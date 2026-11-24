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भर्ती परीक्षाओं में अब परीक्षा केंद्रों पर लगेंगे जैमर, मोबाइल-ब्लूटूथ और मेटा ग्लास से नहीं कर सकेंगे नकल

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं और समान पात्रता परीक्षा को पारदर्शी और नकलमुक्त बनाने के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड लगातार सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर रहा है. अब परीक्षा की सुरक्षा के लिए एक और लेयर जोड़ने की तैयारी है. बोर्ड अब परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाने जा रहा है. इसके लिए एक प्रयोग भी किया जा चुका है. प्रयोग के दौरान सामने आई कमियों को दूर करने के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है. सरकार से मंजूरी मिलने पर सभी परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए जा सकते हैं.

बोर्ड की ओर से परीक्षा में अभ्यर्थियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए कई स्तर पर सत्यापन किया जा रहा है. परीक्षा के दौरान बायोमेट्रिक और थंब इंप्रेशन के साथ फेस रिकॉग्निशन, लाइव फोटोग्राफ और सीसीटीवी कैमरों की मदद ली जा रही है. इसके अलावा अभ्यर्थियों के हैंडराइटिंग सैंपल भी लिए जा रहे हैं. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय दोबारा बायोमेट्रिक और फेस स्कैन किया जाता है. इन व्यवस्थाओं से दूसरे की जगह परीक्षा देने वाले डमी अभ्यर्थियों पर प्रभावी अंकुश लगा है.