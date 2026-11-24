भर्ती परीक्षाओं में अब परीक्षा केंद्रों पर लगेंगे जैमर, मोबाइल-ब्लूटूथ और मेटा ग्लास से नहीं कर सकेंगे नकल
अध्यक्ष आलोक राज बोले- परीक्षा में डमी कैंडिडेट ही नहीं, केंद्र के अंदर मोबाइल उपयोग और वीक्षकों की गलत मदद रोकना भी बेहद जरूरी है.
Published : November 24, 2026 at 8:49 PM IST
जयपुर: राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं और समान पात्रता परीक्षा को पारदर्शी और नकलमुक्त बनाने के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड लगातार सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर रहा है. अब परीक्षा की सुरक्षा के लिए एक और लेयर जोड़ने की तैयारी है. बोर्ड अब परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाने जा रहा है. इसके लिए एक प्रयोग भी किया जा चुका है. प्रयोग के दौरान सामने आई कमियों को दूर करने के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है. सरकार से मंजूरी मिलने पर सभी परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए जा सकते हैं.
बोर्ड की ओर से परीक्षा में अभ्यर्थियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए कई स्तर पर सत्यापन किया जा रहा है. परीक्षा के दौरान बायोमेट्रिक और थंब इंप्रेशन के साथ फेस रिकॉग्निशन, लाइव फोटोग्राफ और सीसीटीवी कैमरों की मदद ली जा रही है. इसके अलावा अभ्यर्थियों के हैंडराइटिंग सैंपल भी लिए जा रहे हैं. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय दोबारा बायोमेट्रिक और फेस स्कैन किया जाता है. इन व्यवस्थाओं से दूसरे की जगह परीक्षा देने वाले डमी अभ्यर्थियों पर प्रभावी अंकुश लगा है.
एक अभ्यर्थी, दो नाम, दो परीक्षा, बोर्ड के डेटा ने पकड़ा फर्जीवाड़ा: कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी पकड़े गए हैं, जो बोर्ड की किसी परीक्षा में अपने सही नाम से शामिल हुए थे, लेकिन दूसरी परीक्षा में किसी अन्य नाम से बैठ गए. बोर्ड के पास पहले से मौजूद अभ्यर्थियों के डेटा और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के आधार पर ऐसे मामलों का खुलासा हुआ. जांच में सामने आया कि संबंधित अभ्यर्थी पहले किसी दूसरे नाम से भी परीक्षा दे चुके थे. डेटा मिलान और पहचान सत्यापन से ऐसे फर्जीवाड़े पकड़ में आए.
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वीक्षक की मदद से भी नहीं होगी नकल, परीक्षा केंद्रों पर लगेंगे जैमर: कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने कहा कि परीक्षा में केवल डमी कैंडिडेट ही नहीं, बल्कि परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल फोन के इस्तेमाल और वीक्षकों की ओर से अनुचित मदद जैसी घटनाओं को रोकना भी जरूरी है. हाल ही में एक परीक्षा केंद्र पर वीक्षक की ओर से मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर अभ्यर्थी की मदद करने का प्रयास सामने आया था.
ऐसी घटनाओं और नकल के अन्य तरीकों पर रोक लगाने के लिए सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जोड़ने की तैयारी है. इसके तहत परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए जाने का प्रस्ताव है. जैमर से मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस और मेटा ग्लास जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के जरिए नकल करने की संभावनाओं पर अंकुश लगाया जा सकेगा. बोर्ड की ओर से इसका परीक्षण किया जा चुका है. अब परीक्षण में सामने आई कमियों को दूर करने के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है. सरकार की स्वीकृति मिलने के बाद इसे सभी परीक्षा केंद्रों पर लागू करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे.
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मेहनती अभ्यर्थियों का भरोसा ही असली मकसद: कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने कहा कि परीक्षा व्यवस्था में इन नवाचारों का उद्देश्य केवल नकल रोकना नहीं, बल्कि उन अभ्यर्थियों का भरोसा मजबूत करना भी है, जो वर्षों तक मेहनत और लगन से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं. उन्हें ये विश्वास होना चाहिए कि परीक्षा में पारदर्शिता रहेगी और उनकी मेहनत के आधार पर ही चयन होगा. किसी भी तरह के फर्जीवाड़े या अनुचित साधनों से योग्य अभ्यर्थियों के अवसर प्रभावित नहीं होने दिए जाएंगे.
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