होते ही चुनाव कराने में किसी प्रकार की प्रशासनिक देरी न हो, इसलिए सभी जिलों में अभी से तैयारियां पूरी कराई जा रही हैं. ऐसे में यदि न्यायालय से अनुकूल स्थिति बनती है तो आयोग कम समय में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर चुनाव प्रक्रिया शुरू कर सकेगा.